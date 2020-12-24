В Индустриальном районе Барнаула возводят новый корпус поликлиники № 14

Высокая, просторная и масштабная – именно такой вскоре будет обновленная поликлиника № 14. Строительство нового корпуса этого медицинского учреждения ведется усиленными темпами и с опережением графика. Сегодня объект уже готов примерно на треть.

По строительной площадке резво передвигается техника. Башенный кран поднимает наверх очередную партию стеновых блоков. Новый корпус взрослого отделения городской поликлиники № 14 в квартале 2002а буквально на глазах прирастает ввысь. Жители близлежащих новостроек на улице Лазурной нарадоваться не могут, а самые неравнодушные даже выставляют фото и видеосвидетельства строящейся поликлиники в инстаграме.

— Поликлиника строится за счет краевого бюджета. Общая стоимость объекта составляет более 1,2 млрд руб. Здание, общая площадь которого составляет 15,4 тыс. кв. м, сложное, состоит из четырех блоков переменной этажности – от 4 до 7, – сообщает заместитель директора КГКУ «Единый заказчик капитального строительства Алтайского края» Вячеслав Пантелеев. И с гордостью добавляет: – За последние 5 лет, наверное, это самый серьезный и крупный объект в Барнауле, да и в Алтайском крае такого объема объектов регионального Минздрава нет.

Контракт на строительство поликлиники был заключен с ООО «Селф» в январе текущего года. Главный инженер компании Александр Жокин рассказывает:

— Сегодня у нас на объекте работают 46 человек. Выполняют кладку стен, монтаж окон и инженерных сетей. Уже в этом году планируем выполнить часть отделочных работ, чтобы можно было монтировать технологическое оборудование.

Работы на данный момент идут опережающими темпами: вместо 250 млн рублей в текущем году на строительство уже освоено 350 млн рублей.

Новая поликлиника рассчитана на 42 терапевтических участка, так что перед руководством больницы, по словам главного врача Дмитрия Денисова, задача номер один – укомплектование медицинской организации кадрами. Над ее решением работают уже сейчас, не дожидаясь окончания этого масштабного строительства.