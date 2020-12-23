Где в Барнауле можно увидеть коллекцию фалериста

Валерий Ларионов – заслуженный энергетик России. И помимо основной деятельности, которой он посвятил практически всю свою жизнь, у него есть еще одно увлечение – он занимается коллекционированием значков.

До конца года в библиотеке имени Юдалевича можно познакомиться с одной частью собрания Валерия Ларионова. Она посвящена знаменитым писателям и поэтам.

Особый взгляд на литературу

Коллекционированием энергетик увлекся еще в детстве. Как любого ребенка советского периода, его поначалу заинтересовали марки. Затем он переключился на наклейки со спичечных коробков, которые в то время отличались особым разнообразием. В один день Валерию Ларионову попал в руки значок с Мандельштамом. На нем изображен поэт в фуфайке, а на заднем плане – Сталин и лагерная вышка. Юного коллекционера так поразило то, как детально выполнен значок и какой глубокий смысл в нем содержится, что сразу же захотелось увидеть и подержать в руках другие. Тогда в таких маленьких вещицах мог заключаться целый мир.

Как рассказывает сам Ларионов, на выбор именно значков с писателями повлияло в первую очередь воспитание. В доме всегда была большая библиотека. Детям в те годы прививали особую любовь к литературе и тем, кто ее создает.

— Вспомните слова Евтушенко, – говорит энергетик. – «Поэт в России – больше, чем поэт». Значки действительно мне очень понравились, и я решил записать их в свои друзья.

Так Валерий Николаевич начал собирать значки с портретами писателей, поэтов, названий их произведений и видами мест, связанных с ними. Тогда значки можно было найти в любых газетных киосках. Ларионов часто привозил их из своих командировок, особенно из Москвы, где закупался в ЦУМе, ГУМе и любимом киосочке на третьей линии.

2,5 тыс. значков в коллекции Валерия Ларионова.

В библиотеке представлено 749 значков на 22 планшетах. Каждый стенд посвящен конкретному писателю. Здесь и Михаил Шолохов вместе со своим персонажем – дедом Щукарем, и Лермонтов, и поэты Серебряного века, и Высоцкий, и многие-многие другие. Самый большой отражает творчество и жизнь Александра Пушкина. Здесь посетители могут увидеть, кроме портрета великого писателя, портреты его друзей, героев произведений, обложки книг, знаковые места и даже рисунки самого Александра Сергеевича. Самый раритетный экземпляр – медаль с поэтом на одной стороне и с его друзьями на обратной.

— Мы проводим мероприятия для детей как урок литературы, – рассказывает заведующая библиотеки имени Юдалевича Наталья Фролова. –Например, говорили с младшими школьниками о Пушкине. Они с таким интересом рассматривали значки, к тому же мы давали им их потрогать. Современному поколению незнакомы такие ценности.

Многие читатели и пользователи познакомились с выставкой в индивидуальном порядке, так как официального открытия не было. Цель такой экспозиции – посмотреть на литературу с новой, не совсем обычной стороны.

Энергия в миниатюре

Вторая часть коллекции передвигается по энергетическим предприятиям. Ее уже посмотрели в «Алтайкрайэнерго» и «Алтайэнерго», потом она поедет в Министерство промышленности энергетики, потом в Сибирскую генерирующую компанию, затем в «Алтайэнергосбыт». Также, возможно, ее смогут посмотреть студенты политехнического университета.

Эта экспозиция посвящена 100-летию плану ГОЭЛРО. В нее вошло порядка 800 значков и медалей, выпущенных начиная с 1930-х годов – времен стахановского движения – и до современности. Самый ценный для коллекционера – это наградной значок 1995 года «Заслуженный энергетик России». Его он часто надевает на разные торжественные мероприятия.

Собирать энергетическую коллекцию Ларионов начал в 1980-е годы, когда сам работал в «Алтайэнерго», вдохновился своим другом и коллегой, который также был фалеристом. Стартовал Валерий Николаевич со значков, полученных еще во время учебы в университете: первый им вручили на первом курсе, второй – на окончание, который энергетик называет «поплавком в профессии».

От разнообразия экземпляров буквально разбегаются глаза. Литые, чеканные, из разных металлов и разных цветов. Посвященные энергетическим предприятиям, юбилейным датам, разным городам, АЭС, иностранным компаниям, например, швейцарской ABB и китайской Harbin Electric Corporation.

Самый редкий значок посвящен энергетике Алтайского края. В 1981 году в Заринске запустили первый энергоблок ТЭЦ коксохимзавода. По такому случаю они решили сами отлить значки, которые отличаются своей массивностью. Их было выпущено не больше 20 штук.

Среди экземпляров красуется автограф бывшего замминистра энергетики РФ Виктора Кудрявого, ушедшего из жизни два года назад. В 2009 году Кудрявый лично благословил проект строительства новой электростанции в Солтоне, которым сейчас занимается Ларионов.

Также Ларионов является автором значка, посвященного 40-летию «Барнаульской горэлектросети», которое было в 2001 году. Его создали по эскизу энергетика.

Как только коллекция была выставлена в «Алтайэнерго», то сразу же привлекла внимание всех сотрудников. Никто не мог равнодушно пройти мимо и не задержать внимания на стендах.

— Выставка, конечно представляет большой интерес для меня как для энергетика, – говорит Юрий Олейник, начальник управления труда и заработной платы. – Увлекательно рассматривать значки других энергетических компаний. Понравилось и то, что в коллекцию попали значки иностранных государств. Большое уважение и признательность Владимиру Николаевичу за его труд и за то, что он до сих пор уделяет время пополнению своего собрания.

Кстати, помимо представленных энергетических значков, есть еще около 700 посвященных этой теме. В экспозицию вошли самые ценные и самые важные.