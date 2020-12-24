Как и из чего барнаульцы мастерили новогодние наряды в последние 70 лет

Устроить особенный праздник для ребятишек и создать у них волшебное настроение родители старались даже во времена дефицита – добывали подарки, разыскивали кусочки ткани и ленты мишуры, и из них сами, как могли, шили новогодние костюмы. Теперь, когда в швейных магазинах всего в избытке, удивлять детей, как ни странно, стало еще сложнее. Рассказываем, какие выходы находили и находят мамы.

Мода на хендмейд

Моя мама по первой специальности швея, поэтому ни у меня, ни у сестры не было проблем с эксклюзивными новогодними костюмами. В моем случае сложности наблюдались с фантазией – практически каждый год в детском саду, начиная с яслей, я хотела быть Красной Шапочкой и только. Может, боялась, что Дед Мороз не узнает? Мама старалась креативить, что-то выдумывать, но разве тут отличишься, если дите хочет, чтоб как на картинке.

Даже когда в нашей семье были трудности, мама никогда не отправляла на елку без костюмов – шила из штор. Первопроходцем была я. Мы сняли плотные портьеры с окна, постирали и выгладили их, а потом обернули вокруг меня, закрепив конструкцию булавкой. Так соорудили сари, завершив образ стрелками и ярко-красным бинди на лбу. На школьной елке мой костюм признали одним из лучших

С сестрой Ольгой заморачивались больше – из атласных розовых штор, которые выдала бабушка, взяв обещание вернуть в целости и сохранности, сделали платье Золушки. Ее наряд не выделили никак, объявив, что покупные костюмы не участвуют в конкурсе. Та разревелась от обиды, а мама продемонстрировала внутренности платья – там все держалось на крупных стежках и честном слове.

Самодельные костюмы были в ходу примерно до конца девяностых, а потом вышли из моды – зачем, если можно купить в магазине? Так на праздник стали захаживать Львы с искусственной спутанной гривой и Мальвины с редкими синими волосами. А теперь снова вернулся хендмейд.

— Со старшим сыном хлопотала, что-то выдумывала. Помню, накидку – составляющую костюма ежика – всю ночь листочками из накрахмаленной желтой юбки расшивала, – рассказывает жительница Барнаула Александра Малышева. – Средней дочке уже вообще ничего не изобретала, даже прическу и ту в парикмахерской делали – никаких буклей на сахарной воде, никаких накручиваний волос на бумажки, как это мне мама делала. Теперь младший сынишка подрастает, и мы снова вернулись к традиционным самодельным, а то все на елке, как из инкубатора – на одно лицо. Все-таки хочется ребенка видеть особенным, да и ему полезно показывать индивидуальность, выделяться в толпе.

Белочки и космонавты

У ребятишек тоже запросы изменились. Вместо Красной Шапочки подавай Карамельку из мультфильма «Три кота», вместо зайчика – Супер-Кота, вместо Снежинки – Свинку Пеппу. Мамам приходится ломать голову только над воплощением детской мечты, а уж из чего – думать не приходится. В магазинах чего только нет – и мех тебе, и атлас, и украшения, и блестки… Полвека назад в распоряжении родителей была только марля да старые простыни, максимум картон. Исходя из этого и выкручивались.

В 1970-1980-е годы девчонки сами изобретали себе новогоднюю косметику. Например, покупали в хозмаге одну блестящую елочную игрушку в виде шишки и аккуратно ножиком соскабливали с нее блестки (они были мелкие-мелкие, почти как пудра), и втайне от родителей использовались вместо теней.

Как вспоминает активная барнаульская пенсионерка, рукодельница Галина Лобанова, в ее времена ребята выбирали обычных персонажей – лисичек, зайчиков, снежинок. Платья девочкам старались шить с тем прицелом, чтобы их можно было надеть и после праздников.

— Мы катали из ваты шарики, аккуратно пришивали их на платье – у нас были такие украшения, а после Нового года так же аккуратно отпарывали, чтобы не повредить наряд, – делится Галина Семёновна. – Чтобы понаряднее было, украшали все фольгой – ничего другого-то тогда не было. Ее просто так тоже не продавали, поэтому мы весь год собирали обертки от конфет. Если какую-то игрушку елочную разобьем, так не выкидывали. Осколки собирали, мелко-мелко перетирали в ступке и клеили на наряд где-нибудь снаружи, подальше от тела.

Пришло время Юрия Гагарина, и мальчишек начали наряжать в космонавтов.

— Белый костюмчик сделают из простыни, шлем мотоциклетный в белый выкрасят и из картона смастерят большую ракету с дыркой под голову. В таком смешном виде они ходили весь праздник, – с теплотой вспоминает Галина Лобанова.

Своим детям мастерица шила уже из старых вещей – в 1960-1970-е с этой целью многие разоряли чердаки да чуланы. Традиционные расцветки старались сделать праздничными, обильно украшая наряды мишурой. Причем достать пушистую тогда было практически невозможно, оставалась короткошерстная реденькая, которую приходилось прилаживать на наряд в несколько слоев, чтоб смотрелась побогаче. Притом ее почему-то считали уместной и на платье Снежной королевы, и на ушах косолапого мишки.