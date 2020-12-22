Праздничный градус: полезные предновогодние советы от барнаульских экспертов

Немного, не обильно и под хорошую закуску: врач-нарколог Татьяна Муранова и диетолог-гастроэнтеролог Денис Фуголь рекомендуют встретить новогодние праздники с легким желудком и ясной головой. Об этом эксперты рассказали на пресс-конференции, организованной региональным Минздравом в канун череды долгожданных праздников.

Хоть в праздники, хоть в будни нужно внимательно относиться к своему здоровью. Необходимо минимизировать прием жирной пищи и помнить о том, что предстоящее торжество – это нечто большее, чем просто застолье.

— Новый год – это не праздник живота. Приготовьте пару блюд, которые вы не готовите в течение всего года. Пусть будет немного тарелок на столе, но это будет качественная и безопасная еда, – рекомендует Денис Фуголь.

К примеру, один из символов нашего новогоднего стола – салат оливье. Пусть это будет запеченный гусь или бутерброды с икрой. Но это будет ровно то количество продуктов, которое будет съедено сразу и не отправится киснуть в холодильник. Не стоит превращать праздник именно в то, что впоследствии приведет к большим проблемам.

Не готовьте впрок, еды должно быть столько, сколько можно употребить за один раз.

Еще об одной возможной постновогодней проблеме рассказала Татьяна Муранова:

— В новогоднюю ночь люди любят мешать спиртные напитки. Традиционно, как это считается, сначала провожаем старый год шампанским, потом будем пить любимые спиртные напитки из разряда «покрепче». А под бой курантов опять наливаем шампанское, чтобы встретить Новый год. В итоге может возникнуть алкогольная интоксикация.

Как же поднимать тосты правильно и без последствий?

Прежде всего, по мнению эксперта, необходимо употреблять только качественные спиртные напитки, купленные в специализированных магазинах.

– Сегодня очень популярен самогон. В продаже много самогонных аппаратов. Люди их приобретают, полагая, что они могут в домашних условиях наиболее максимально очистить самодельный продукт. Мы смотрели лабораторно – отравляющих для организма веществ в самогонных напитках содержится больше, чем в очищенных технологически заводских продуктах, – подчеркнула собеседница.

Взрослым и абсолютно здоровым людям рекомендуется на Новый год выпивать сухое шампанское брют, но в небольших дозах, не превышающих 200 мл. Любителям крепких спиртных напитков также лучше ограничить себя дозой 50 мл напитка. Пива без вреда для здоровья можно употребить за раз не более 0,33 мл.

Спиртное употреблять можно лишь небольшими дозами, с большим промежутком, чтобы продукты распада алкоголя безопасно выводились и не отравляли организм. Шампанское и игристые вина на голодный желудок пить нельзя. То же относится и к другим алкогольным напиткам.

Имеет большое значение не только объем, но и количество возлияний. Собеседница подчеркнула:

— При употреблении спиртных напитков больше трех раз в неделю, даже если это небольшие дозы, все равно уже просматривается систематика. При таком подходе большой риск развития алкоголизма возникает уже через год-два. Если к этому есть еще предрасположенность, то все может произойти еще более стремительно.

Многие люди в силу состояния здоровья систематически употребляют какие-то лекарственные препараты. Чаще всего они не сочетаются с алкоголем. А превышение градуса и вовсе может привести к нежелательным реакциям организма. В лучшем случае – возникновению аллергической реакции.

При злоупотреблении алкоголем страдают все системы организма, даже у здоровых людей.

Чтобы избежать проблем, лучше всего не продолжать банкет 1 января, а спланировать на это время прогулку, игры с детьми и прочие динамичные и полезные занятия.

— Примерно 50 мл спиртного выводится из организма в течение трех часов. Но только при условии хорошей закуски. Выпивать этот объем надо медленно и постепенно. Присказка, что между первой и второй перерывчик небольшой, порочна. От этой русской традиции лучше всего уходить. Баня после выпивки – тоже дело опасное, – констатирует Татьяна Юрьевна.

В жаркой парной, да еще после употребления алкоголя, высок риск обострения сердечно-сосудистых заболеваний. Также не исключено появление других неожиданных проблем со здоровьем.

После застолья с употреблением спиртных напитков необходимо выпивать как можно больше минеральной воды либо морсов без добавления сахара. Сорбенты – «Полисорб» и «Энтеросгель» – тоже не будут лишними.

Скорую помощь необходимо вызывать при рвоте, слабости и понижении давления.