Полиция о постановке на миграционный учет, подделке протокола общего собрания жильцов и шумных соседях

Начальник УМВД России по городу Барнаулу Александр Майдоров провел прямую линию для читателей «Вечернего Барнаула».

Переезд из Казахстана

— Здравствуйте. Александр Сергеевич, мы собираемся перевозить в Барнаул из Казахстана на постоянное жительство мою свекровь. Она сильно болеет, сама передвигаться не может. После перевозки ее надо будет поставить на миграционный учет. Можно сделать это как-то дистанционно? Потому что она не может ходить по инстанциям.

— Подать заявление о постановке на миграционный учет можно через портал госуслуг. А непосредственно приехать и забрать документы могут ее родственники по доверенности. Также возможен выезд сотрудников на дом. Родственники приходят в отдел по вопросам миграции на ул. Шевченко, 170 в кабинет № 302 со всеми документами. Сотрудники полиции проверят документы, и если все в порядке, то определяют день и время, приходят по месту жительства и оформляют постановку на миграционный учет.

Певчий сосед

— Здравствуйте. У меня есть проблемный сосед. Он не водит дурных компаний домой, не выпивает, но очень любит петь. Причем, может петь днем, а может и ночью, и делает это очень громко. Как мне на него повлиять по закону?

— В законе Алтайского края № 95 от 2018 года определены временные интервалы, когда можно шуметь, а когда нельзя, и какой уровень шума допускается в разное время суток. Там четко написано, что с 22.00 до 8.00 часов в будние дни и с 22.00 до 9.00 в выходные запрещаются действия, нарушающие тишину и покой граждан. Сюда относится использование звукопроизводящих и звукоусиливающих устройств, крики, свист, пение, игра на музыкальных инструментах. И ежедневно с 13.00 до 15.00 действует тихий час. Исключение составляет новогодняя ночь с 31 декабря на 1 января.

Поэтому, если ваш сосед громко поет в ночное время, то он нарушает закон, и вы смело можете звонить по телефону 02 в дежурную часть. В любом случае приедет наряд полиции и пресечет правонарушение, примет заявление, опросит вас по обстоятельствам происшедшего. С вашей стороны желательно зафиксировать нарушение с помощью аудиозаписи, видеосъемки, чтобы были доказательства. Материалы мы направляем на рассмотрение административных комиссий при администрациях районов.

С 20 декабря сотрудники полиции начинают круглосуточно дежурить на нескольких праздничных площадках города. На пл. Сахарова, на новом месте отдыха горожан – ул. Мало-Тобольской, на пл. Мира и других. Все праздничные дни на улицах города круглосуточно будут дежурить усиленные патрули. Много внимания будет уделено дорожной безопасности, в том числе выявлению водителей в состоянии алкогольного опьянения.

Председатель – обманщик?

— Здравствуйте. Меня зовут Юрий Сергеевич. Мы, жильцы дома, направили коллективную жалобу. Мы просили привлечь к уголовной ответственности нашего председателя ТСН за противоправные действия при ведении хозяйственной деятельности, подтасовку документов, непредоставление информации по протоколам решений собраний, подделку протоколов. Протоколы решения собраний — это документы строгой отчетности, а там вписаны лица, которые явно в нем не участвовали и даже не живут в доме. В ходе разбирательства опрос жильцов в доме не проводили. Но вскоре мы получили ответ, что выслушав объяснения председателя, сотрудники полиции пришли к выводу, что он все делает правильно. Куда мы можем обратиться?

— Я разберусь в ситуации до 30 декабря и дам вам ответ. Если протокол действительно подделан, то почерковедческая экспертиза это покажет, и это послужит поводом для возбуждения уголовного дела. За подделку протокола общего собрания жильцов предусмотрена уголовная ответственность по ст. 327 УК РФ, потому что он является официальным документом и дает право на действие или бездействие должностным лицам.