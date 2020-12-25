Хроники юбилея Победы: как в Барнауле отметили Год памяти и славы

В Год памяти и славы в Барнауле были запланированы сотни мероприятий. По известным причинам и власти, и общественности пришлось экстренно переформатироваться. Многие офлайн-мероприятия перешли в Сеть, все очные проводились с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Нельзя сказать, что что-то не удалось. Наоборот, аудитория участников памятных событий значительно возросла.

Молодежный локомотив

С начала года в полном объеме удалось провести лишь часть мероприятий. Это фестиваль патриотической песни имени Владимира Завьялова, городской конкурс школьных музеев, соревнования «А ну-ка, парни!», историко-краеведческая конференция учащихся с охватом более пяти тысяч школьников. Пандемия практически полностью перекрыла перемещения по городу, но не смогла закрыть маской души барнаульцев. 9 Мая мы не встали в строй «Бессмертного полка» и не смотрели Парад Победы. Но во дворах многих барнаульских многоэтажек звучали военные песни. На участие в акциях «Окна Победы» и «Поем всем двором» откликнулись тысячи горожан: в окнах были выставлены портреты героев войны и российские флаги, а с балконов «Дню Победы» подпевали целыми подъездами.

Активом детского Совета Российского движения школьников был разработан единый макет оформления окон с фотографией ветерана войны, в которой участвовали более десяти тысяч школьников. В этот же день прошел онлайн-флешмоб, в ходе которого на страницах соцсетей и в личных блогах более семи тысяч горожан выложили небольшие видеоролики с кратким сообщением о своей «династии победителей» и хештегом #яЗнаменосецПобеды.

Интересный дистанционный проект «Душа солдата в письмах дышит» был организован в школах № 125 и 53. Школьники вслух читали солдатские письма, сопровождающиеся видеорядом из фотографий военного времени. Весь май проходила акция-флешмоб «Песни героев». В разных местах Барнаула студенты и школьники исполняли песни военных лет, послевоенного и современного периодов, посвященные военной теме. Вместе с участниками песню «Журавли» исполнили более восьми тысяч барнаульцев.

Сотни проектов были реализованы в режиме онлайн. В рамках проекта «Прошагай город. Маршруты Победы» был составлен «Маршрут Победы города Барнаула», в День Героев Отечества прошел онлайн-конкурс «Слава Героям Отчизны!». С апреля и по настоящее время волонтеры проекта #МыВместе помогают пожилым людям, в том числе, участникам Великой Отечественной войны с доставкой на дом продуктов, лекарств, оплачивают услуги ЖКХ.

Сегодня в Барнауле проживают 153 участника Великой Отечественной войны, 92 бывших жителя блокадного Ленинграда, 105 бывших несовершеннолетних узников концлагерей, 1 вдова погибшего участника ВОВ, 2834 труженика тыла.

Мы помним ваши имена

С апреля по май 2020 года на территории Барнаула проводилась Всероссийская акция «Дорога к обелиску». С помощью бойцов поисковых отрядов, волонтеров Победы, Молодежного парламента Барнаула и комитета по делам молодежи облагорожены 117 могил участников Великой Отечественной войны. Всего в течение Года памяти и славы волонтеры города приняли участие в реставрации и благоустройстве 177 воинских захоронений и 177 могил ветеранов.

В День неизвестного солдата прошла масштабная акция по очистке территории памятника воинам, умершим от ран в госпиталях Барнаула, расположенного на территории Булыгинского кладбища, а также могил Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы. В День Героев Отечества открыта аллея имени Алексея Скурлатова, нашего знаменитого земляка, ставшего прообразом памятника воину-освободителю в Болгарии.

Большую исследовательскую работу проводят школы Барнаула. Так, проведен ремонт музея СОШ № 114, который был законсервирован с 2012 года. На базе информационно-медийного центра СОШ № 132 открыт школьный музей, посвященный летчикам Алтая. В августе СОШ № 63 присвоено имя Александра Самодурова, участника боевых действий в Афганистане и Чечне, выпускника этой школы.

— У каждого из нас свое личное, сокровенное отношение к Великой Отечественной войне, целый пласт семейных воспоминаний, – сказал заместитель главы администрации Барнаула Александр Артёмов. – Прошло 75 лет, но в нас по-прежнему живет память о погибших. Если мы думаем о них и помним, значит, с наследственной памятью все хорошо. У каждого из барнаульцев есть свой вклад в проведение Года памяти и славы, мы просто постарались сделать его общим.

Год памяти и славы в цифрах — 3676 подарков и медалей «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручено — 117 телефонов подарено участникам и инвалидам войны — 240 тыс. руб. выделено на ремонт жилья ветеранов — 4 памятных книги издано силами ветеранского движения Барнаула

С размахом, по-нашему

В течение года в Барнауле проходила церемония возложения цветов к Мемориалу Славы, к памятному знаку, посвященному ленинградцам-блокадникам и воинам-сибирякам, участникам полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистской блокады. В мероприятиях участвовали члены Правительства Алтайского края, администрации города, силовых ведомств.

Городское торжественное мероприятие по вручению юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» состоялось 18 февраля в музее «Город». На торжественной церемонии присутствовали 33 ветерана из числа участников войны, тружеников тыла, бывших жителей блокадного Ленинграда, бывших несовершеннолетних узников концлагерей. Торжества по вручению медалей проведены во всех районах города Барнаула. Из краевого бюджета городу были выделены средства на проведение ремонтов жилых помещений 12 ветеранам войны. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и предотвращением распространения коронавирусной инфекции ремонты жилья у ветеранов временно отложены.

С 10 сентября по 10 октября совместно с Барнаульской городской общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в музее «Город» проведена историко-документальная выставка «Сквозь года звенит Победа!», посвященная вкладу жителей Барнаула и Алтайского края в Победу. Это мероприятие стало самым массовым среди выставочных событий года.