В Барнауле наградили лучших дружинников

Барнаульской дружине в этом году исполнилось 10 лет. В городской администрации с праздником их поздравили главы районов, депутаты, представители властных структур, МВД и МЧС. По такому замечательному поводу отличившимся дружинникам вручили памятные подарки, цветы и благодарственные письма.

В дружину вступают люди разных возрастов и разных профессий. Здесь и студенты, и пенсионеры. Учителя, врачи скорой помощи, повара-кондитеры и многие-многие другие. Сформировано пять районных и шесть специализированных отрядов. В администрации создан координирующий штаб отрядов народной дружины. Возглавляет его Юрий Еремеев, заместитель главы администрации Барнаула, руководитель аппарата.

— За 10 лет существования инициативы дружина не просто устоялась, она продолжает развиваться и совершенствоваться. Появляются новые формы взаимодействия и новые возможности. Дружинники доказывают это каждый день. Что бы в городе ни случилось, что бы ни происходило, мы теперь всегда уверены, что у нас есть надежные партнеры. 2020 год особо показал, как важна их помощь в сложных ситуациях. Дружинники оказывали содействие и полиции, и администрации, и всем жителям города, кто в этом нуждался. Спасибо за поддержку руководству и Правительству края, городской Думе и депутатскому корпусу. Все мы знаем, что любая инициатива – это хорошо, но важны органы, которые помогут ее реализовать. Нужно гордиться тем, что у нас есть такая организация, как дружина.

Представителей дружины привлекают к участию в мероприятиях городского и краевого масштабов, к рейдам и различным проверкам. Например, они следят за торговыми рядами, чтобы товар был качественным и прошел сертификацию. Проводят профилактические беседы с правонарушителями и стоят в усилении вместе с сотрудниками ГИБДД. Дружинники много работают с детьми – рассказывают им о безопасности, а также патрулируют места подходов к школе. Нередко путь за знаниями проходит через гаражи, лесопосадки. Задача – смотреть за такими местами, проверять, чтобы детям ничего не угрожало. Как говорят сами дружинники, ребенок, когда видит их синюю форму, то чувствует себя спокойнее и под защитой.

В Барнаульской дружине состоит 918 человек. За 10 лет с их помощью раскрыто 427 уголовных преступлений и более 43 тысяч административных правонарушений раскрыто или предотвращено.

Почетной грамотой Алтайского краевого Законодательного Собрания наградили коллектив Барнаульской дружины. Ее вручили командиру, руководителю штаба Вадиму Киселеву.

Дружинников поздравил Сергей Майдоров, начальник УМВД России по Барнаулу. Он отметил, что полиция города гордится такой мощной организацией. Ведь есть кому сообщить о происшествии, и есть те, кто в случае чего обязательно придет на помощь горожанам. Дружинники не раз спасали людям жизни, пресекая преступление и оказывая им первую медицинскую помощь.

Членство в общественной организации востребовано среди студентов юридических направлений. Это прекрасная возможность быстрее посмотреть свою будущую профессию на практике. Например, Никита Оберемок вступил в дружину в прошлом году, как только поступил на 1 курс Алтайского экономического колледжа. Он специализируется на правоохранительной деятельности.

— Для меня ценно общение с судебными приставами, наблюдение за тем, как они работают, как взаимодействуют с людьми, с разными структурами и органами. Ездили мы как-то в командировку в Рубцовск, посещали должников. И среди них были те, кто был агрессивно настроен. Это дало мне большой опыт в том, как правильно налаживать контакт в таких случаях.

Благодаря своей активной позиции и открытости дружинники смогли завоевать доверие барнаульцев. На любых мероприятиях их ищут взглядом, и, находя заметную синюю форму, понимают, что все находится под контролем. Среди дружинников много людей старшего поколения, их жизненный опыт зачастую оказывается очень полезен в тех же самых профилактических беседах или образовательных встречах с детьми. Светлана Фокина – швея по профессии, сейчас уже на пенсии. В дружине уже более пяти лет.

— Мне очень нравится быть в обществе. Мы много общаемся с разными людьми, помогаем им, пресекаем правонарушения. За те годы, что в дружине, много было случаев. Мы сталкивались с воровством в магазинах, с дебоширами, с детьми из неблагополучных семей. И каждый раз старались по максимуму помочь каждому. Иногда к нам просто подходят и говорят: «Спасибо за то, что вы делаете, вы такие молодцы».