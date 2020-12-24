Доброволец года – о медицине, развитии волонтерства и личных рекордах

После празднования Дня волонтера, когда были подведены итоги всероссийского конкурса «Доброволец года», Махмуджон Эргашев стал известен на всю страну. Студент АГМУ был признан победителем в номинации «Доброе дело». Волонтер-медик и медбрат городской больницы, Махмуд поделился с читателями «ВБ» своими итогами года.

Самое интересное – в мозге

— Махмуд, начну издалека: почему ты выбрал профессию врача?

— Все связано с семьей. Там, где я родился, а я родом из Таджикистана, после распада Советского Союза появились проблемы с медициной. У нас в семье было пятеро детей, но из-за нехватки врачей и неважного уровня медицины, к сожалению, остался я один. Поэтому я с детства хотел стать врачом, именно хирургом.

Сразу выбрал общую хирургию, до третьего курса шел по этой специализации, а потом понял, что в общей хирургии уже все открыто, со всем научились справляться. И я выбрал нейрохирургию. О мозге многое не известно, многое наука еще изучает, поэтому это и сложно, и интересно.

— Ты и раньше участвовал в волонтерских движениях?

— Я всегда хотел стать волонтером, но не знал людей, к которым мог бы обратиться. А в марте этого года моя одногруппница Лида Найданова рассказала об акции #МыВместе и взяла в команду. С 21 марта начал волонтерить.

— То есть практически с самого открытия акции.

— Да, мы вместе с первым составом волонтеров начинали развивать штаб #МыВместе. Нас 10 человек всего было. А сейчас с нами больше трех тысяч волонтеров-медиков! Ребята у нас очень хорошие. Круг общения у меня за эти месяцы стал намного шире.

— Хотелось бы еще какими-то волонтерскими направлениями заниматься?

— Я бы хотел открыть свой проект, но для этого требуется много времени. Учусь сейчас на 6-м курсе, надо готовиться к аккредитации, поступлению в ординатуру. Но я все равно не покидаю волонтерское движение, буду участвовать в акции до конца. Даже работая врачом, буду уделять время работе в выездных группах либо помощи в штабе.

Четкой идеи своего проекта еще нет. Думаю, что он должен быть связан с заболеваниями нервной системы. Таких проектов пока очень мало, а они очень важны.

Страха не было

За время действия Всероссийской акции взаимопомощи #МыВместе Махмуджон Эргашев отработал свыше 500 волонтерских часов, помощь добровольца получили более 200 человек.

— Ты сразу решил ставить рекорды в акции #МыВместе или случайно так вышло?

— Нет-нет, просто ситуация такая была в самом начале, что нас было мало, ресурсов мало, и я на свои личные деньги вызывал такси, каждый день по 10-15 заявок отрабатывал за свой счет. Когда у нас еще не было автоволонтеров и машин администрации города, приходилось выкручиваться. Сейчас работать проще. Но работы еще много, заявки поступают постоянно.

— Что больше всего запоминается на выездах?

— Многие, когда первый раз нас видят, начинают плакать. Бабушек очень трогает, что мы помогаем им в таких условиях. Кто-то пишет благодарности на бумаге, по два, три листа. Вот эти моменты – самые запоминающиеся.

Постоянные заявители есть, конечно. На Северо-Западной есть бабушка с дедушкой, в каждый выезд покупаем им яблоки. Они нам объяснили, что любят пироги готовить. Давно уже знаем их, всегда приятно к ним ездить.

— Знаю, что в ноябре ты работал в «красной» зоне. Можешь рассказать об этом опыте, что входило в твои обязанности?

— Я выполнял функции среднего медперсонала, то есть делал все виды инъекций, перевязок. Это в городской больнице № 12, куда я устроился медбратом. На момент работы в госпитале весь медперсонал жил отдельно, в гостинице.

А еще в городской поликлинике № 3 я работал как врач-терапевт на приеме пациентов – тут уже бесплатно, как волонтер.

— Учеба, работа, волонтерство – как все успеваешь?

— Мой секрет – мотивация. И энтузиазм. Когда мне дали кабинет врача-терапевта в поликлинике № 3, я был на эмоциях. Естественно, хочется работать на максимуме своих возможностей.

Страха не было. И в госпитале тоже. Точнее, за себя не страшно. За пациентов беспокоишься, особенно тех, кто в возрасте, у них иммунитет ослаблен, могут появиться осложнения. Мы работали в защитных костюмах, все прошло нормально, я даже не думал о том, что нахожусь в опасной зоне. Потому что… ну а как? Когда-нибудь все равно придется столкнуться с чем-то подобным, это же наша работа.

Личный рекорд

— Почему штаб выдвинул тебя на всероссийский конкурс?

— А штаб не знал! Это из Москвы позвонили и пригласили. Штаб тоже был в шоке от неожиданности. Но в Москве сказали, что Эргашев Махмуд самый лучший, по каким-то достижениям они это поняли.

— Как ты считаешь, по каким?

— Я думаю, потому, что много заявок было отработано. Хотя это не так много для такой большой акции. Хочу еще побольше поработать, чтобы выполнить не 200 заявок, не 500, а хотя бы 2000. Это было бы круто. Это моя личная цель.

Я и в работе такой же. Готов трудиться 700 часов в месяц. Хочу установить личный рекорд, но коллеги не дают мне слишком напрягаться (смеется).

— А зачем рекорд?

— Для личного ощущения, что я – могу.

У нас в штабе есть девчонки, которые тоже идут к рекордам – думаю, у них все получится.

— Видела у тебя на стене во «ВКонтакте» информацию о Международной премии «Мы вместе» и номинации «Человек года». Ты уже подал туда заявку?

— Мою заявку отправил волонтерский штаб.

— Как думаешь, что нужно сделать, чтобы получить звание «Человека года»? Может быть, не в масштабах страны, а хотя бы в своем городе.

— Лучший гражданин города – это тот, кто думает не только о себе, но и о своих соседях, о своем доме, районе. Даже если он просто почистил свой двор или спас бездомную кошку, он уже стал лучше, потому что помог другим, не требуя ничего взамен. Человек года – тот человек, который делает добро всегда, безвозмездно. Я стараюсь к этому стремиться, надеюсь, что получается.