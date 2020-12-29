55 репродукций картин и 13 фотографий Фриды Кало можно увидеть на выставке в ГХМАК

Рассмотреть работы Фриды Кало — одной из самых ярких и загадочных художниц XX века — и подробнее узнать о малоизвестных фактах ее биографии приглашает Государственный художественный музей. Здесь открылась выставка эксклюзивных цифровых репродукций в технике жикле «Фрида Кало. Искусство раненой души».

Научный подход

Ажиотаж к творчеству Фриды Кало с каждым годом только растет – в 2000-х годах на экраны вышел байопик с Сальмой Хайек в главной роли, Мадонна, в коллекции которой есть две картины художницы, объявила ее любимым живописцем, а модные журналы до сих пор время от времени публикуют ее фотографии. Принято считать, что Фрида Кало опередила свое время: она была протофеминисткой, активно работала с неудобной для общества темой и поднимала вопросы, которые даже сегодня кажутся слишком личными и болезненными для восприятия.

А вот музеи к работам этой эксцентричной художницы всегда испытывали большой интерес – желающих разместить у себя ее выставки не счесть по всему миру. Ведь большая часть наследия художницы отрезана от международной выставочной жизни, потому что огромная коллекция ее работ не может покидать пределы Мексики по уставу Фонда Кало, где представлено все, что хранилось у мужа художницы Диего Риверы. Видеть эти вещи можно лишь в музее, устроенном в родовом гнезде Фриды, так называемом «Голубом доме». А все, что находится в частных собраниях, разместить в одном пространстве удается довольно редко.

В Барнауле коллекция репродукций Фриды Кало оказалась благодаря компании «Арт-экспо» (Ставрополь), которая воссоздала их в технике жикле. Речь идет о высококачественном воспроизведении любого художественного произведения на настоящем холсте с помощью компьютерных технологий. В итоге на полотне можно видеть полную имитацию оригинала – вплоть до мельчайших деталей, цветов, оттенков и фактур… В общем, пока вплотную не приблизишься к репродукции, не поймешь, что все это – лишь эффекты.

— В отличие от художественных копий, выполняемых маслом на холсте профессиональными художниками-копиистами, цифровая художественная репродукция – не имитация, а точное, факсимильное воспроизведение подлинника, — пояснила куратор выставки Светлана Артюхова. – Поэтому этот проект «Арт-экспо» выполняет не художественные, а, скорее, научно-просветительские задачи. Не случайно в рамках выставки проводятся экскурсии, во время которых можно узнать подробности о жизни художницы, полной боли и разочарований, мучительной любви к мужу – известному мексиканскому художнику Диего Ривере.

Когда творчество – арт-терапия

Действительно, сложно представить судьбу более драматичную, чем у Фриды Кало. В 6 лет она перенесла полиомиелит и после болезни хромала на правую ногу, а в 18 лет попала в аварию, получив множественные травмы, в том числе тройной перелом позвоночника – автобус, на котором она ехала, столкнулся с трамваем. В течение года девушка была прикована к постели. Именно в это время она впервые взяла в руки кисти и краски.

— На кровати Фриды установили специальный подрамник, а под балдахином прикрепили зеркало, чтобы она могла видеть себя, – рассказала Светлана Артюхова. – Первой картиной стал автопортрет, и это определило основное направление творчества. Ведь из 143 живописных работ художницы более 60 – это автопортреты.

Одни относят Фриду Кало к представителям наивного искусства, другие – к фолк-арту, третьи – к сюрреализму. Ясно одно – речь идет о самобытном авторе, которого трудно вписать в какие-то рамки и отнести к определенному направлению в искусстве.

— Главное в творчестве Фриды Кало – сила духа, считает куратор выставки. – Это искусство стойкости. Ведь все свои страдания и беды художница выплескивала на холст, превращая творческий процесс в арт-терапию.

Ее картины – словно психоаналитическая работа над собой. К примеру, на полотне «Две Фриды» художница изобразила две свои сущности – ту, которую любил Диего (в одном из традиционных мексиканских костюмов, что так ему нравились) и ту, которую он отверг (наряженную в кукольное свадебное платье в викторианском стиле). Есть работа, где Фрида изображена после развода – в одном из его костюмов с только что остриженными и разбросанными по полу волосами. Полотно «Сломанная колонна» «рассказывает» об ощущениях Фриды после операции на позвоночнике. Что интересно, бандаж, в котором изобразила себя Фрида Кало, лег в основу костюма героини фильма Люка Бессона «Пятый элемент» — именно его позаимствовал работавший над лентой модельер Жан Поль Готье.

Выставка репродукций Фриды Кало – четвертый проект компании «Арт-экспо», представляющий технику жикле в Барнауле. До этого здесь выставлялись воссозданные работы Ивана Айвазовского, Ван Гога и Клода Моне.