27 декабря спасатели России отмечают профессиональный праздник

Почти прошедший 2020 год выдался напряженным для алтайских спасателей. Подробнее о своей работе рассказывают спасатель-кинолог Сергей Аборнев и спасатель-водолаз Иван Овечкин из Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России имени В.В. Зюкова.

Универсальные люди

Спасатели – люди универсальные. Хотя у всех есть своя специализация, так, Иван водолаз, а Сергей – кинолог, но каждый из спасателей в любой момент может подняться по тревоге и выехать на любое происшествие. Искать пропавших в горах и в лесах, вытаскивать людей из снежного плена, вскрывать машину, попавшую в ДТП. Каждый спасатель имеет несколько рабочих специальностей. Один человек зачастую является и стропальщиком, и газосварщиком, и альпинистом, водителем грузовика и маломерного судна. Никогда ведь не знаешь, какой навык может пригодиться во время очередной операции по спасению людей.

Буранный год

— Прошлая зима отметилась сильными буранами, на все выезжали?

Иван Овечкин: — Я водолаз, но помимо этого еще являюсь водителем КамАЗа и снегоболотохода «Лось». Когда шли снегопады, наш отряд почти месяц дежурил в Алейском, Змеиногорском районах. Помогали людям. Многие поселки оказались отрезаны от мира снегом. На снегоболотоходе мы развозили гуманитарную помощь: хлеб, муку, макароны. Почтальонов с пенсией доставляли. А по пути откапывали увязших автомобилистов. Им говорят, что ехать не надо, там метет. Они: «Да нет, мы на джипе, прорвемся». Не прорвались.

Сергей Аборнев: — Когда ехали в заметенные поселки на КамАЗе, предлагали: «Бросайте машину, садитесь к нам, мы вас отвезем». Не согласились. Потом начались звонки: «Мы застряли. У нас бензин кончается. Начинаем замерзать. А где спасатели?». Пришлось нам назад ехать, пробивать дорогу и собирать всех застрявших на трассе. А у нас машина не резиновая. Наш рекорд, когда мы в шестиместное купе усадили 27 человек. И в кабину – семь человек с грудными ребятишками. Это плюс к трем спасателям. Вывезли всех в пункты сбора, никого не оставили.

Дедушка в овраге

— В этом году действовали антивирусные ограничения, на Алтай приезжало меньше туристов. Наверное, и терялось людей тоже меньше?

Сергей: — Наоборот, люди старались в лес почаще выходить, ягоды, грибы собирали. Грибной сезон обычно начинается в июне, а в этом году из-за жары сместился, и до поздней осени народ ходил по лесу. Грибников в основном и искали.

В поселке Центральном, например, потерялся дедушка. Ушел в лес днем, а к вечеру не вернулся. Мы разбились на группы и начали поиск. Идем по краю оврага, и вдруг собака среагировала и сбежала вниз. Мы тоже спустились. Оказалось, дедушка просто пошел погулять по лесу, но время не рассчитал. Наступили сумерки, он немного заблудился, спустился в овраг, а вылезти в темноте не смог. Но напуган не был. Увидев собаку, стал с ней играть. «Мне что, – говорит. – Для меня не в первой в лесу ночевать». Правда, уже холодно было, ночью минусовые температуры стояли. Мы помогли дедушке выбраться из оврага. Вызвали по рации машину и увезли его домой.

Всего с начала года по 18 декабря сотрудники Западно-Сибирского поисково-спасательного отряда МЧС России имени Зюкова совершили 204 выезда, спасли 148 человек, оказали помощь 64 людям.

Самый быстрый прибор

Собаки оказываются незаменимыми помощниками спасателей в самых разных ситуациях: при поиске «потеряшек», людей, погребенных под снежной лавиной. Сергей вспоминает, что во время прошлогоднего происшествия на Южно-Чуйском хребте, когда под лавиной оказались пятеро учащихся и преподавателей Новосибирского университета, часть тел удалось найти только с помощью собак.

Сергей: — Собака – это самый быстрый прибор на свете. Она передвигается очень быстро и хорошо локализует место, где лежит живой человек. Это столько времени экономит! Представляете, если весь склон с зондом надо пройти, протыкая снег, столько времени тратится?

Заслуженный Бельтир

Сергей: — У меня русский охотничий спаниель Бельтир. Я первоначально взял его для души. А потом начальник предложил попробовать приучить его к работе. Воспитание шло легко, ведь его родители тоже были служебными собаками. Сейчас ему уже семь лет. Собака старая, но продолжает работать хорошо. По новому закону собака через семь лет должна списываться. Но Бельтиру, как хорошему специалисту, до марта 2022 года продлили договор. А для меня он член семьи и верный друг, живет дома, Новый год празднует вместе с нами, сидя под елочкой. Сейчас я взял молодого щенка, начинаю с ним заниматься. К лету надо его обучить, в июне будет аттестация.

Подо льдом

— У водолазов есть и печальная миссия – доставать утонувших людей.

Иван: — Этой зимой были не совсем стандартные работы по поиску снегохода на Оби. Люди ехали на снегоходе, не заметили промоину в реке и, судя по следам, провалились в нее. Там было такое сильное течение, что даже снегоход унесло. Работали на грани возможностей. Водолаз одевался с сильным перегрузом, на него надевали порядка 60 кг, чтобы его не сносило, плюс баллон в 15 кг.

Многому учимся

Иван: — Этот год выдался насыщенный происшествиями. Прошлый был спокойнее. ДТП было много, из-за буранов под Павловском порядка 50 машин побилось, и под Новоалтайском. Зато обошлось без паводка. Работы было много. Доводилось и в горы ездить, и квартиры вскрывать, и после ДТП оказывать помощь. Я раньше столько не умел, многому на этих выездах научился. Со столькими людьми общаешься, совершенно разными. И главное, есть ощущение, что ты нужен людям.