Концертной программой «Герои Алтая» завершили Год памяти и славы

В Барнауле Год памяти и славы торжественно закрыли премьерой концертной программы о наших земляках – героях войны. В вокальных и хореографических номерах артисты отразили основные события Великой Отечественной войны и личные истории жителей нашего края.

Концертную программу подготовил Государственный молодежный ансамбль песни и танца «Алтай».

Елена Березикова, художественный руководитель и главный балетмейстер ансамбля, рассказывает:

— Программу мы готовили к 9 Мая, репетировали с прошлого Нового года. В связи с ограничениями по концертной деятельности мы ее перенесли. Естественно, что-то в процессе дорабатывалось, поэтому подготовка фактически шла в течение всего года. Мы собирали материал о наших ветеранах и пытались в их историях отследить важные битвы Великой Отечественной войны – те, которые стали переломными. Именно о них сегодня идет речь.

Реальные личности, непридуманные истории – артисты раскрывают их через танец, музыку и слово. В простоте повествования есть что-то трогающее до глубины души. Даже когда в полной тишине и темноте на заднике сцены бегут белые буквы, текст цепляет за живое и подготавливает к эмоциональным танцевальным номерам.

Конечно, в полуторачасовой программе не удалось упомянуть каждого из героев Алтайского края, но география все равно довольно обширна, зритель узнает не только о фронтовиках-барнаульцах.

— Одна из героинь – уроженка Бийска, участница многих битв, – рассказывает Елена Березикова. – Она начинала простым солдатом, потом получила тяжелое ранение, не смогла вернуться в строй. Каким-то чудом пробралась в танковые войска. Дело в том, что у нее несклоняемая фамилия, по которой не определишь пол, ее посчитали мужчиной и зачислили. Позже она стала командиром танка, на ее счету участие в великих сражениях. В Чехословакии, когда погиб командир взвода, ей пришлось взять на себя командование… После войны она долгое время работала со школьниками. Потрясающая женщина, текст о ней мы вставили в программу, потому что считаем нужным о таких людях знать.

Работать еще есть над чем, признаются в ансамбле. Вполне возможно, что в следующих концертных программах «Алтая» мы узнаем о других ветеранах: тема настолько глубокая, что ее невозможно исчерпать и за 5-6 лет. В нынешней постановке, помимо обращения к истории, авторы затронули взгляд современной молодежи на события 75-летней давности: какими качествами нужно обладать, чтобы выдержать те испытания, выстоять и одержать Победу. Поэтому действие на сцене начинается еще до июня 1941-го, зритель видит и мирное время, и первые эшелоны солдат.

В концерте задействован весь артистический персонал ансамбля – 25 артистов на сцене и пять специалистов технических служб.

Этот концерт – финальное событие Года памяти и славы в Алтайском крае.

— Конечно, часть мероприятий ввиду пандемии не удалось провести. Вместе с тем в общей сложности порядка 60 мероприятий в этой сфере провели учреждения культуры и искусства нашего края, – сообщает Елена Безрукова, министр культуры Алтайского края. – Есть очень значимые – например, две выставки Краеведческого музея, одна из них посвящена российскому оружию, а вторая – «Тыл – наша линия фронта», и эта выставка действует и сейчас. Все театральные и концертные учреждения подготовили свои программы, некоторые вошли в постоянный репертуар. Так, например, нетипичным спектаклем для репертуара Театра кукол «Сказка» является «Дневник ленинградской школьницы». Специальные концертные программы и театральные постановки были подготовлены к Дню Победы и Году памяти и славы, например, проект Театра драмы «Фронтовые письма».