Елка по-домашнему: барнаульцы поделились своими семейными новогодними традициями

Уже через несколько дней мы все сядем за праздничный стол, будем отсчитывать последние секунды уходящего года, загадывать желания. Какие еще есть новогодние традиции у барнаульских семей?

Под аккорды гитары

В семье Дмитрия и Елены Костенко пятеро детей. Три сына-богатыря –14-летний Макар, 12-летний Тарас, 10-летний Саша, и две дочки – девятилетняя ягодка-Виктория и самая младшая восьмилетняя Настенька. Тарас уже несколько лет ходит в музыкальную школу и буквально не выпускает гитару из рук. Ни один праздник, в том числе и Новый год не проходит без песен под струнный инструмент. Такая любовь к музыке у него от отца – тот тоже мастерски умеет подбирать аккорды. Дмитрий в основном поет дворовые песни, а сын разучивает все, что окажется по душе. И современные хиты, которые звучат, как говорится, из каждого утюга, и классику русского рока, и любимые песни молодости родителей, чтобы их порадовать.

— В этом году мы приобрели небольшой деревенский домик возле Белокурихи. Планируем встретить Новый год и остаться там на все праздничные каникулы, – делится Дмитрий. – Детям будет настоящее раздолье! Можно будет и крепость построить, и снеговиков налепить, и на лыжах в лес сходить. Обязательно во дворе сделаю ребятишкам горку. Какая зима без катания с горки? Какого-то особого меню у нас нет. Готовим все, что только в голову придет, какой интересный рецепт попадется. Но обязательно на столе всегда есть фрукты и конфеты. Раз в этом году праздник будем встречать в частном доме, то, думаю, сделаем шашлыки. Жена моя, Елена Прекрасная, уже много изучает народные промыслы, возрождает традиции. Она знает все про хороводы и разные старые и многими забытые игры. Если в городской квартире было мало места нам всем разгуляться, то в этом году точно покружим вокруг елочки или поиграем в «ручеек».

Легкий праздник

— Каждый год встречаю праздник по-разному, – рассказывает Сергей Писарев, директор Барнаульского зоопарка. – Главное, чтобы на столе было что-нибудь вкусненькое и царила добрая, теплая атмосфера. Иногда я одеваюсь в костюм Деда Мороза и в новогоднюю ночь еду поздравлять всех своих родственников. В этом году мы планируем встретить Новый год вместе с детьми и внуками на даче. Что касается меню, то я не сторонник плотной трапезы в новогоднюю ночь. Считаю, что праздник должен быть легким. Необходимый атрибут для меня – это мандарины и апельсины. Так сложилось с самого детства. Мама у меня была геологом, которых в советское время хорошо обеспечивали, поэтому цитрусовые зимой были всегда. Также для меня важно, чтобы на столе был хороший кофе и хороший зеленый чай. Сужу по себе, но разные шашлыки, пельмени, манты ночью как-то не очень хочется. А вот самое мое любимое блюдо, без которого я не могу представить главный зимний праздник, – это сибирский холодец. Его я варю всегда сам по собственному рецепту.

Сергей Писарев уже отвез на дачу подарки и положил их под елку. В первую очередь новогоднего чуда ждет самая младшая внучка Полина, ей 8 лет. Конечно, она всей душой верит в Дедушку Мороза и побежит искать от него подарок под праздничным деревом. Будет там сюрприз и для среднего внука двенадцатилетнего Артёма. Как говорит директор зоопарка, он с иронией и скепсисом относится к зимнему волшебнику, но все равно верит и пойдет проверять елку. А старшей Елизавете уже 18, и ей скорее всего подарок вручат лично.

1 января Сергей Викторович уже выйдет на работу, потому что за многие годы сложилась такая традиция – барнаульцы очень любят ходить в «Лесную сказку» именно в первый день года.

Главный зимний праздник для каждого свой. В этом году отменили многие массовые мероприятия, в том числе детские елки, и создание нужного настроения полностью ложится на семью.

В актерской среде

Новый год для семьи актеров Театра драмы Анны Бекчановой и Дмитрия Плеханова – особый праздник. Обычно они отмечают его вместе со своим творческим коллективом, так как с ним проводят большую часть времени, а коллеги по сцене по умолчанию становятся второй семьей. Анна вспоминает, что елку для встречи 2016 года наряжал ее будущий муж.

— Вот уже начинают бить куранты, и он мне говорит: «Аня, там на елке тебя ждет подарок». Я почти сразу заметила коробочку, которая как-то выбивается из общего оформления. Конечно, там оказалось кольцо. Моему счастью не было предела, – рассказывает актриса.

Так в новогоднюю ночь зародилась новая семья. Сейчас у них уже есть ребенок, ему один годик и зовут Ярославом.

— У нас переходный период, мы обрели новый статус и стали родителями. Можно сказать, наша семья находится в самом зачатке, – говорит Анна. – Мы с Димой пока не обзавелись какими-то своими традициями, но уже во всю обдумываем то, как создать волшебство для нашего сына. Звать Деда Мороза или не звать. Испугается он его или нет. Мы, конечно, заказали волшебнику деревянную лошадку, но пока не знаем, как правильно это все преподнести. Ведь именно от нас зависит, как Ярик будет относиться к празднику в дальнейшем.

Пусть традиции у актерской пары пока не появились, но Анна охотно поделилась новогодними историями своего детства. В ее семье каждый год пекли торты – просты бисквитные с заварным кремом. Это был целый ритуал, и каждому члену семьи отводили свою роль. Мама пекла коржи, их было так много, что получалось по семь-восемь тортиков. Бабушка варила крем, а маленькая Анна вместе с дедушкой все это намазывала. Собирали все вместе. А потом дарили торты соседям. Как отмечает девушка, это были непростые 90-е годы, и хотелось поделиться кусочком праздника с другими. Еще у актрисы и ее мамы была личная традиция. Они коллекционировали старые советские открытки, а потом подписывали и дарили всем вокруг: друзьям, знакомым, соседям. Анна вспоминает, что местный дворник всегда расплывался в улыбке и горячо благодарил за такой знак внимания.

Профессия у актеров такая, что громких праздников с танцами и песнями в жизни хватает. Тем более под Новый год много разных тематических представлений, которые начинаются с середины декабря и вплоть до 31 числа. Поэтому в праздничную ночь они идут гулять, кататься на горках до беспамятства. Это позволяет вновь почувствовать себя ребенком.

Искупаться – обязательно

— Последние 10 лет я отмечаю Новый год в узком кругу своей семьи, – рассказывает Владимир Витвинчук , преподаватель АлтГУ, кандидат филологических наук. – Сначала только вдвоем с женой, а теперь втроем – с нашим шестилетним сыном Максимом. Один раз пробовали отметить с друзьями, но пришли к выводу, что этот праздник не требует какого-то излишнего шума и суеты. Уже много лет подряд каждое 31 декабря всей семьей ходим в бассейн в поселке Южном и не можем представить Новый год без такого своеобразного очищения. Стол оформляем в чисто советском стиле: оливье, сельдь под шубой и т. д. Наверное, в качестве компенсации за дефицитную молодость наших родителей. Смотрим какой-либо классический советский фильм: «Москва слезам не верит», «Служебный роман», «Афоня», «Любовь и голуби». Только часы пробивают 12 раз, сын скорее бежит одеваться. Салют, горки, валяния в снегу – без этого никак.