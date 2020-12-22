Праздник по всем требованиям: хореографическую сказку покажут в краевой филармонии

На сцене Краевой филармонии в рамках новогодней кампании будет показана хореографическая сказка «Морозко» – один из лучших репертуарных спектаклей ансамбля «Огоньки». В учреждении хорошо подготовились к праздничным показам – закупили все необходимые средства санитарной защиты, установили рециркуляторы воздуха нового поколения и другие приборы для дезинфекции.

Сюжет «Морозко» известен всем с детства – благодаря русской народной сказке в обработке Алексея Толстого, а также легендарной киноверсии, созданной в 1965 году советским режиссером-сказочником Александром Роу.

— Эту сказку мы поставили в 2011 году, – пояснила главный балетмейстер коллектива Ирина Менялина. – С тех пор к этой постановке мы возвращались не раз, даже показывали ее в районах края. В ней присутствует русский дух, какое-то светлое начало. Интересна она и тем, что во время показов дети знакомятся с классическим сказочным сюжетом, а взрослые вспоминают свое счастливое детство.

Хореографическая сказка, созданная известным на Алтае балетмейстером-постановщиком Александром Курбатовым, густонаселена. На сцене можно увидеть не только Настеньку, Ивана, Марфушку, ее мать, Морозко и Бабу-ягу, здесь обретают плоть и избушка на курьих ножках, и коряги, и елки.

Прежде, чем принимать зрителей в рамках новогодней кампании, в филармонии решили усилить меры санитарной безопасности. В большом количестве здесь запаслись средствами защиты — масками, перчатками, дезинфицирующим раствором.

— Но что самое главное, для фойе трех этажей, концертного зала и сцены приобрели мощные современные рециркуляторы воздуха, представляющие собой инновационную разработку одного из барнаульских предприятий, – рассказал главный инженер филармонии Андрей Артамасов. – Эти приборы работают на основе ультрафиолетовых светодиодов, способных справиться с любыми видами вируса, в том числе и с COVID-19. В отличие от других рециркуляторов, это оборудование более эффективное, износостойкое и бесшумное.

Кроме того, приобретены сенсорные санитайзеры, подобранные специально в соответствии с филармоническим стилем, а также большое количество фильтров для рекуператора – прибора, отвечающего за отопление и вентиляцию зала. Во время новогодней кампании эти фильтры решено менять чаще, чем положено по санитарному регламенту.

— О санитарной безопасности зрителей мы думали всегда, однако в связи с пандемией эти меры были усилены, – говорит заместитель директора по производственно-технической части Ольга Бабичева. – Теперь на входе в филармонию с помощью инфракрасного бесконтактного термометра измеряется температура, а у посетителей есть возможность продезинфицировать руки на каждом этаже фойе. Чаще, чем положено по регламенту, осуществляем мы и уборку: до и после концерта, а также между отделениями.

Не стоит забывать, что в соответствии с требованиями Роспотребнадзора заполняемость зала составляет 50%, а рассадка осуществляется в шахматном порядке.

Увидеть сказку «Морозко» в рамках новогодней кампании можно 4, 5 и 6 января (11.00, 14.00).