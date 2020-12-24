Максим Фролов поменял престижную работу на YouTube и в итоге создал самый популярный канал о волейболе в мире

У канала Titans Volleyball почти полтора миллиона подписчиков. Многие волейболисты, не только любители, но и профессионалы, уверены, что за ним стоит мощная корпорация, и очень удивляются, когда узнают, что делает его в одиночку барнаульский парень Максим Фролов.

Если попробовать

В волейбол Максим Фролов начал играть в девятом классе в родном поселке Февральский Амурской области. Получалось неплохо, выступал за сборную поселка, района, потом был капитаном студенческой команды, в армии играл за гарнизон. На Алтай Максим переехал в 2011 году, здесь играл за любительские команды. Профессиональным волейболистом не стал, но свои знания об этом виде спорта он решил применить на YouTube.

— Помимо волейбола, я всегда увлекался видеомонтажом и дизайном, – рассказывает Максим. – Друзья об этом знали и постоянно просили сделать ролик то об одном игроке, то о другом. В 2015 году, когда стал зарождаться YouTube, ничего интересного о волейболе там не было, FIVB (международная федерация волейбола. – Прим. авт.) заливала только старые игры. И ради интереса я стал выкладывать туда свои видео.

Тут поясним – Максим выкладывал ролики не на основе авторской съемки, а смонтированные из других видео, например, из трансляций матчей. Пробовал он делать подобное с футболом и баскетболом, но дело прикрыли из-за нарушения авторских прав. А к использованию волейбольных видео правообладатели отнеслись лояльно, будто даже не заметили. Так у Максима появился свой канал. Назвал свое детище Фролов Titans Volleyball – в честь своей команды «Титаны», за которую выступал в любительских турнирах.

Первый капитал

Максим за свою жизнь перепробовал разные работы. И в шахте трудился, и дизайнером на барнаульском пивзаводе (этикетка «Айчай» – его разработка). На момент появления канала он занимал хорошую должность с прекрасной перспективой в управляющей компании. Видеоканал был обычным хобби.

— Я мог что-то залить туда, потом месяц к нему не прикасаться. Как-то глянул, а у меня 20 тысяч подписчиков, даже не понял, как столько набрал. Попытался все это дело монетизировать, подключил систему, – рассказывает Максим.

Деньги авторы каналов получают за рекламу, которая появляется во время ролика. Даже если зритель ее тут же закрывает, это все равно считается просмотром. Сама по себе реклама приносит копейки, поэтому все зависит от количества просмотров.

— Однажды мне пришло на карту 14 тысяч рублей. Долго с женой пытались понять, откуда. Потом дошло – YouTube. Я начал заниматься каналом активнее, поменял оформление, заставку. И когда ежемесячный доход сравнялся с основной зарплатой, принял сложное решение оставить работу, – вспоминает Максим.

Независимый создатель

Жена Ольга поддержала, была уверена, что дело пойдет. Она сама волейболистка, Максим с будущей супругой и познакомился на площадке.

Через три месяца доход уже в несколько раз превышал заработную плату, и Максим решил выйти на международный уровень, сделав канал англоязычным. В России волейбол не самый популярный вид спорта, а вот за рубежом у него миллионы поклонников, особенно в Италии, Иране, Индии, Таиланде.

У Максима Фролова есть своя команда «Титаны», за которую он выступает в любительской лиге. Помимо этого, он является спонсором женской команды, играющей в чемпионате Барнаула, двух пляжных пар, помогает в проведении турниров, преподает в барнаульской школе видеоблогеров «Дай Like».

А в 2018 году заключил контракт с FIVB. В то, что ему звонят из международной федерации, Максим сначала даже не поверил. Потом испугался, что его все-таки решили заблокировать. Федерация же, напротив, решила предложить сотрудничество. На тот момент у официального канала FIVB было 300 тысяч подписчиков, у Максима – под миллион. В итоге с барнаульцем заключили контракт, по которому он стал независимым создателем контента для FIVB. С тех пор Максим создает ролики для канала международной федерации, при этом ему предоставили практически неограниченный доступ к ее официальным видеоматериалам, который он использует для Titans Volleyball.

Не так давно к роликам на основе видеоматериалов Максим стал добавлять и собственную съемку, делать видеоблог. Эти ролики он также выкладывает на своем канале. Засветился там даже барнаульский «Университет» – камеру GoPro закрепили на универовском волейболисте Алексее Карпенко, получился волейбол от первого лица. Так «Универ» увидели во всем мире. Недавно Максим побывал в новоуренгойском «Факеле», сейчас к себе приглашает питерский «Зенит».

Но основу все равно составляют другие видео.

— Лучше всего заходят обзоры турниров или игр, – рассказывает Максим. – Еще видео с действиями популярных игроков. Про японца Юджи Нишиду смотрят, кажется, все, что появляется (на канале Фролова ролик с Нишидо второй по популярности – 14 миллионов просмотров, — Прим. авт.).

Ищите тему

Свою деятельность Максим, которому 24 декабря исполнилось 32 года, называет работой мечты. Доход сейчас в десятки раз больше тех 14 тысяч, полученных пять лет назад. И даже работает он порой лежа – специально для этого он купил себе кронштейн под монитор и другое оборудование. Но по факту делать все это не так просто. Тот же волейбол надо смотреть днями и часами.

— Все игры просмотрены уже десятки раз. Увидел хорошее действие одного игрока, вырезал – в одну папку. Классная атака первым темпом – в другую, удачный блок – в третью, – рассказывает Максим. – Когда идет крупный турнир, работы по-прежнему много, по 12-13 часов в день. В другое время поспокойнее.

Одно время он пытался привлекать помощников, но потом понял, что так тяжелее. Один не понимает волейбола, другой разбирается в игре, но слаб в дизайне, и так далее. Кстати, кроме основного канала у Максима есть еще два: Titans Volleyball Womens и Titans Volleyball Fan. Первым занимается его друг, вторым – сам.

Максим охотно делится знаниями о YouTube и монтаже со всеми желающими и призывает пробовать свои силы, но сразу предупреждает о сложностях.

— На чужих видео вы канал не построите, сейчас с авторскими правами очень сложно. Я просто начал это в удачный момент, просто все сошлось. Но можно снимать свои видео. Сейчас в открытом доступе куча обучающих программ и по съемке, и по монтажу, и по работе в соцсетях. Не надо гнаться за деньгами, я начинал все это делать просто для удовольствия, два года не получал ни копейки. Главное набраться терпения и не копировать других, выбрать свою тему. Я видел канал, где автор, явно отсидевший мужик, учит жарить картошку – и у него 20 тысяч подписчиков. Так что любое направление найдет аудиторию, – уверен Максим.