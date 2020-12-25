В уникальном барнаульском хозяйстве животные каждый день едят салат оливье и раз в неделю принимают горячий душ

В преддверии наступающего года Быка мы побывали в поселке Южном на племпредприятии «Барнаульское», одном из крупнейших предприятий страны в отрасли, основная задача которого – получение и реализация биопродукции крупного рогатого скота. На базе хозяйства содержится 77 основных быков-производителей семи молочных и трех специализированных мясных пород. Это – элитные представители из племенных хозяйств Алтайского края, а также Канады, Дании, Германии, Финляндии, Австрии, Нидерландов и других стран. Так какой же он, бык? И чем интересен символ наступающего года?

Кольцо в носу и быку к лицу

Животных мы застали во время дневной прогулки на манеже. Быки ходили по кругу. В носу каждого – металлическое кольцо, от которого идет цепь, закрепленная к крыльям карусели. Вид этих монстров, большинство из которых выше человека среднего роста, а вес за тонну, как-то не располагал к телячьим нежностям. Например, подойти и потрепать бычка по холке.

По словам главного зоотехника предприятия Владимира Хуторного, кольца в нос быкам вставляют в возрасте семи месяцев. Без этого кольца совладать с такой горой мышц и своенравным характером животного просто невозможно. За ошейник его не поймаешь, а тем более – не удержишь. Кольцо в носу – это единственное средство управления огромным животным и способ его успокоить.

— Бык просто не осознает и не соизмеряет своей силы, – рассказывает специалист. – Он может просто дружелюбно мотнуть головой, приветствуя своего скотника, а человек от такого дружеского кивка рискует оказаться лежащим на земле или получить травму. Поэтому посторонним вход на скотный двор запрещен не только из соображений санитарной безопасности, но и просто для безопасности людей. Это притом, что в стойлах животные стоят в ошейниках и на двух прочных цепях – для страховки.

1260 кг весит самый тяжелый 12-летний бык Лион. 182 см в холке рост самого высокого животного, быка Шедевра. 5 километров прогулки составляет ежедневный моцион быка.

Не обижай быка – и сам не ушиблен будешь

— Очень умные животные. Привязываются к человеку, который за ними ухаживает. Работал у нас скотник, который всегда носил в кармане халата кусочки жмыха и подкармливал своих быков с рук. Так вот когда нужно было выводить животных на моцион, скотник просто протягивал руку – и бык сам вкладывал ему в ладонь кольцо. Но в то же время они очень злопамятные. И если быка кто-то обидел, он запоминает и спустя даже какое-то время, при первой же возможности попытается отомстить. Бывают откровенно злые быки. По сути, учитывая его габариты и вес, это, хоть и травоядный, но – зверь, и шутить с ним нельзя. Злых, сердитых животных на моцион, как правило, выводят для безопасности два скотника с помощью палок-водил. Палка-водило – это металлическое приспособление длиной 1,5-2 метра с ручкой на одном конце и с карабином – на другом. Скотник управляет карабином со стороны ручки и с безопасного расстояния может зацепить животное за кольцо.

— Владимир Сергеевич, а если такая тонна мышц случайно отвяжется да побежит по улицам Южного?

— Нет, такого быть не может. У нас кроме внешнего ограждения есть еще внутреннее, а главное, бык не побежит от того места, где его кормят. Хотя несколько лет назад был случай. Звонят мне женщины из лаборатории: «Владимир Сергеевич, нас бык не выпускает». Прибегаю, а он, как собака, стоит у крыльца – караулит. Только женщины пытаются выйти, он чуть на крыльцо не заходит. Они – обратно в дверь. И вот угадай, что у него на уме. То ли играет, внимания требует, то ли рассердился на что-то. Я вызвал скотника, и он увел озорника во двор.

Истории о том, что быки не любят красный цвет, – просто красивая визуальная составляющая корриды для зрителей. Эти животные практически не различают цветов. Зато быки очень хорошо реагируют на запахи. К примеру, алкоголь может вызвать у них агрессию.

Плохого быка Будулаем не назовут

— Как выбираете клички животным?

— Клички выбирают по характеру, по родословной. Вот люди порой свою родословную знают до бабушек-дедушек, редко – дальше, а мы родословную каждого быка знаем, что называется, до десятого колена. Главное, чтобы клички не повторялись. Есть у нас бык Париж, бык Милан и другие, названные по стране рождения предков. Так сказать, по месту исторической родины. Часто по внешнему виду называем. Например, был у нас бык Будулай. Такой же кучерявый, как герой любимого всеми женщинами фильма.

— Владимир Сергеевич, про горячий душ для быков – это предновогодняя шутка?

— Истинная правда! Раз в неделю, перед забором биоматериала, быки принимают, конечно, не горячий, но однозначно теплый душ, с температурой воды 40-45 градусов. После душа также теплым воздухом животные просушиваются. Поэтому и в манеже, как видите, они ходят чистые и ухоженные, как на выставке.

— Про новогодний салат оливье боюсь даже спрашивать. Вдруг это тоже не шутка?

— Отчасти. В целом в сутки животные съедают, в зависимости от собственного веса, до 20 килограммов корма. Кроме грубых кормов, концентратов и микродобавок в ежедневный рацион каждого быка входит 50 граммов рыбьего жира, 200 граммов сахара, 3 яйца, 3 кг моркови и 200 граммов хвойной лапки. Вот судите: почти наше человеческое, традиционно новогоднее блюдо – салат оливье.

Кроме быков в «Барнаульском» содержатся 43 молочные коровы. Основная задача коров и телок – донорство. Это редкий случай, когда молоко в животноводстве – побочный продукт, но при этом отборный. Его можно купить в киоске на Южном, в селе Лебяжьем. А в Барнауле на рынке ВДНХ на сырье предприятия работает сыроварня с интересной задумкой открытого производства: цех от покупателей отделен стеклом и любой желающий может проследить весь процесс приготовления сыра.