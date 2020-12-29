Фантик имеет значение: как выбрать сладкий новогодний подарок

В канун Нового года в региональном Роспотребнадзоре рассказали, как правильно выбрать сладости. Ведь не секрет, что самый распространенный подарок от Дедушки Мороза – конфеты и печенье в красивой праздничной упаковке.

— Из-за повышенного содержания в кондитерских изделиях сахара и жира увеличивается риск их порчи, – отмечает начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Елена Боброва.

С особой осторожностью нужно выбирать изделия с кремовыми начинками, а хранить их исключительно в холодильнике.

— Обязательно проверяйте дату выпуска и конечного срока употребления продукта. Если на упаковке с конфетами обнаружен конденсат, то от покупки лучше отказаться. В условиях повышенной влажности отлично размножаются вредные бактерии, – констатирует Елена Владимировна.

Этикетка расскажет

Как в наши дни выбрать качественный сладкий набор для ребенка и на что необходимо обратить внимание?

— Одна из главных рекомендаций – приобретать подарки в местах организованной торговли, магазинах, супермаркетах, официальных рынках. Обратите внимание на прочность упаковки. Конфеты и другие сладости должны быть хорошо защищены от внешнего воздействия, а упаковка – плотно закрытой, не мятой и не деформированной, – отмечают в региональном Роспотребнадзоре.

Много информации можно узнать из этикетки кондитерского набора, которая должна быть составлена на русском языке. К примеру, сведения об основных потребительских свойствах конфет. Обязательно должно быть указано наименование документа, в соответствии с которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт, адрес и фирменное название изготовителя, наименование и адрес упаковщика, дата упаковки, срок годности и, конечно же, вес набора.

— К подарку должен прилагаться список, содержащий полную информацию о составе, количестве конфет поштучно или в граммах, причем с обязательным указанием не только их названия, но и фабрик-изготовителей, – отмечает Елена Боброва.

При выборе подарка предпочтение стоит отдавать наборам, в составе кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

Ядра абрикосовой косточки и арахис являются сильными аллергенами и не подходят для детского подарка. Карамель, в том числе леденцовая, не рекомендована для наполнения кульков, так же, как и кондитерские изделия, содержащие более 0,5% этанола.

— Если внутри подарка вместе с кондитерскими изделиями находится игрушка, она должна иметь упаковку, предназначенную для контакта с пищевыми продуктами, — подчеркнула Елена Владимировна.

Особый случай

Чему нужно отдавать предпочтение при выборе новогоднего подарка для ребенка?

Печенье. При диетах, связанных с проблемами желудочно-кишечного тракта, врачи рекомендуют галетное печенье, калорийность которого ниже калорийности песочного печенья.

Конфеты лучше выбрать шоколадные. Шоколад кроме калорий содержит калий, кальций, магний, фосфор и необходимые организму биофлавоноиды, антиоксиданты, витамины А, С, Е, хотя и в небольших количествах. Содержащийся в какао-бобах магний улучшает память.

Зефир. В составе зефира совершенно отсутствуют жиры – как животные, так и растительные. Для его производства используют только белки, сахар, фруктово-ягодное пюре и ряд натуральных загустителей, таких как агар-агар, пектин или желатин.

Пастила. В связи с отсутствием в составе жиров пастила является диетическим продуктом.

О качестве

По требованию покупателя продавец должен предоставить документы, подтверждающие качество и безопасность всех составляющих компонентов подарка: декларации соответствия, товаротранспортные накладные.

Сладкие новогодние подарки подлежат возврату или обмену в случае, если они оказались некачественными, к примеру, без маркировки, с истекшим сроком годности, имеющие явные признаки недоброкачественности, с нарушением целостности упаковки. Потребитель имеет право вернуть уплаченные деньги или обменять товар с перерасчетом стоимости. Для этого необходимо написать претензию продавцу с соответствующим требованием. В течение 10 дней с момента принятия продавцом претензии он обязан дать ответ потребителю и, соответственно, удовлетворить ваше требование.

Порядка 200 кг некачественной кондитерской продукции забраковано и изъято из оборота региональным Роспотребнадзором за 9 месяцев 2020 года. Виновные лица привлечены к административной ответственности.

Без ГМО

Без внимания продавцы и производители конфет не остаются. За три квартала 2020 года в региональном Роспотребнадзоре исследовали около 4 тысяч проб кондитерских изделий на соответствие различным нормативам.

Наличие генно-модифицированных организмов и химических загрязнений в продукции алтайских производителей не установлено.

— Основные нарушения, выявляемые в ходе проведения контрольно-надзорных мероприятий: отсутствие товаросопроводительных документов, нарушение требований к маркировке и условий хранения кондитерских изделий. По всем случаям нахождения в обороте некачественной продукции выданы предписания о разработке программы мероприятий по предотвращению причинения вреда, – отметили в надзорных органах.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности кондитерских изделий остается на контроле Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю.

Узнать необходимую информацию о сладких новогодних подарках барнаульцы могут в Управлении Роспотребнадзора по Алтайскому краю с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу с 9.00 до 12.45. Перерыв – с 12.45 до 13.15. Телефоны для справок: 24-99-59, 66-54-27.