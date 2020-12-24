Очередное пленарное заседание городской Общественной палаты стало итоговым в уходящем году

На заседании членов Общественной палаты города Барнаула V созыва, состоявшееся 21 декабря, помимо обсуждения информации об итогах социально-экономического развития города за 9 месяцев 2020 года и исполнении бюджета столицы края за уходящий год, члены палаты утвердили план работы на 2021 год. В работе палаты принял участие глава города Вячеслав Франк.

Вячеслав Франк ответил на вопросы общественников, прокомментировал ряд особенностей этого непростого периода в жизни города и горожан – речь как о безусловных достижениях в самых различных отраслях и сферах городской жизни, так и том, какие меры были приняты по минимизации потерь, понесенных из-за пандемии и связанных с нею ограничений в экономике, социальной сфере и др. Но как бы то ни было – все национальные программы исполнялись и будут исполнены, а это и есть развитие города. Умение решать поставленные задачи можно внести в копилку городской системы управления – все сказанное и заявленное ею было подтверждено делами. Реалии сегодняшнего дня – хорошо отремонтированные городские и сельские дороги, новые школы и новые детские сады, бесплатное питание для 34 тысяч школьников, благоустроенные дворы и территории и многое-многое другое.

Вячеслав Франк поблагодарил членов Общественной палаты, отметив, что жители города положительно отмечают ее работу, она выражает их жизненные интересы, являясь связующим звеном межу населением и властью.

В ходе заседания членам Общественной палаты были вручены удостоверения, подтверждающие их полномочия в течение созыва, а заместитель председателя палаты Пётр Фризен награжден памятным подарком – как инициатор создания народной дружины «Барнаульская», одной из лучших в стране.