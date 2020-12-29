Как школьный музей стал хранителем биографии целого района

Созданный в годы дефолта на базе школы № 108 музей Ленинского района отметил ныне свое 20-летие. Он может по праву гордиться своей историей. В книге отзывов есть благодарственные записи от людей искусства и производственников, иностранных делегаций и спортсменов, руководства города и края. Собранные документы и экспонаты служат для школьников неисчерпаемой базой для проектно-исследовательских работ, посвященных родному району и Барнаулу.

Музею – быть

Сергей Краснов руководил Ленинским районом с 1996 по 2004 год. В первый день своего назначения на должность в бумагах предшественника он обнаружил письмо ветеранов Великой Отечественной войны с просьбой о создании музея партизанского движения. С этого все и началось.

— У меня особое отношение к истории, – говорит Сергей Васильевич. – Хотя историком по образованию я не стал, но интерес к ней живет во мне до сих пор, особенно к истории малой родины. 20 лет назад в районе числилось 2864 участника войны, именно по их инициативе на базе школы № 90 был открыт музей партизанского движения. Оказалось, что среди них было много воевавших в партизанских отрядах.

А через три года ветераны поддержали мое решение о создании музея Ленинского района и сразу включились в работу по сбору информации. Все было хорошо, появилось распоряжение, работал оргкомитет, но мы никак не могли найти помещение. Район к тому времени был очень плотно застроен как спальный, при этом катастрофически не хватало нежилых помещений. Выходом стало сокращение в силу демографической ситуации числа учащихся школы № 108 (ныне СОШ № 113. – Прим. авт.), в результате чего в здании освободилось целое крыло.

Директору школы Юрию Воробьёву были выделены средства на реконструкцию залов, студенты института культуры сделали два варианта дизайн-проекта. Первые стенды были изготовлены на ЛП 14/1, они были грубоваты, но они были. Это сегодня стенд не проблема, а тогда в стране начался дефолт, разваливалось производство, и никому не было дела до какого-то школьного музея.

— Мы создали музей района скорее вопреки сложившейся ситуации, – продолжает Сергей Краснов. – Очень повезло с его будущим руководителем – Людмиле Фукс нужно было все начинать с нуля, что ее, собственно, и привлекло. Очень помог директор спортивной школы самбо «Спарта» Валерий Метелица с предоставлением документов и экспонатов о деятельности школы и успехах ее воспитанников. Такой спортивной страницы больше нет ни в одном музее края, да и страны, пожалуй. Можно много говорить о любви к родине и своему району, но лучшим подтверждением искренности таких чувств служат реальные дела. Одним из первых, кто посетил музей, был глава города Владимир Баварин, мы очень волновались по этому поводу, а Владимир Николаевич, выйдя от нас, сказал, что и городу нужен свой музей. Сегодня лекторская группа ребят имеет десятки наград, поскольку школьники постоянно ведут большую исследовательскую работу.

Архивный фонд музея истории Ленинского района насчитывает более полутора тысяч экспонатов, не считая десятков тысяч документов. За 20 лет музей посетили более 100 тысяч человек.

Нам все интересно

Около восьми месяцев Людмила Фукс практически жила в будущем музее, оставаясь ночевать на диване. С помощью администрации района, руководителей предприятий, ветеранов и жителей города была собрана огромная информация по истории района, фонды музея регулярно пополнялись новыми экспонатами, составляющими основу экспозиций и выставок. Предприятия района – крупные, средние и мелкие – машинами везли образцы своей продукции, начиная от бутылочек с молоком для грудных детей и заканчивая подшипниками и снопами колосьев.

— Нужно было не только оформить стенды и разложить экспонаты по витринам, но все пронумеровать, описать и занести в базу, – рассказывает Людмила Фукс. – Я вела историю — краеведение в старших классах, поэтому первый актив музея был сформирован из старшеклассников. Ребятам было интересно все: история улиц, названных именами героев Великой Отечественной войны, первые руководители района, его каждодневная жизнь в трамваях, больницах и магазинах, на предприятии или прогулке. Исследовательская работа учила ребят проводить исторические изыскания, оперировать полученными данными, давать собственную оценку событиям и явлениям, сопоставлять разные точки зрения и отстаивать свое мнение. И пусть из первого набора экскурсоводов в итоге осталась половина, но зато какие это были дети!

Чтобы расширить кругозор школьников, Людмила Фукс стала приглашать в музей известных людей. Например, скульптор Николай Звонков автор памятника Василию Шукшину. Выездные выставки большого друга музея – Краеведческого, стали еще одним стимулом к изучению истории родного города и края.

— Как пишутся картины, из чего мастерят кукол, судьбы участников военных конфликтов в Афганистане и Чечне: разнообразие исследовательских тем вывело нашу работу за стены музея, – с улыбкой говорит Людмила Фукс. – Лекторская группа проводит уроки мужества и классные часы, изучает биографии великих земляков Михаила Калашникова и Василия Шукшина, мы заинтересовались даже историей Барнаульской городской Думы. Оформление временных тематических, систематических и монографических выставок — одно из направлений работы музея с начала его деятельности, в практике и проведение творческих выставок, авторами которых являются сами школьники.

Накануне юбилея музея его руководитель Людмила Фукс удостоена Благодарности Президента РФ.

Результаты исследований находят применение в экспозициях и выставках: «Участники войны – жители Ленинского района», «Их имена хранят названья улиц»; «Города – герои», «Великая Отечественная война. Памятники и мемориальные доски города Барнаула», «Битва под Москвой», «История создания Вооруженных сил России» и другие. Об успехах ребят говорит и участие в международной акции «Ночь музеев». Внутренний мир ребенка сам по себе не сформирует осознанное чувство патриотизма. Это происходит тогда, когда маленький человек соприкасается с общественными ценностями, идеалами, традициями, хранителями которых на протяжении двух десятков лет является музей истории Ленинского района.