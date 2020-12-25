Самое первое среди органов территориального самоуправления Барнаула — ТОС «Петровский» — признано лучшим в городе по итогам 2020 года

В этом году, несмотря на сложные условия работы в период пандемии, общественники микрорайона Петровский постарались охватить вниманием всех жителей – это более 10 тысяч взрослых и 2,5 тысячи ребятишек. Дистанционные мероприятия, внимание к благоустройству, финансовая поддержка активистов – это лишь малая часть направлений работы, с которыми ТОС двигался к победе.

Умные траты

Главным достижением года Виктор Юдин – председатель Совета ТОС, депутат городской Думы, считает привлечение финансовой помощи предпринимателей Железнодорожного района к строительству новых, с витражами, павильонов Петровского рынка.

— Этот рынок – один из немногих разрешенных властью площадок уличной торговли в районе, – пояснил Виктор Юдин. – Сюда ежедневно приходят сотни людей, и в этом году мы начали масштабную реконструкцию рынка с привлечением средств самих предпринимателей. Уже установили девять павильонов, общая сумма реконструкции превысит 10 млн руб. Приятно, когда все оформлено в едином стиле, аккуратно и гигиенично, тем более, что недостатка в желающих получить здесь торговое место нет. Поскольку ТОС является главным арендодателем торговых площадей, выручку мы тратим на нужды жителей микрорайона. Сделать можно очень много, когда есть финансы, вот мы ими и распоряжаемся в интересах жителей.

Буквально неделю назад ТОС «Петровский» на свои средства с помощью сотрудников МУП «Горсвет» протянул 350 метров линии электропередачи к аллее на улице Исакова, свет будет оплачиваться по отдельному счетчику. Теперь установленная здесь елка празднично сверкает огнями всю ночь, летом будет работать фонтан, исчезнут проблемы с подключением музыкальной аппаратуры.

— На средства ТОС в этом году мы заменили контейнерную площадку на улице Исакова 129, старую просто снесли и поставили современную, – отметил Виктор Григорьевич. – Можно было сделать и больше, но мы не можем распоряжаться муниципальной землей по своему усмотрению. Поскольку в массовом порядке строить снежные городки во дворах нельзя, в этом году раздали жителям многоэтажек и частного сектора 15 двухметровых сосенок. Условие одно: кто украсит елку лучше, тот получит от нас хорошие подарки, хотя поощрим мы всех. С учетом того, что ТОС работает в микрорайоне уже 21-й год, активность жителей не нужно подстегивать какими-то обещаниями, они сами приходят с инициативами, идеями. Только в этом году три дворовых территории благоустроили в рамках нацпроекта «Комфортная городская среда» с участием средств жителей. А с начала программы практически треть дворов полностью приведены в порядок.

Виктор Юдин, председатель Совета ТОС «Петровский», депутат городской думы: «Мы стараемся подавать заявки в самые разные конкурсы, плотно работаем с Фондом социальных проектов Александра Локтева. Идем навстречу пожеланиям жителей пожилого возраста, которым очень не хватало физической активности в условиях самоизоляции. Решили устанавливать спортивные тренажеры в благоустроенных дворах, в этом году забетонировали площадку между домами 145 и 147 на улице Исакова, сверху сделали мягкое покрытие в цветах триколора. Отбоя нет от желающих позаниматься на свежем воздухе».

Адресная забота

— В Год памяти и славы мы планировали очень много мероприятий, но были вынуждены ограничиться минимумом, – отметил Виктор Юдин. – 9 Мая с 21 до 23 часов на улице Исакова звучали песни военных лет, жители 20 домов практически в каждом окне зажгли «свечу памяти». Люди вышли на балконы, открыли окна и подпевали артистам. Участников войны в нашем микрорайоне в живых не осталось, но труженики тыла еще есть, и для них мы устроили во дворе дома № 143 на ул. Исакова персональный концерт.

Нашли приемлемый выход активисты ТОС и в День защиты детей. Чтобы соблюсти санитарные нормы, малышей подшефного детского сада № 131 разделили на группы, а приглашенные аниматоры работали с ними по очереди на достаточном расстоянии. Каждый ребенок получил подарок, как и школьники, которые принесли заготовленные дома рисунки. К новому учебному году шестерых первоклашек микрорайона обрадовали канцелярскими наборами, помогали собрать в школу и ребятишек из малообеспеченных семей.

В этом году по просьбе жителей поставлены современные качели для малышей во дворе дома № 133а на улице Северо-Западной, площадка здесь хорошая, теперь стала еще лучше. Провели между домами два конкурса по благоустройству, а их здесь более 60 многоквартирных и 620 частных домовладений. Летом оценивали балконы и клумбы, сейчас – оформление к Новому году окон, заборов, подъездов. Уже приготовили 40 новогодних подарков для подшефных детишек и 75 – для тружеников тыла и людей с инвалидностью, начали развозить их по квартирам.

К Новому году ТОС «Петровский» приобрел сладких подарков более чем на 25 тыс. руб. Красивые подарки под елку получат семьи с особыми детьми, многодетные и малоимущие семьи, мамы-одиночки, семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации.