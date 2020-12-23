В течение всей самой длинной в году ночи дорожные службы Барнаула очищали город от снега

В ночь с 21 на 22 декабря на улицах краевой столицы работало 135 единиц снегоуборочной техники МБУ «Автодорстрой» и сторонних организаций, привлеченных к снегоуборочным работам.

На очистке городских улиц, тротуаров и остановочных площадок были задействованы комбинированные дорожные машины, тракторы, автосамосвалы, автогрейдеры, лаповые и фронтальные снегопогрузчики. Снег вывозился с проспектов Ленина, Строителей, Красноармейского, улиц Молодёжной, Путиловской, Георгиева, 50 лет СССР, Попова, Антона Петрова, Короленко, Юрина, бульвара Медиков и других городских дорог, важных для организации движения общественного транспорта и автомобилистов.

К полуночи, когда город начинает засыпать, у дорожных служб начинается основная работа. Автомобилей на улицах становится заметно меньше и массивным автогрейдерам и погрузчикам есть, где развернуться. Мигающие оранжевые маячки спецтехники на улицах с новогодней иллюминацией кажутся дополнительным украшением.

На площади Октября к погрузчику один за другим подъезжают вместительные самосвалы. Машинист погрузчика Сергей Летуев трудится в «Автодорстрое» второй год. К ночным сменам привык. На вопрос, сколько самосвалов за смену приходится загружать, пожимает плечами:

— Я их не считаю, но много. Наш участок от площади Баварина и до проспекта Космонавтов, проспект Комсомольский от Димитрова и до Барнаулки практически. В десять вечера начали, с 2 до 3 ночи обеденный перерыв и снова до 8 часов утра. Обедаю в кабине. С собой обед беру. Ехать на базу предприятия нет смысла, времени много потеряю. Да и все практически с собой еду берут. Пока на улицах движение минимальное, нужно по максимуму снег из города вывезти.

Снег вывозится на оборудованные снегоотвалы. Водитель КамАЗа Сергей Агафонов в третий раз помогает дорожникам.

— За ночь делаю до 15 рейсов. Сегодня машин поменьше на улицы вышло, значит, больше рейсов придется сделать. На позапрошлой неделе 12 рейсов было. Уборка нормально организована. Погрузки ждем минут пять, не больше.

В ночь с 21 на 22 декабря силами МБУ «Автодорстрой» с дорог краевой столицы вывезли 5646 кубометров снега. Для обработки против гололедных явлений использовали 278 тонн песчано-соляной смеси.

Вчера днем, 22 декабря, дорожная служба города Барнаула продолжала устранять последствия снегопада. На улицах работало больше 100 единиц специализированной техники. В МБУ «Автодорстрой» отмечают, что на локаторе системы ГЛОНАСС отображаются только машины предприятия с включенной системой зажигания. Количество заявленной к выходу на линию техники может не совпадать с данными онлайн-мониторинга. Это объясняется режимом работы предприятия, погодной ситуацией, разными видами работ, которые могут быть выполнены частью машин до завершения смены, необходимостью ремонта или, наоборот, усилением смены за счет дополнительного вывода спецтехники. Наемная техника не отображается на локаторе.

В ручной очистке от снега тротуаров, подходов к пешеходным переходам, остановок общественного транспорта, лестничных маршей были задействованы 147 дорожных рабочих.

МБУ «Автодорстрой» призывает автомобилистов по возможности отказаться от использования личного автотранспорта, быть осторожными на дороге, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и парковки, с пониманием относиться к работе снегоуборочной техники.