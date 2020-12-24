На белом «мерседесе»: водитель мусоровоза предприятия «ЭКО-Комплекс» Александр Шагиморданов первый день Нового года встретит на городском маршруте

Александр Шагиморданов крутит баранку около 22 лет. Из них больше десятка лет буквально очищает Барнаул от мусора – сначала работал в ЖЭУ, затем на предприятии «Чистый город» и вот сейчас на «ЭКО-Комплексе».

Новой год – не всегда елка и семейное застолье. В эту ночь тысячи людей обеспечивают барнаульцам безопасность, тепло, комфорт. И это не только полиция, медики и пожарные. Еще энергетики и пекари, дворники и сантехники, водители общественного транспорта, дорожники…

— В новом году 1 января – как раз моя смена. Выезжаю на маршрут. У нас праздников не бывает, – рассказывает водитель – В выходные даже еще сложнее работать. 31 декабря по городу не проедешь. Все последние закупки делают, домой спешат. 1 января на улицах пусто, зато во дворах густо. Автомобили во дворах стоят – проехать сложно. Пик мусора в контейнерах приходится на утро 1 января. Затем пару дней после Нового года отходов мало бывает. Потом больше, больше. После 14 января елки на контейнерных площадках начинают появляться. И практически до весны их вывозим, если входят в мусоровоз.

Чувствовать габариты

— Особенно сложно во дворах. Дворовые проезды строились так, чтобы в них могли разминуться два легковых автомобиля. Мой мусоровоз «мерседес» под категорию легковых явно не подходит. И если кто-то из владельцев при параллельной парковке выдвигается хотя бы на 20 сантиметров на проезжую часть, я уже не могу проехать. Много дворов спланированы в форме буквы П. С одной стороны заезжаешь, с другой – выезжаешь. И бывает, заедешь, и где-нибудь, по ходу, торчит в проезде корма легковушки. Я и вперед проехать не могу, и назад уже сдать с такими габаритами практически невозможно. Хорошо, если в салоне оставляют бумажку с номером телефона. Звоним, человек освобождает проезд. Если нет телефона, стучим по колесам, пока не сработает сигнализация. К сожалению, владельцы автомобилей не всегда выходят из дома. В таких случаях сообщаем диспетчеру, что проезда нет. Двигаемся дальше по маршруту, чтобы вернуться в этот двор позже. Зимой люди иногда жалуются, что мусор не забрали, говорим: «Нет дороги». Жители возмущаются: «Как нет, вот машины проходят?». Но мусоровоз – не легковая машина. У него только собственный вес 18 тонн, плюс 8-9 тонн мусора. Габариты нужно не просто видеть, а чувствовать, чтобы не разбить, не поцарапать припаркованные машины. Иной раз счет идет на миллиметры. На автомобиле есть камера заднего вида, но порой грузчику приходится выходить из кабины и, как лоцману, помогать мне выехать с неудобной, тесной площадки. Наверное, в каждой профессии есть свои нюансы и сложности. Ничего, привык уже.

Диван впридачу

— Какой самый необычный мусор приходилось находить на контейнерных площадках?

— Проще назвать обычный. Вот могу сказать абсолютно точно, что если на улице или во дворе дома поставили портал, то вскоре рядом с ним окажется старый диван, пара тумбочек, сломанный телевизор. Я уже примерно знаю, сколько и какого мусора в том или ином дворе будет. Вот сейчас на ВРЗ какой-то предприниматель выбрасывает по разным контейнерам смесь подсолнечной шелухи с опилками. Он не имеет права это делать. Ведь контейнеры поставлены для жителей. Получается так, что предприниматель пользуется баками, но услугу не оплачивает. То есть за вывоз его отходов платят жители. Точно такая же проблема и со строительным мусором.

Зимние сюрпризы – это замерзающие порталы и контейнеры в частном секторе. Сейчас отопительный сезон, люди из печек горячий шлак в контейнеры выбрасывают, мусор загорается, пожарные заливают огонь водой, вода к утру замерзает, и мы уже не можем выгрузить такой контейнер. В летнее время мы все контейнеры покрасили в зеленый цвет, было красиво и нарядно.

80 мусоровозов ежедневно выходят на линию. 30 порталов емкостью 7,6 куба выгружает за смену автомобиль марки «Мерседес».

Совы и жаворонки

Рано просыпаться Александр привык за годы работы. В пятом часу он уже на ногах. Приезжает на базу, еще раз проверяет автомобиль, проходит медицинский осмотр сам. В исправности должен быть не только автомобиль, но и водитель в добром здравии. Затем получает путевой и маршрутный листы и в 6 часов утра выезжает на маршрут.

— А вот барнаульцы делятся на сов и жаворонков. Нередко жители одного дома делятся на два лагеря. Одни требуют, чтобы утром контейнеры были освобождены от мусора, чтобы уходя или уезжая на работу можно было культурно выбросить пакеты с мусором, а другая часть жалуется на то, что шум автомобиля и выгружаемых контейнеров мешает спать. Первыми, по возможности, выгружаются контейнеры, которые стоят подальше от жилых домов или на предприятиях. Чтобы не нарушать тишину, – говорит Александр.

Дворничиха с метлой – к удаче

— Александр, были случаи, когда дворники, жители домов вам как-то помогают?

— На улице Ускова женщина до недавних пор работала дворником, вот с ней всегда было легко. Боевая она, в порядке территорию содержала. Могла пакеты с мусором поставить на капоты автомобилей, которые парковались как попало. Видит, я еду, метлой машет. Мол, двор свободен, заезжай. Я уже без опаски еду. Уверен, что и обратно проеду. Дворники – это, конечно, наши помощники. На улице Юрина у меня был маршрут, так в одном из дворов пенсионер, Иван Петрович, всегда очищал снег вокруг контейнера. Да разве каждый случай, когда мне помогали совершенно посторонние, за годы работы упомнишь? Одно могу сказать: хороших людей в Барнауле много, – убежден водитель.