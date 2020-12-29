Итоги 2020 года в цифрах

В уходящем году Барнаул после трехлетнего перерыва вновь вернулся в топ-20 российских городов с наибольшей численностью населения – 697 тысяч человек. Несмотря на сложности, с которыми в результате пандемии столкнулись все города мира, жизнь в краевой столице шла своим чередом – выполнялись планы, были и прорывы.

31 участок дорог протяженностью 38,4 км отремонтировали в Барнауле по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причем изначально на программу БКАД в Барнауле было заложено 900 млн рублей, но затем сумма выросла до 1,2 млрд рублей, что позволило расширить Павловский тракт.

11 новых светофорных объектов на сумму 13 млн руб. установили в краевой столице в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2020-2025 годы».

41 участок дорог частного сектора и пригорода отремонтировали в 2020 году, это вдвое больше, чем в прошлом.

11,3 километра сетей водоснабжения и водоотведения отремонтировано и реконструировано в 2020 году «Росводоканалом Барнаула».

32 километра сетей на сумму 1,3 млрд рублей было модернизировано на территории города «Сибирской генерирующей компанией».

17 барнаульских предприятий в 2020 году стали участниками нацпроекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости».

10 детских садов и две школы строились в Барнауле в уходящем году. Школа № 136 в квартале 2006а открыла двери 1 сентября, школу № 137 в квартале 2023 планируют сдать к началу третьей четверти, то есть весной 2021 года. Детские сады № 273 и 275 работают, два получили лицензию и ведут набор детей, один – на стадии получения лицензии, строительство оставшихся планируют завершить в 2021 году.

37 тысяч барнаульских учащихся начальных классов обеспечены бесплатным горячим питанием в школе.

81 двор отремонтирован по нацпроекту «Жилье и городская среда».

400 деревьев разных пород и 1080 кустарников высадили в Барнауле в уходящем году.

С нуля построен новый сквер на пересечении улиц Ускова и Взлетной по нацпроекту «Жилье и городская среда» – здесь появились 56 скамеек, 23 урны, 59 фонарных столбов со светильниками, высадили более 280 деревьев и кустарников – сумма затрат более 49 млн рублей.

105 фонарных столбов установили в парке «Изумрудный», а также оборудовали велопешеходную дорожку, посадили деревья и газон. Напомним, парк «Изумрудный» и сквер на ул. Ускова и Взлётная – победители голосования на благоустройство территорий города в 2020 году.

Около 2 тысяч волонтеров присоединились к акции «Мы вместе» – за текущий год они выполнили более 32 тысяч заказов.

Более 600 тысяч анкет зарегистрировали для участия в акции «Бессмертный полк онлайн».

К 75-летию Победы в центре Барнаула установили новую конструкцию «Красная звезда».

Открыли аллею имени участника Великой Отечественной войны Алексея Скурлатова.

Памятную доску в честь Анатолия Мельникова установили в центре Барнаула.