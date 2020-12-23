Новое креативное пространство открылось в Барнауле

В конце прошлой недели в здании Алтайского краевого штаба студенческих отрядов появилось открытое креативное пространство «Простор».

Предполагается, что здесь будут вовлекать школьников и студентов в трудовую деятельность страны через популяризацию рабочих и профильных профессий, трудового и патриотического воспитания.

«Простор» занимает 60 квадратных метров. Это четыре зоны для встреч и творческих проектов. Коворкинг-зона направлена на совместную работу студентов и школьников, здесь удобно обсуждать свои идеи и планировать большие проекты. В зоне творчества можно заниматься проектами в области музыки, фотографии, видео, тренировать свои навыки на профессиональном оборудовании. Более того, ребята смогут организовывать в этом помещении собственные выставки и показы.

Отдельный конференц-зал предназначен для эффективного проведения встреч, совещаний, дискуссий, демонстраций и других событий. Для этого в нем установлено высокотехнологичное оборудование. А в четвертой зоне (так называемом «профориентационном пространстве») создают условия для системного освоения истории движения студенческих отрядов и трудовых подвигов российской молодежи. Причем это не выглядит как обычная музейная экспозиция. В «Просторе» хранится часть наград алтайских студотрядовцев, а по небольшим табличкам на стене можно легко выучить гимн краевого СО «Алтай».

Работы по созданию открытого креативного молодежного пространства велись с сентября 2020 года. Ожидается, что вскоре «Простор» станет точкой притяжения молодежи Алтайского края и Барнаула, ведь предлагать идеи и воплощать их в жизнь их на новой площадке может любой желающий.

Реализация проекта осуществляется за счет средств гранта Губернатора Алтайского края в сфере молодежной политики.

Краевой студенческий отряд «Алтай» с открытием пространства поздравили представители Управления молодежной политики и реализации общественных программ Алтайского края, председатель комитета по социальной политике АКЗС Татьяна Ильюченко, председатель комитета по делам молодежи администрации Барнаула Владимир Гудков, депутат Барнаульской городской Думы Юрий Ряполов, председатель правления Алтайского регионального отделения МООО «Российские студенческие отряды» Василий Куц.