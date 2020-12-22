Работники культуры Алтайского края отмечены высокими наградами

Почетные звания, медали и благодарственные письма получили восемь работников культуры нашего региона.

— Для меня большое удовольствие и честь поздравить вас с высокими государственными и краевыми наградами, – обратился в приветственном адресе Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. – Ваши творческие победы и художественные шедевры – это особый вклад в культуру Алтайского края. Я уверен, что посвящая любимому делу свои знания, таланты и высокие стремления души, вы думали об Отечестве, о том, чтобы наша большая и малая родина крепла и процветала.

Награды выдающимся работникам культуры региона вручил заместитель Председателя Правительства Алтайского края Денис Губин.

Указом Президента РФ за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Валерий Денисов, хормейстер Культурно-досугового центра «Космос» Новоалтайска.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присвоено Галине Чумаковой, артистке Молодежного театра Алтая.

Звания «Заслуженный работник культуры РФ» удостоен Игорь Торопов, заведующий филиалом Алтайского государственного музыкального колледжа в Рубцовске.

Благодарностями Президента Российской Федерации поощрены: директор Многофункционального культурного центра Третьяковского района Надежда Безбородова, директор Барнаульской детской школы искусств №4 Людмила Лейкам, председатель АКО Российского профессионального союза работников культуры Лариса Зорина.

Лидия Ефремова, заведующая струнным отделением Детской музыкальной школы № 1 имени Глазунова, удостоена звания «Заслуженный работник культуры Алтайского края».

— Это не первая моя награда, – признается педагог. – У меня есть знак «Лучший работник культуры», а этот, пожалуй, второй по значимости. Очень порадовало, как высоко оценили мой труд. Миру музыки и обучению детей я посвятила всю свою жизнь, 46 лет моей трудовой деятельности. Самые талантливые мои ученики гастролируют по всему миру, а одна моя бывшая ученица теперь работает вместе со мной, она очень успешный педагог.

Также почетного звания «Заслуженный работник культуры Алтайского края» удостоена заведующая учебно-методическим отделом Алтайского государственного дома народного творчества Вера Артеменко.