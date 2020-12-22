Воздушно-космические силы РФ пополнились призывниками из Алтайского края

В воскресенье, 20 декабря на Мемориале Славы юноши из Барнаульской агломерации приняли присягу на верность Родине. Вытянувшись в струнку, они с оружием в руках застыли в торжественном строю среди сослуживцев. Такая в воинской части 84686 традиция: на принятие присяги прибывает практически вся часть.

— Это очень волнующий момент не только для новобранцев, но и для всех нас, ведь присягу принимают один раз в жизни и, единожды присягнув, остаешься верен своему слову до конца, – сказал заместитель командира воинской части по военно-патриотической работе Павел Москвитин. –Торжественный воинский ритуал, который при содействии администрации Барнаула проводится на Мемориале Славы в пятый раз, сегодня знаменателен тем, что проходит в Год памяти и славы. Десять бойцов вольются в ряды Воздушно-космических сил России и через какое-то время заступят на боевое дежурство.

Присягу принимали военнослужащие, которые будут проходить срочную службу в военной части 15-й армии Воздушно-космических сил (особого назначения) Главного центра предупреждения о ракетном нападении. Пока звучат слова клятвы, в группе из родственников и друзей призывников, то и дело раздается шепот: «а наш-то орел», или «собрался, мужик, почти не волнуется». Это тоже традиция, когда после торжественной церемонии родственники встречаются с командованием части и могут обнять своих солдат.

— Я вот нисколько не волнуюсь, – говорит бабушка Родиона Шевцова Татьяна Алексеевна. – Мой внук окончил Барнаульский кадетский корпус и технический университет, привык к дисциплине, ему в части все нравится. Возможность пообщаться по телефону в течение месяца у нас была. Похудел без хот-догов и лимонадов, говорит, что питание в части сбалансированное и полезное. Все у него получится, тем более, что ему уже предложили службу по контракту. Родик – человек основательный, в следующем году обзаведется семьей, я за него спокойна больше, чем за остальных своих внуков.

Сам Родион оказался человеком не многословным: «Конечно, волновался, но мы много репетировали церемонию, поэтому был уверен, что ни с шага не собьюсь, ни слова присяги не забуду. У меня двоюродный брат – военный, теперь в нашем полку прибыло. Постараюсь оправдать доверие командования, которое дало возможность сказать от имени всех призывников – мы не подведем!».

Со словами поздравления к принимавшим присягу обратился ведущий специалист комитета по делам молодежи администрации Барнаула Олег Костеневский. Он сам служил в Президентском полку и что такое служба знает не понаслышке.

— На мой взгляд, ребята подобрались хорошие, даже внешне видно. Армия – это хороший жизненный урок, который должен получить каждый мужчина.

Пока военнослужащие возлагали цветы на Мемориале Славы, командира части обступили родители.

— Вопросы привычные, касаются в основном питания и дополнительной физической подготовки, – рассказал полковник Александр Яковченко. – В начале встречи я всегда озвучиваю свой номер телефона, чтобы родители могли в любой момент обратиться за советом, с вопросами, поделиться особенностями характера своего сына. Мелочей на службе не бывает, мы уделяем особое внимание воспитательной работе с личным составом, поэтому уверенно могу сказать, что с дисциплиной в части у нас полный порядок.

Новобранцев также поздравили руководитель краевой общественной организации «Боевое братство» Вячеслав Кравченко, настоятель Покровского кафедрального собора иерей отец Сергий, прозвучало наставление от родителей.

2500 призывников из Алтайского края отправились служить в российскую армию в осенний призыв в октябре-декабре 2020 года.