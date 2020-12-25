Барнаульский художник создает открытки с видами Барнаула, создающие новогоднее настроение

Барнаульский художник-дизайнер создал серию открыток, где пофантазировал на тему городских достопримечательностей. В вымышленном мире он пустил из центра Барнаула в Нагорный парк фуникулер, небо над Краевым театром драмы озарил северным сиянием, а знаменитую арку в районе площади Октября заселил персонажами из «Гарри Поттера».

Рисунок с настроением

Творческий псевдоним автора этих работ – Никола Питерский. Как поясняет он сам, посещая разные города в качестве дизайнера, самое яркое впечатление на него произвел Санкт-Петербург (потому и Питерский). Но все же чаще всего в его работах присутствует родной Барнаул – его улицы, которые художник населяет вымышленными объектами и персонажами.

— Одна знакомая мне как-то пожаловалась на то, что не может найти почтовых открыток с видами Барнаула, – рассказывает художник. – И я решил накануне Нового года создать такую серию, нарисованную акварелью. Причем, делая открытки, я решил пойти дальше – выходил на улицы с мольбертом в костюме Деда Мороза прямо в те точки города, которые изображал. Мне нравилось дарить людям праздничное настроение, заражаться им самому и переносить эти эмоции в свои рисунки. Кто-то со мной фотографировался, кто-то даже читал стихи.

В итоге у Николы Питерского получилась серия под названием «Новогодний арт». Каждая из открыток будто создана с верой в чудо.

— Хочется показать Барнаул сказочным, волшебным, каким он казался в беззаботном детстве, – комментирует автор. – В соцсетях я даже бросил клич, чтобы подписчики подсказывали мне – какие уголки Барнаула изобразить в новом свете. Получилась серия, состоящая из пяти открыток.

К примеру, изображая арку в доме на пр. Ленина, художник хотел не только напомнить горожанам о неброской достопримечательности Барнаула. По мнению художника, очень уж не хватает ему новогодней подсветки, которая подчеркнула бы его контуры и удивительную лепнину.

— Мне как дизайнеру импонирует именно этот участок города – от площади Октября в сторону ЦУМа, олицетворяющий собой сталинский ампир, – делится автор. – Здесь все выдержано в одном стиле и не видно новодела.

Две работы из новогодней серии (оригиналы, а не открытки) приобрел известный блогер, путешествующий по миру и коллекционирующий виды городов. Так невольно барнаульскому художнику удалось вписать родной город в мировой контекст.

Свободный художник

Есть у художника и другие виды Барнаула, не входящие в новогоднюю серию. К примеру, на рисунке, где запечатлены три дома-богатыря (пересечение пр. Ленина и ул. Партизанской) можно увидеть едущего на велосипеде медведя, над фонтаном «Космос» в фантазиях автора возвышается сам Герман Титов, а в Нагорном парке из-за кустов выглядывает лось.

— Кстати, лось этот вовсе не вымысел, – поясняет Никола Питерский. – В детстве, когда я жил на ул. Пролетарской, в районе Нагорного парка действительно переплыл реку лось. В память об этой истории я и решил создать эту работу.

Что интересно, с работами Николы Питерского знаком каждый барнаулец. Именно по его эскизам были оформлены скверы возле кафе «Лакомка», рядом с Музыкальным театром, аллея Победы в Ленинском районе, а в ближайшее время на основе его дизайн-проекта планируется построить сквер десантников на пл. Ветеранов и парк на пр. Космонавтов. Еще в этом году дизайнер принял участие в конкурсе на создание арт-объекта, посвященного предстоящему Кубку мира по гребле на байдарках и каноэ, который пройдет в Барнауле в 2021 году. Он предложил масштабную композицию, на которой изображен каноист, разместить в Нагорном парке на фоне Оби. Однако в этом конкурсе все же одержала победу другая работа – скульптура бобра-пловца, установленная на Нулевом километре.

— По окончании Новосибирского университета архитектуры и дизайна я много лет проработал дизайнером, – говорит Никола. – Сегодня больше творю как свободный художник. И мне очень нравится создавать работы, выкладывать их в соцсети и получать множество отзывов. Меня это питает энергией.

Вдохновляют работы художника и барнаульцев, которые оценивают их, оставляют к ним комментарии. Ведь именно на его акварельных рисунках можно увидеть давно сгоревшее кафе «Сказка» в современном городском пейзаже, а также навеянные булгаковским романом «Мастер и Маргарита» виды барнаульского шпиля.