Итоги 2020 года в цифрах

В уходящем году Барнаул после трехлетнего перерыва вновь вернулся в топ-20 российских городов с наибольшей численностью населения – 697 тысяч человек. Несмотря на сложности, с которыми в результате пандемии столкнулись все города мира, жизнь в краевой столице шла своим чередом – выполнялись планы, были и прорывы.
Ремонт дорог по нацпроекту в 2020 году.Фото Андрея Чурилова
31 участок дорог протяженностью 38,4 км отремонтировали в Барнауле по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причем изначально на программу БКАД в Барнауле было заложено 900 млн рублей, но затем сумма выросла до 1,2 млрд рублей, что позволило расширить Павловский тракт.
11 новых светофорных объектов на сумму 13 млн руб. установили в краевой столице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2020-2025 годы».
41 участок дорог частного сектора и пригорода отремонтировали в 2020 году, это вдвое больше, чем в прошлом.
При ремонте сетей без раскопов не обойтись. Однако после его окончания благоустройство должно быть восстановлено.Фото Андрея Чурилова
11,3 километра сетей водоснабжения и водоотведения отремонтировано и реконструировано в 2020 году «Росводоканалом Барнаула».
32 километра сетей на сумму 1,3 млрд рублей было модернизировано на территории города «Сибирской генерирующей компанией».
В этом году нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» был запущен на участке по ремонту редукторов колесных пар службы подвижного состава.Фото Андрея Чурилова
17 барнаульских предприятий в 2020 году стали участниками нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».
Новые ясельные группы открылись в детсадах.Фото Андрея Чурилова
10 детских садов и две школы строились в Барнауле в уходящем году. Школа № 136 в квартале 2006а открыла двери 1 сентября, школу № 137 в квартале 2023 планируют сдать к началу третьей четверти, то есть весной 2021 года. Детские сады № 273 и 275 работают, два получили лицензию и ведут набор детей, один – на стадии получения лицензии, строительство оставшихся планируют завершить в 2021 году.
37 тысяч барнаульских учащихся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием в школе.
В Барнауле завершается сезон высадки крупномеров.Фото Андрея Чурилова
81 двор отремонтирован по нацпроекту «Жилье и городская среда».
400 деревьев разных пород и 1080 кустарников высадили в Барнауле в уходящем году.
С нуля построен новый сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетной по нацпроекту «Жилье и городская среда» – здесь появились 56 скамеек, 23 урны, 59 фонарных столбов со светильниками, высадили более 280 деревьев и кустарников – сумма затрат более 49 млн рублей.
105 фонарных столбов установили в парке «Изумрудный», а также оборудовали велопешеходную дорожку, посадили деревья и газон. Напомним, парк «Изумрудный» и сквер на ул. Ускова и Взлётная – победители голосования на благоустройство территорий города в 2020 году.
Волонтеры штаба акции #мывместе следят за своим здоровьем и принимают все меры для безопасности заявителей.Фото Андрея Чурилова
Около 2 тысяч волонтеров присоединились к акции «Мы вместе» – за текущий год они выполнили более 32 тысяч заказов.
Более 600 тысяч анкет зарегистрировали для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».
К 75-летию Победы в центре Барнаула установили новую конструкцию «Красная звезда».
Открыли аллею имени участника Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова.
Памятную доску в честь Анатолия Мельникова установили в центре Барнаула.