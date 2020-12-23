Алтайский крайздрав в годы Великой Отечественной войны возглавляла участница боев Гражданской

Пожалуй, одним из самых сложных периодов в региональном здравоохранении были военные годы, когда большая часть квалифицированных медработников ушла на фронт, а Барнаул и Алтайский край приняли 134 военных госпиталя. Было необходимо не только обеспечить медицинское обслуживание местного населения, но и наладить размещение, уход и должное лечение постоянно прибывающих раненых воинов.

Мобилизация сил

В июне-августе 1941 года в действующую армию были мобилизованы многие опытные медицинские кадры. Часть врачей была направлена на укомплектование формируемых в Алтайском крае армейских полевых корпусных и подвижных госпиталей № 104, 105, 106, 107, 465, 466, 467, 468. В начале войны Алтайский крайздравотдел возглавлял Александр Баранов, в прошлом военный врач. В октябре 1941 года он был повторно призван в армию, участвовал в битве за Москву и сражениях на Северо-Западном фронте, был начальником санитарной службы. В марте 1942 года Александр Вячеславович был тяжело ранен и после выздоровления направлен начальником госпиталя № 3707.

А в Барнауле вместо него заведующим краевым отделом была назначена Наталья Вернер. Помимо многочисленных вопросов местной медицины ей пришлось решать массу проблем, связанных с организацией лечения прибывающих раненых бойцов. Основная сложность была в том, что реальное число эвакогоспиталей значительно превышало плановое. Материальные и финансовые ресурсы были выделены на 12, а прибыло в край их значительно больше. Укрупняли коечные сети на базе действующих, приспосабливали помещения. 20 июня 1942 года на заседании краевого комитета по оказанию помощи раненым отмечалось, что военные санитарные поезда стали приходить чаще. Сортировка раненых по профилю на платформе барнаульского вокзала задерживалась до 10 часов. Были случаи, когда представители госпиталей отказывались от тяжелораненых и больных в их же присутствии. Комитет поручил заведующей Алтайским крайздравом Наталье Вернер исправить такое положение. Для контроля исполнения на время разгрузки устанавливалось дежурство членов краевого комитета помощи раненым. На время прима ВСП на станциях Барнаул и Бийск были организованы буфеты.

И такие моменты, которые требовали не только медицинских знаний, но и умения находить выход из почти безвыходных ситуаций, возникали постоянно. На смену уже решенным проблемам приходили новые.

Боевой фельдшер

По данным крайздравотдела, к началу Великой Отечественной войны Наталья Вернер была уже опытным, испытанным разными нештатными ситуациями медиком и прошедшим суровую школу жизни человеком.

Наталья Александровна родилась 10 августа 1885 года в Санкт-Петербурге. Но ее характер воспитала Сибирь, куда после смерти отца в 1907 году она уехала жить вместе с матерью и четырьмя братьями и сестрами. Ее желание стать медиком было осознанным и с годами только укреплялось. В 1916 году поступила в акушерско-фельдшерскую школу, где проучилась два года. Однако в Сибири началась Гражданская война, и Наталья оказалась на полях сражений – фельдшером 44-го пехотного полка 5-й Красной Армии в 1919-1920 годах под пулями спасала раненых. Но и самой ей не удалось избежать сложного ранения в голову, после которого тяжело болела. Жила в это время в Чите вместе с мужем – красным командиром 2-го стрелкового полка 1-й Читинской стрелковой бригады.

Однако мысли о продолжении учебы ее не оставляли, и она возвращается в акушерско-фельдшерскую школу. Окончив учебу, с 1923 года Наталья Александровна работала в Барнауле фельдшером железнодорожной больницы, была отличным профессионалом, коллеги, да и сама она, чувствовали большой потенциал. И в 1926-м Вернер уехала в Томск на учебу в медицинский институт, после его окончания была зачислена в аспирантуру первой хирургической клиники.

Но судьба готовила новые дороги. В 1930-е годы жила и работала хирургом в Бурят-Монголии, позже в Орловской области.

В апреле 1939 года семья снова вернулась в Барнаул. Наталья Вернер была переведена Наркомздравом РСФСР на работу в Алтайский крайздрав в должности заместителя заведующего, а уже 27 октября 1941 года утверждена заведующим Алтайским крайздравом.

Приближая Победу

Все военное время Наталья Александровна была на этом посту. Трудно даже представить, сколько сил, энергии, знаний и просто житейской мудрости потребовалось от этой женщины. Но факт остается фактом: медицина в Барнауле и на Алтае в этих условиях не только не пришла в упадок, но и, приближая Победу на своей линии фронта, сделала значительный шаг вперед.

За военный период в крае произошло увеличение числа: больниц — с 187 до 201, амбулаторий и поликлиник — с 316 до 350, фельдшерско-акушерских пунктов – с 743 до 906; женских и детских консультаций – с 64 до 90.

Вернер и ее коллегам приходилось принимать и оказывать помощь не только раненым бойцам, но и эвакуированным из фронтовой зоны людям, в том числе маленьким жителям ее родного Ленинграда.

Подготовка кадров шла непрерывно: младшего медицинского персонала на краткосрочных курсах при фельдшерской школе и на курсах медицинских сестер запаса и санитарных дружин; врачи систематически направлялись в Новосибирский институт усовершенствования для получения специализации по хирургии, травматологии, стоматологии, диетическому питанию и т.д. По инициативе Натальи Александровны в 1943 году в Барнауле состоялся первый краевой съезд сельских врачей, где медики смогли поделиться и собственным практическим опытом. Не хватало медикаментов – старались наладить выпуск своих на основе местных природных материалов. Вспыхивали и подавлялись очаги оспы и других инфекционных заболеваний. В крае при поддержке крайздрава выходила многотиражная газета «За санитарную культуру». Расширилась сеть детских лечебных учреждений, домов ребенка, детских яслей, молочных кухонь…

И ни один из аспектов медицины не должен был пострадать. При этом как организатор здравоохранения Вернер думала и о том, что будет после Победы. С ее именем связано открытие онкологического отделения в Бийске, глазного – в Рубцовске, лор-отделения в Барнауле.

С миром

Естественно, что такая непомерная нагрузка не могла не сказаться на собственном здоровье Натальи Александровы, летом победного 45-го она перенесла инсульт, а осенью вновь приступила к работе – главным врачом краевой физиолечебницы.

Из архивных материалов известно, что Наталья Вернер была замужем и имела двух детей. Умерла она внезапно, находясь в командировке в Москве, в 1950 году. Похоронена в Барнауле на территории воинских захоронений Булыгинско-Кировского кладбища.

Как сообщил «Вечерке» сотрудник Музея медицины Алтайского края Игорь Шаляпин, в рамках действующей военной экспозиции ведется сбор материалов о работе крайздрава в годы Великой Отечественной войны и о вкладе Натальи Вернер в развитие регионального здравоохранения.

Наталья Вернер являлась депутатом Барнаульского городского Совета депутатов трудящихся и членом ревизионной комиссии горкома ВКП(б). Почетное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено ей 7 июля 1950 года за особые заслуги в области здравоохранения и высокое профессиональное мастерство.