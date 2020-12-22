В мире тишины: выставка глухих художников открылась в Барнауле

На выставке представлено 36 работ людей с ограниченными возможностями.

В музее «Город» в рамках декады инвалидов открылась выставка «В мире тишины», посвященная творчеству глухих художников. Как оказалось, на ней представлена лишь немногая часть работ из личных фондов авторов, для которых художественное творчество – одно из самых важных и доступных видов искусства.

Как оказалось, у инвалидов по слуху наиболее обостренно развито зрительное восприятие, а значит, изобразительное искусство заменяет им и музыку, и литературу.

— Вероятно, поэтому глухие люди много рисуют, через изображение выражают все свои мысли, эмоции, свой внутренний мир, – пояснила председатель Алтайского регионального отделения Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» Антонина Цыро. – На выставке можно увидеть работы восьми художников, двое из которых – Ирина Одноралова и Алёна Захарова – имеют статус профессиональных художников, состоящих в Ассоциации глухих художников России.

Что интересно, инициаторами выставки выступили сами художники. Они давно хотели представить свои работы на суд зрителей.

— В стенах музея выставка с участием художников – инвалидов по слуху проходит в нашем городе впервые, – рассказала исполняющая обязанности председателя городского комитета по социальной поддержке населения Мария Тибекина. – Мы долго думали, в каком пространстве можно было бы представить эти работы и, когда договорились о выставке с музеем «Город», поняли, что лучшего места не придумать. Эта экспозиция – не только демонстрация таланта людей с ограниченными возможностями, но и стимул для других людей не опускать руки в сложных жизненных ситуациях и продолжать заниматься самосовершенствованием.

К примеру, у Алёны Захаровой дома хранится бесчисленное количество работ, на выставке представлено лишь 13. Достаточно сказать, что за плечами Алёны – художественно-оформительское отделение Ленинградского восстановительного центра Всесоюзного общества глухих (сейчас учреждение называется иначе), к тому же она много работала художником – занималась росписью по дереву, изготовлением реквизита для театра кукол, расписывала самовары, посуду, оформляла клубы.

— Затем я заочно получила специальность педагога дополнительного образования и стала преподавать изобразительное творчество детям в школе глухих, – поделилась художница через переводчика. – В итоге вот уже 25 лет работаю в школе, в настоящее время веду кружок «У Алёны» для неслышащих детей. Теперь школа – мой второй дом.

А Мария Калюжная предложила выставить в музее свою самую первую работу. Ее начинающая художница создала в рамках проекта «Палитра тишины» во время мастер-класса известного мастера Евгении Октябрь.

— Я и раньше рисовала, но занималась этим несерьезно, – комментирует Мария. – Евгения Октябрь дала мне понять, что сложным, на первый взгляд, маслом на самом деле очень легко писать. Планирую развивать свое владение этой интересной техникой и в дальнейшем.

В целом, выставка получилась очень солнечной, светлой, воздушной. Таким эти люди видят мир, ведь, как считают они сами, творчество – отражение своего восприятия, внутреннего состояния.

Выставка будет работать до 16 января в музее «Город» по адресу: ул. Льва Толстого, 24.