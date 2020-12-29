Как дети помогли полиции найти мешок Деда Мороза

Сотрудники полиции Барнаула присоединились ко всероссийской благотворительной акции «Полицейский Дед Мороз», проводимой МВД России.

24 декабря в барнаульскую школу № 53, где действуют правоохранительные классы, нагрянули необычные гости. Вернее, гости были вполне традиционные для новогодних дней – Дедушка Мороз и Снегурочка. А вот дальше веселье пошло не по плану. У Деда Мороза какой-то злодей украл мешок с подарками. Так что когда ученики первых классов вышли на улицу к наряженной елочке, то дарить-то им оказалось и нечего. Дедушка Мороз был в растерянности.

Спасибо ребятишкам, которые подсказали, что в таких случаях надо сразу звонить в полицию по телефону 02. Даром что первоклашки, но ведь учатся-то в правоохранительных классах, так что много знают, как защитить Дедушку от воров и грабителей.

А тем временем, пока едет полиция, дети находят чью-то варежку и брошенную бутылку из-под сока. А от них вглубь двора уходят по глубокому снегу следы. И вот уже во дворе останавливается полицейская машина с мигалками, из которой выходят следователь и эксперт, а за ней еще одна – кинологической службы.

— У нас подарки украли. Помогите нам, пожалуйста, – говорит Дед Мороз.

— Где у вас тут варежка лежала? – спрашивает эксперт.

— Здесь. Пойдемте, мы покажем, – галдят дети.

Эксперт забирает из снега оброненную преступником бутылку и тут же снимает отпечатки пальцев. Теперь похитителю подарков не отвертеться. Тем временем кинолог дает собаке понюхать оброненную преступником перчатку, и она стремительно бросается по следу в снегу. Не проходит и минуты, как за хозпостройкой во дворе умная собака находит спрятавшегося мужчину. Завидев полицию, он бросается бежать, но собака в два счета настигает его и валит на землю под восторженные крики ребятишек.

Преступник пойман, но подарки он успел спрятать и зашифровал место на карте. Так что придется детишкам постараться, чтобы самим их найти. Три команды школьников быстро прошли все испытания – выкопали тропу со следами пропажи, перелезли через препятствия, перевезли на санках «полицейских» на «место преступления» и в конце отыскали пропавший мешок Деда Мороза.

— В канун Нового года хотелось доставить детям праздничные эмоции. Ведь мы находимся в трудном положении из-за эпидемиологической ситуации, детские массовые мероприятия запрещены, а дети все равно ждут Нового года, наступления сказки, чуда, – поясняет суть задумки председатель общественного совета УМВД России городу Барнаулу, директор школы № 53 Юлия Галкина. – А с другой стороны, хотелось популяризировать профессию полицейского. Дети сегодня увидели, как работают кинологи, криминалисты, как быстро реагирует полицейская служба, вспомнили горячий номер телефона, после звонка на который всегда придет помощь.

В завершение квеста ребят поздравил с Новым годом начальник УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров.

— «Полицейский Дед Мороз» – одна из самых ярких и долгожданных акций, которую весь год ждут не только дети, но и взрослые, – говорит Александр Майдоров. – Поддерживать в ребятах веру в волшебство, дарить им праздник и радость – вот основная задача сотрудников полиции, участвующих в ней.

Александр Майдоров: «Мы долго думали, как провести в этом году акцию «Полицейский Дед Мороз» и решили организовать что-то необычное. Решили начать со школы № 53, где работают профильные классы».

Праздник, подаренный полицией, разумеется, не ограничился квестом в 53-й школе.

В преддверии Нового года сотрудники полиции поздравляют подшефных детей дошкольных, школьных учреждений, домов-интернатов, и состоящих на учете, воспитывающихся в трудных семьях, а также семьи сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей.