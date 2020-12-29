Глава Барнаула принял участие в благотворительной акции «Елка желаний»

В субботу, 26 декабря, глава Барнаула Вячеслав Франк принял участие в благотворительной акции «Елка желаний» Всероссийского проекта «Мечтай со мной», участники которого исполняют маленькие мечты и желания детей с ограниченными возможностями здоровья.

Участники акции снимают с новогодней елки шарики с пожеланиями детей, чтобы исполнить детские мечты. Глава города снял с елки шарик с желанием 13-летнего барнаульца Павла, который мечтает о гитаре. Вячеслав Франк заверил, что мечта Павла сбудется и накануне праздника он привезет мальчику гитару. Также глава города отметил, что всероссийская акция «Елка желаний» хорошая и человечная.

– Обязательно заедем к Павлу, подарим гитару и поздравим с Новым годом. Хочется, чтобы как можно больше людей принимали участие в исполнении детских желаний, и не только в Новый год. Делать добро всегда полезно и приятно. В преддверии наступающих праздников хочу пожелать, чтобы все новогодние мечты детей исполнились, чтобы новый, 2021 год стал для всех удачным и счастливым, чтобы коронавирус отступил, и наши дети могли в привычном режиме ходить в детские сады, учиться, заниматься творчеством и спортом, – подчеркнул Вячеслав Франк.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проводится ежегодно с 2018 года. За время существования акции по всей стране было исполнено 7950 желаний маленьких россиян.

Вместе с главой города новогодние желания детей исполнят председатель Барнаульской городской Думы Галина Буевич и заместитель главы администрации города, руководитель аппарата, секретарь Барнаульского местного отделения «Единой России» Юрий Еремеев.

Галина Буевич исполнит новогоднее желание 13-летнего Владислава, который мечтает к Новому году получить в подарок микрофон, а Юрий Еремеев исполнит мечту 6-летнего Егора и подарит мальчишке большой игрушечный трактор. В ближайшие дни новогодние мечты детей обязательно будут исполнены.

— Очень важно поддержать в ребятах, чье детство связано с лишениями из-за трудного материального положения в семье, веру в чудо. Депутатский корпус в рамках всероссийской акции «Елка желаний», регионального проекта «Желания под елкой» стараются исполнить мечты как можно большего количества маленьких барнаульцев. Некоторые депутаты вне акций поздравляют с наступающим Новым годом семьи, оказавшиеся с трудной жизненной ситуации, чтобы в их дом обязательно пришло новогоднее настроение. В преддверии главного зимнего праздника хочется сказать: нужно верить, что мечты обязательно сбудутся. Эта вера дает надежду на лучшее, оптимизм, силы на новые свершения, – отметила Галина Буевич.