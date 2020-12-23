В барнаульских парках запустили лыжные трассы

В субботу, 19 декабря, в барнаульских парках «Юбилейный» и «Изумрудный» официально заработала «Народная лыжня» — новый проект, направленный на популяризацию здорового образа жизни. Теперь выбор зимнего активного отдыха у горожан не ограничивается одной «Лыжней здоровья».

О проекте «Народная лыжня», в рамках которого обустроят лыжные трассы в трех городских парках, Министерство спорта Алтайского края объявило еще в начале зимы. Согласно задумке, в парках Ильича, «Юбилейный» и «Изумрудный» решили проложить лыжню. Официально первым лыжников принял «Юбилейный».

Так совпало, что еще до появления проекта городской комитет по физической культуре и спорту решил строить здесь лыжную трассу.

— Вокруг много жилых домов в том числе и новостроек, несколько учебных заведений: местные жители, школьники и студенты могут здесь тренироваться, – рассказывает председатель горспорткомитета Пётр Кобзаренко. – Объект будет востребован.

Получив разрешение, с помощью волонтеров расчистили маршрут будущей трассы, убрали мешающие кустарники. Чтобы предотвратить появление автомобилистов на лыжне, всевозможные лазейки для них засыпали кучами земли. Специально для того, чтобы было кому следить за лыжней, перевели поближе спортшколу № 9 – теперь она находится на ул. 5-й Западной. Школа получила снегоход, который теперь и будет поддерживать трассу в пригодном для катания состоянии.

— Раньше мы детей возили на тренировки за город, это неудобно. Теперь все рядом, переоделись и на трассу, – радуется директор спортшколы № 9 Людмила Ильина.

В воскресенье в Барнауле официально открылась «Лыжня здоровья» в ленточном бору. Из-за пандемии традиционного праздника по этому поводу не было. Сама лыжня видоизменилась, появились ответвления, проложены дополнительные тропинки для классического хода. Такая мера позволит отдыхающим практически не пересекаться и соблюдать дистанцию.

В «Юбилейном» теперь есть три лыжни разной протяженности – один, два и три километра.

— Конечно, лыжня не профессиональная, скорее, она для обычных любителей лыж и здорового образа жизни. Но здесь тоже есть спуски, подъемы, интересные повороты, так что кататься не скучно, – говорит Пётр Кобзаренко. – А еще здесь интересное место расположения. Если в городе ветрено, то здесь, в парке, это совсем не чувствуется.

Лыжники, которых в этот день здесь было достаточно, новый трассой довольны.

— Конечно, она не очень сложная, но интересная. Для тренировки пойдет, а для прогулок – тем более, – уверена воспитанница спортшколы № 6 Альбина Подкользина.

Как говорит Пётр Кобзаренко, еще до официального запуска лыжни в парке здесь уже было многолюдно. В ленточном бору снега было еще немного, а здесь покрытие позволяло кататься, вот народ и потянулся.

— Я живу рядом, так что поверьте, людей здесь всегда много, – утверждает преподаватель АлтГТУ Любовь Бельдиева, сама пришедшая покататься. – Конечно, еще нужно кое-где убрать поросль, но здесь и сейчас прекрасно. Пусть парк останется таким, как есть, уголком природы в центре города, не надо сюда заводить аттракционы и другие развлечения.

Уже в феврале горспорткомитет планирует провести здесь первые соревнования среди городских ссузов. В перспективе на этой трассе появится освещение, туалеты, теплые раздевалки.

В «Изумрудном» проложено две лыжни – для хода свободным стилем (800 метров) и классическим (1600 метров), обе они также официально запущены в субботу. В качестве символического открытия лыжни юные спортсмены Алтайского училища олимпийского резерва прошли дистанцию с флагами России. В парке Ильича лыжню сейчас готовят к открытию. Все эти объекты подготовлены совместными усилиями Министерства спорта Алтайского края, комитета по физической культуре и спорту администрации Барнаула и общественников. Помимо этого, проект «Народная лыжня» реализован в Славгороде, Заринске и Павловске.