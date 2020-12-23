Выставка фантазийных кукол ручной работы открылась в Барнауле

В канун самого волшебного праздника года в галерее «Турина гора» поселились необычные персонажи – забавные шуты, упитанные, черные с золотистым налетом вороны Жаклин и Жерар, Чемодановка с алой дулькой на голове и задремавшее на улитке Рождество. Когда-то эти образы жили в головах художниц Елены Вахненко и Ольги Устименко, а теперь превратились в кукол.

Кукла-диктатор

Елена Вахненко и Ольга Устименко знакомы давно. Вместе учились в Новоалтайском художественном училище, уже не первый десяток лет вместе же работают в барнаульской Детской художественной школе № 2. Только живописью подруги не ограничиваются – осваивают другие творческие направления. Так, около 10 лет назад они посетили мастер-класс по работе с запекаемым пластиком, который проводили в стенах Государственного художественного музея Алтайского края. Ольге это направление не подошло, а вот Елена «заболела».

— Первая кукла сразу же продалась, – и сейчас удивляется Елена Вахненко. – Помню, показала ее, еще недоделанную, людям и тут же получила заказ – нужен был подарок, способный удивить. Он улетел в Испанию. Я тогда сильно заморочилась: целый ворох литературы подняла и изучила. Знаю, например, как делать жилки – нужно ниточки вставлять специальным образом. Тонкостей много, но это так интересно!

Кажется, что кукла? Бездушная вещь. А ведь она способна управлять мастером, диктовать ему свои условия. У Елены наиболее яркий подобный случай связан с миниатюрной танцовщицей канкана. По замыслу она должна была одеться в серебряный, фиолетовый и черный цвета – именно с ними у автора тогда ассоциировалась Франция. Параллельно мастерица создавала другую куклу в красной рубахе – по желанию заказчика. В конце концов танцовщица оказалась блондинкой в алом платье, не захотела надевать другие цвета.

Новая заморока

Ольга Устименко скорее консерватор – она работает исключительно с текстилем без особых экспериментов. Ей нравится формировать из тряпичного колобка нос, личико. Среди ее работ на выставке представлены милейшие новогодние ангелочки, их между делом называют Сплюши, – они в характерных нарядах и ночных колпаках. Или чудесное Рождество, задремавшее в обнимку со звездой на волшебной улитке. Елена Вахненко признается, что эта техника не для нее. Она любит что-нибудь более простое в исполнении и постоянно пробует что-нибудь новое. Например, после запекаемой пластики увлеклась чердачными куклами, потом – грунтованным текстилем.

— Я любитель посмотреть на ночь что-нибудь засыпательное, – рассказывает Елена. – Листала ленту и наткнулась на видео об этой технике. В нем изготавливали мышь, которая как раз символом года была. Думаю: о, под это занудство я и усну. В итоге до утра смотрела – настолько увлекательно. Тогда новая заморока у меня и пошла.

От всех других это направление в кукольном деле отличается тем, что незнающий зритель с ходу не разберет, из чего же сделана игрушка – то ли из кожи, то ли еще из чего.

На выставке работ Елены Вахненко и Ольги Устименко «Лошадка, которая приходила…» представлены не только куклы ручной работы, но и художественные работы. Они будут доступны для посетителей до 16 января.

Все начинается с эскиза

На новые идеи мастериц может вдохновить все, что угодно – услышанная или прочитанная фраза, событие или сюжет из жизни. Так, прототипами воронам Жаклин и Жерару стали их настоящие сородичи, которые соорудили гнездо на тополе прямо напротив окон Елены Вахненко. Художница вдохновилась парочкой и поселила самодельных птиц у себя дома. К слову, в их основе – пластиковая бутылка. Как рассказывает автор, это позволяет сделать игрушки более функциональными – с проволокой приходится быть более осторожными, ведь она быстро ломается при активном воздействии на нее. Однако, не все воплощается в жизнь – только часть задумок удается реализовать.

— Все начинается с эскиза, – раскладывает по полочкам Елена. – Если это запекаемая пластика, то в первую очередь вылепливается голова – она, как правило, сначала очень некрасивая, даже непонятно, что это вообще такое будет. Потом лицо и прическа, затем все остальное. Материал в работе не подсыхает, можно сколько угодно формировать из него фигурку. После запекания тоже возможно что-нибудь поправить.

Внести коррективы получится, даже если материал самозатвердевающий. Высохший – отшлифовать или вновь намочить и заняться трансформацией. Этим можно заниматься до бесконечности.

Если без глобальных переделок, сильных заморочек и спешки, то на одну куколку у Елены Вахненко уходит дня три. Но, если упереться, можно управиться и за один. Личный рекорд Елены – 12 часов.

— Надо было срочно, поэтому я все сделала за ночь, правда, это очень тяжело, – говорит художница. – На одном дыхании всегда сложно работать – любое произведение должно отлежаться, хоть это кукла, хоть картина.

Сейчас мастерице хватает опыта, чтобы самостоятельно выдумывать, смешивать техники и внедрять свои подходы к творческому процессу. Как вариант, Елена хочет попробовать скомбинировать тряпичное туловище и твердую голову. В таком случае куклу будет сложно испортить и ее можно будет без страха брать в руки – тогда она начнет жить, а не пылиться на полке.