Проект спортплощадки в поселке Бельмесёво признан одним из лучших в России

Перед Новым годом средняя школа № 94 поселка Бельмесёво получила сертификат финалиста IV Всероссийского конкурса реализованных проектов инициативного бюджетирования. По результатам конкурса проект «Обустройство спортивной площадки СОШ № 94» города Барнаула вошел в число 25 лучших из 582 представленных заявок.

Напомним, что в октябре 2019 года в Бельмесёво появилась новая современная спортивная площадка, построенная в рамках проекта поддержки местных инициатив. Ее площадь – 540 кв. м, игровое поле имеет резино-полимерное покрытие и обнесено ограждением. На нем установлено спортивное оборудование для игры в волейбол и баскетбол. Огромная заслуга в успешной реализации проекта принадлежит инициативной группе жителей, которые непосредственно участвовали в решении всех вопросов на каждом этапе, оказывали всяческую помощь руководству школы и администрации Центрального района. Основная роль, безусловно, принадлежит руководителю инициативной группы Марии Снегиревой.

— За эту детскую площадку мы с жителями поселка голосовали дважды, – отметила Мария Сергеевна, получив сертификат из рук руководителя Центра инициативного бюджетирования КАУ «Алтайский центр финансовых исследований» Олега Бирюкова. – Первый раз, когда выбирали проект из нескольких вариантов, а второй, когда стали участниками конкурса НИФИ Минфина России. Мы очень благодарны профессиональной компетентности, нацеленности на результат команды педагогов школы № 94 и ее директора Андрея Воронкова. Благодаря их помощи и контролю за ходом работ удалось своевременно и успешно завершить строительство площадки. Очень помог депутат АКЗС Альберт Лунёв, Южная поселковая и районная администрации. Участие в столь статусном конкурсе обогатило нас опытом и задумками на будущее, останавливаться на достигнутом не собираемся.

1,43 млн руб. общая стоимость спортивной площадки в Бельмесёво, из них софинансирование со стороны жителей – 14,6% от общей суммы.

По словам главы администрации Центрального района Максима Сабыны, опыт жителей Бельмесёво можно считать удачным вдвойне, поскольку доля софинансирования жителей здесь значительно выше, чем в других проектах поддержки местных инициатив.

— Программа дает возможность сельским территориям реализовывать давно вынашиваемые инициативы, служит толчком для социально-экономического развития пригородных поселков. В нашем районе это уже четвертый реализованный проект, в следующем году в программу включится пятый наш поселок, – отметил Максим Сабына.