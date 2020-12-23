Корона года: «Реплики» о спектаклях, рожденных в самоизоляции, об исцеляющем театре и важнейшем экзистенциальном опыте

В Краевом театре драмы в непривычном формате прошли «Реплики» – встречи, задуманные как беседы не только о конкретных репертуарных спектаклях, но и на околотеатральные темы. На этот раз поводом для обсуждения стала пандемия, – вернее, ее влияние на актеров, зрителей, на театр и жизнь в целом.

Поиск новых смыслов

Действительно, самоизоляция, объявленная из-за пандемии минувшей весной, заставила театры искать новые формы работы со зрителями. Артисты, находясь в заточении, начали срочно осваивать интернет-пространство, изобретать новые способы контакта с публикой, а главное – искать выход творческой энергии. Репетиции перешли в режим видеоконференций, появилось такое понятие, как zoom-спектакль, особую ценность обрели записанные постановки, которые театры стали выкладывать на своих сайтах и страницах соцсетей.

— В любом случае для театров самоизоляция стала ударом, – пояснила модератор проекта «Реплики», руководитель литературно-драматургической части театра Татьяна Тимофеева. – И не только потому, что они лишились привычного образа жизни, но еще и потому, что тем самым утрачивалась столь важная для театра связь со зрителем.

Не случайно весной Красноярский драматический театр им. Пушкина стал зачинщиком так называемого «скучающего флешмоба», в котором шутливо обыгрывалась на тот момент вовсе не веселая тема отсутствия зрителей в учреждениях культуры. Кстати, этот вызов подхватили многие коллективы страны, в том числе и Молодежный театр Алтая.

— Это была ситуация абсурда, никто не знал – как долго продлится режим ограничительных мер и что будет со всеми завтра, – комментирует Татьяна Тимофеева. – Вероятно, для того, чтобы разобраться и что-то важное про все это понять, питерские драматурги решили запустить конкурс Corona Drama. В нем оценивались пьесы, что называется, на злобу дня – о потере привычных ориентиров и поиске новых смыслов. Всего на этот конкурс было прислано 80 работ, из которых было отобрано около 30 для того, чтобы режиссеры смогли поставить этот материал в онлайн-формате.

В одной из таких постановок под названием «Царь-Зашквар» приняла участие актриса краевого театра драмы Мария Сазонова. В рамках «Реплик» можно было увидеть отрывок этой постановки, а также фрагменты онлайн-читки пьесы Дениса Ретрова «Мор. Вер. 3», которая проходила в стенах Алтайского краевого театра драмы. Кроме того, все рассуждения на тему коронавируса было решено выстроить вокруг конкурсной пьесы Ирины Гридиной «Я хочу заболеть», отдельные места из нее зачитала актриса театра Екатерина Порсева.

Энергия высшего порядка

По словам философа, стершего преподавателя кафедры социальной философии, онтологии и теории познания АлтГУ Ольги Кузуб, приглашенной в качестве гостьи «Реплик», пандемия вдруг обозначила предельность научного знания. Все заявления ученых-вирусологов, иммунологов и эпидемиологов страдают противоречиями, неопределенностью, что дает повод говорить о кризисе научного подхода, о господстве антинаучных трендов.

— Ситуация уникальна, и было б интересно узнать, кто нам ее подарил, – подхватил беседу еще один гость «Реплик», практикующий врач-психотерапевт, клинический психолог Александр Степанов. – Мы все одновременно попали в ситуацию зависимости от внешних условий. И тем людям, у которых нет базы, не выстроена внутренняя жизнь, тем приходится труднее всего. Обратите внимание, насколько вирус парадоксален, насколько он иррационален. Непонятно, кого он поражает, в его «действиях» нет никакой логики. Двести человек летят в одном самолете, в одинаковых условиях, в итоге – кто-то заражается, а кто-то нет.

В связи с этим у участников дискуссии возникло предположение, что в столь сложные времена как раз не надо лишать людей театра, который всегда – квинтэссенция чувств, ощущений. Как считает театровед Елена Кожевникова, театр, оперирующий энергиями высшего порядка, помогает переключиться, через движение мысли спастись.

— Этот эмоциональный нерв не должен исчезать из жизни, – считает она. – Ведь в нашем мире (особенно сейчас) так важен обмен мыслями, потому что мысль – это энергия.

Многие заметили, что сегодня зритель возвращается в театр изменившимся, другими стали и артисты, которым особенно сложно было без зала – такова их природа: не могут они долго не играть, не чувствовать, не переживать.

— Обратите внимание: мы носим маски, перчатки, постоянно моем руки, дезинфицируем все вокруг, – заметил Александр Степанов. – Не напоминает ли вам все это конкретный набор действий, ритуал? Мы верим в то, что все это нам поможет, а значит, защитные предметы ритуала действительно могут защитить. Важно помнить еще и то, что человек, находящийся в подавленном состоянии, переживающий депрессию, имеет низкий иммунитет. И чем больше человек «в минусе», тем ниже у него сопротивляемость организма к внешним воздействиям. Вот еще для чего так важно сконцентрироваться на внутреннем мире – если не находится счастья вовне, то поискать его стоит внутри себя.

По мнению Ольги Кузуб, пандемия всем дает шанс вырваться к подлинному бытию. Ведь ярче всего человек проявляется и быстрее всего развивается в нестандартных ситуациях, с которыми в обычной жизни мы сталкиваемся не так часто. И в этом смысле пандемия – бесценный экзистенциальный опыт.

Следующая встреча в рамках проекта «Реплики» состоится 26 января. Посвящена она будет обсуждению спектакля Максима Астафьева «И разыгрались же кони в поле…». В качестве эксперта приглашена кандидат филологических наук, доцент кафедры общей и прикладной филологии, литературы и русского языка АлтГУ Ольга Александровна Скубач. Начало в 18.30.