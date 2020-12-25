Как пригласить Деда Мороза на дом без риска для здоровья

Барнаульские Деды Морозы и Снегурочки придумывают новые форматы поздравлений и безопасные для здоровья варианты личных встреч с детьми.

В Алтайском крае до 15 января действует запрет на корпоративы и праздничные мероприятия в общественных местах. В указе Губернатора не затронуты личные поздравления на дому: без массового характера празднования и при условии соблюдения мер безопасности они не запрещены.

Но все-таки артист в новогоднем костюме – это тот же гость на семейном празднике, только оплачиваемый. И обращаясь за услугой, члены семьи должны определиться, готовы ли они приглашать в дом человека, который до них был еще в нескольких квартирах, и какие требования предъявить к своему гостю.

Сказка без границ

В Алтайской резиденции Деда Мороза каждый день идут съемки индивидуальных поздравлений. Видеоподарки из Барнаула разлетаются по всему миру: уже высланы в Новосибирск, Кемерово, Сочи, Крым, Молдову и даже Италию.

— В основном наши адресаты – это барнаульские школьники, которым записываем коллективное поздравление для класса, – говорит Олеся Лободина, руководитель резиденции.

Заказы начали принимать с первых дней декабря, и возможность записать личное поздравление сохранится до 28 февраля. После Нового года обращения Деда Мороза останутся актуальными – например, для зимних именинников. Причем просьбы поздравить с днем рождения зачастую относятся к взрослым людям, которым тоже хочется немного волшебства.

— Мы стараемся делать не безликое поздравление, куда просто подставляется имя ребенка – мы учитываем его достижения за этот год, мечты, –- уточняет Олеся Лободина. – Эти личные особенности заказчик указывает в заявке. Стандартного шаблона у нас нет.

Каждую неделю алтайский Дед Мороз готовит по 10-15 видеописем, которые сразу рассылаются заказчикам. Они сами решают, когда и в какой обстановке показать подарок адресату.

Личное видеопоздравление из Алтайской резиденции Деда Мороза стоит 500 руб., коллективное – 1000 руб.

В масках у подъезда

«Корпорация праздников Анастасии Баженовой» сейчас не предлагает выезд Деда Мороза на дом. Однако на сайте заявки принимаются. Как пояснили в компании, речь идет об онлайн-общении новогоднего волшебника с детьми.

В Kids-animators артисты по-прежнему готовятся к выездам, но посидеть на коленях у Деда Мороза все же нельзя: артисты будут соблюдать максимально возможную дистанцию.

— У наших артистов есть медицинские книжки, которые мы всегда готовы предъявить, – говорят в компании. – Справок об отсутствии коронавируса нет, ведь такая справка действительна всего 72 часа. Конечно, мы периодически сдаем анализы, но это не очень надежно. Чтобы обезопасить себя и вас, мы можем поздравить ребенка во дворе дома.

«В связи с ситуацией в стране готовы соблюдать все меры предосторожности», – обещает в объявлении на «Авито» Дед Мороз Евгений. «Для вашего комфорта Дед Мороз и Снегурочка обрабатывают руки перед каждым домом и могут приехать к вам в гости в масках!» – обращает внимание потенциальных заказчиков Татьяна. Более того, артисты готовы поддержать любые требования заказчика к соблюдению санитарных норм.

— Если это нужно для клиента, то и Дед Мороз, и Снегурочка будут в масках, можем надеть перчатки, можем поздравить на улице, – перечисляет Татьяна. – Мы к этому спокойно относимся. Вы тоже можете надеть маски, конечно.

Судя по настрою барнаульских артистов, договориться можно практически на любой креатив. Так, набирают популярность запросы на встречу с Морозом не в квартире, а на свежем воздухе. Хороводы отменяются даже на дому – от тактильных контактов стараются отказаться. Москвичи стали заказывать сценарии, когда Дед Мороз оставляет подарки и уходит, а родители с детьми подсматривают за ним на расстоянии, «тайком».

Стоимость выезда Деда Мороза со Снегурочкой на дом в Барнауле варьируется от 500 до 2500 рублей.

Дед Мороз подает пример

Поздравить детей собираются и волонтеры. В Алтайском крае стартовала добровольческая акция «Дед Мороз в каждый дом».

— Желающие организовать своему ребенку новогоднее поздравление оставляют заявку на сайте новыйгод.мывместе22.рф, – сообщает Никита Федюнин, руководитель Алтайского ресурсного центра добровольчества. – Мы готовы принести праздник в дом всем желающим, но если заявок будет слишком много, то, конечно, придется отбирать. Отдельно мы будем поздравлять детей врачей. Если выдастся свободная минута, то и сам побуду Дедом Морозом, у меня был такой опыт в Детском туберкулезном санатории Барнаула.

Проект предложен в рамках всероссийской акции #МыВместе, поэтому доставка подарков пройдет по схеме, наработанной на доставке продуктов и лекарств. То есть бесконтактно. В квартиру волонтер не зайдет, будет держаться на дистанции, а подарок оставлять у двери в квартиру либо на дверной ручке. Если ребенок захочет порадовать Дедушку стишком или песенкой, то он сможет это сделать.

Чтобы не деформировать в представлении ребенка образ Деда Мороза, можно надеть медицинскую маску под бороду. Учитывая социальную дистанцию в полтора-два метра, этого не должно быть заметно. Однако организаторы добровольческого проекта категорически против таких ухищрений.

— Наш Дед Мороз будет надевать маску на бороду, потому что акция делает акцент на безопасности для граждан. Детишки должны видеть, что даже сказочный персонаж соблюдает все необходимые меры. Так он подаст детям хороший пример, – объясняет Никита Федюнин.

Впоследствии из всех участвующих в акции волонтеров будет выбран лучший, который поедет в Великий Устюг, где главный Дед Мороз страны лично назначит его «Волонтером – Дедом Морозом года».