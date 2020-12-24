В Индустриальном районе Барнаула возводят новый корпус поликлиники № 14

Высокая, просторная и масштабная – именно такой вскоре будет обновленная поликлиника № 14. Строительство нового корпуса этого медицинского учреждения ведется усиленными темпами и с опережением графика. Сегодня объект уже готов примерно на треть.
Окончание строительства поликлиники запланировано на декабрь 2022.Фото Андрея Чурилова
По строительной площадке резво передвигается техника. Башенный кран поднимает наверх очередную партию стеновых блоков. Новый корпус взрослого отделения городской поликлиники № 14 в квартале 2002а буквально на глазах прирастает ввысь. Жители близлежащих новостроек на улице Лазурной нарадоваться не могут, а самые неравнодушные даже выставляют фото и видеосвидетельства строящейся поликлиники в инстаграме.
— Поликлиника строится за счет краевого бюджета. Общая стоимость объекта составляет более 1,2 млрд руб. Здание, общая площадь которого составляет 15,4 тыс. кв. м, сложное, состоит из четырех блоков переменной этажности – от 4 до 7, – сообщает заместитель директора КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Вячеслав Пантелеев. И с гордостью добавляет: – За последние 5 лет, наверное, это самый серьезный и крупный объект в Барнауле, да и в Алтайском крае такого объема объектов регионального Минздрава нет.
Контракт на строительство поликлиники был заключен с ООО «Селф» в январе текущего года. Главный инженер компании Александр Жокин рассказывает:
— Сегодня у нас на объекте работают 46 человек. Выполняют кладку стен, монтаж окон и инженерных сетей. Уже в этом году планируем выполнить часть отделочных работ, чтобы можно было монтировать технологическое оборудование.
Работы на данный момент идут опережающими темпами: вместо 250 млн рублей в текущем году на строительство уже освоено 350 млн рублей.
Новая поликлиника рассчитана на 42 терапевтических участка, так что перед руководством больницы, по словам главного врача Дмитрия Денисова, задача номер один – укомплектование медицинской организации кадрами. Над ее решением работают уже сейчас, не дожидаясь окончания этого масштабного строительства.
Фото Андрея Чурилова