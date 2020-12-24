Барнаульцы продвигают проект по сохранению популяции краснокнижного снежного барса

Проект добровольческих экспедиций «По следам снежного барса» в этом году занял второе место на всероссийском конкурсе «Доброволец года» в номинации «Помощь животным». О подробностях проекта рассказала его автор Наталья Демьянова.

Под охраной

Добровольческие экспедиции придумала не Наталья: они проходят в горах Алтая с 2015 года. За это время набралась команда единомышленников, которые на свои средства идут по следам снежных барсов, устанавливают фотоловушки и с их помощью изучают местную фауну.

— Мы давно занимаемся мониторингом на хребте Чихачёва в Кош-Агачском районе Республики Алтай, – рассказывает Наталья Демьянова. – Сейчас мы предлагаем начать исследовать Курайский хребет, так как местные жители говорят, что встречали там следы снежного барса. Следы очень легко перепутать, поэтому нам хочется поставить в этом районе сеть фотоловушек. Если в первый сезон мы не увидим на фотографиях снежного барса, но увидим горного барана, горного козла, на которых охотится барс, – то это тоже может свидетельствовать о потенциальном месте обитания ирбиса.

Снежный барс занесен в Красную книгу. На данный момент в горах Алтая ученым удалось зафиксировать всего восемь особей, шесть из которых – молодые, от года до трех. Увидеть ирбиса лично – большая редкость, и только фотоловушки помогают изучать этого редкого хищника в условиях дикой природы.

— Мы хотим, чтобы хребет Чихачёва получил статус охранной зоны, присоединился к Алтайскому биосферному заповеднику, – добавляет Наталья. – Места уникальные, с множеством краснокнижных растений. Но здесь ведется браконьерская охота, увеличивается туристический прессинг. Крики, громкая музыка, мусор от туристов отпугивают животных. Из-за чувства беспокойства они перестают размножаться, популяция сокращается.

Свободные и опасные

Как правило, в год проходит по две экспедиции: весной проверяют перезимовавшие фотоловушки и устанавливают новые, а осенью снимают информацию с «весенней» фототехники. Плюс пару раз проходили летние выезды.

— У нас есть экспериментальный проект с зеркальными фотоаппаратами, переоборудованными под фотоловушки, чтобы получить качественные снимки. Им нужно особое внимание, поэтому мы ездили летом малой группой, вчетвером, для проверки оборудования, – поясняет Наталья.

Средства гранта, полученного как приз на конкурсе «Доброволец года», пойдут на покупку новой качественной фототехники, оборудования для полевого лагеря и организацию мобильной фотовыставки, которая пройдет по городам России.

Раньше наблюдениями за ирбисом в одиночку занимался Сергей Спицын, старший научный сотрудник Алтайского биосферного заповедника. Но уже пять лет его примером вдохновляются барнаульские волонтеры. А этой весной, в разгар пандемии, когда не было возможности выехать в Республику Алтай, экспедиция была организована силами местных добровольцев. Вместе с Сергеем Владимировичем и его псом Риком, обученным реагировать на запахи барса, они ставили фотоловушки в местах, «посоветованных» Риком.

— Собака показывала дорогу, бегая рядом с машиной, – рассказывает Наталья Демьянова. – И тут Сергей Владимирович замечает в зеркало заднего вида, что за псом бегут волки! Он остановился, начал шуметь, чтобы волки убежали, а собаку посадил обратно в салон.

Как уточняет Наталья, случаев нападения хищников на волонтеров не было. Добровольцы обучены распознавать следы и правильно вести себя при встрече с животными.

— Когда идешь по тропе и слышишь вдалеке вой волков, это не страшно. Скорее, ощущаешь атмосферу первозданной природы с дикими свободными животными. Это очень вдохновляет! – делится девушка.

Только наблюдать

Принцип проекта – минимальное вмешательство в животный мир. Поэтому участники экспедиций не оставляют еду в лесу и все бытовые отходы уносят с собой. В противном случае у зверей, заглянувших в палаточный лагерь, может возникнуть ассоциация запаха человека с запахом еды. Даже устанавливают фотоловушки строго до приема пищи, чтобы руки и камеры никак не пахли.

Любопытство к ловушкам все равно проявляют, но только новые и молодые особи. Старый доминантный барс уже давно не обращает на них внимания. А вот хулиганка-росомаха ежегодно сгрызает часть техники.

Животные нередко подкидывают сюрпризы. Так, недавно росомаха принесла сурка к камню с фотоловушкой. Кстати, такие места волонтеры называют «инстаграмом животных» – это точки частых визитов зверей. Они трутся об камни, метят их, обнюхивают, просто сидят и позируют – ведут себя по-разному. И вот росомаха положила сурка, ушла на время, затем вернулась и забрала добычу.

— Мы пытались фантазировать, зачем она это сделала. Была гипотеза, что росомаха устала и пошла попить к ручью. Вообще росомаха часто ходит за барсом и доедает то, что тот бросил, поэтому мы предположили, что она могла оставить сурка для того, чтобы он пропитался запахом барса, как приправой. Несколько сказочная гипотеза, конечно, – смеется Наталья.

Около 40 фотоловушек установили добровольцы в горах Алтая.

Гута и гости

Помимо барнаульцев, среди участников проекта – люди из Новосибирска, Санкт-Петербурга, Москвы, Курска, Челябинска, Екатеринбурга, Южно-Сахалинска. Со школьниками из Кош-Агача регулярно проводят беседы, чтобы местные ребята знали о том, какие редкие животные живут поблизости. Тем более что в последнее время алтайская популяция ирбисов начинает расти.

— Нас радует, что к нам приходят барсы из Монголии. Плодовитость наших барсов тоже регулярная. В этом году самка Гута водила своих котят мимо фотоловушек, плюс появилась еще одна самка с тремя котятами, мы ей дали красивое французское имя.

В научных докладах животных обычно называют цифрами, а наши волонтеры решили давать им имена. Это делается для того чтобы не посчитать одного и того же барса несколько раз. По этой же причине приходится ставить несколько фотоловушек в одном месте: снимки с разных ракурсов помогут опознать животное по индивидуальному рисунку пятен.