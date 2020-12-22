Как ТОС микрорайона Гущинского использует онлайн-формат в работе с населением

Второе место в конкурсе на звание «Лучший ТОС города Барнаула» досталось ленинцам по праву: грантовый проект «Никто не забыт, ничто не забыто», посвященный 75-летию Победы, общественники отработали в полном объеме. А с осени они стали широко использовать полученные в ходе реализации проекта навыки проведения мероприятий в формате онлайн.

Новый год онлайн

— В этом году массовые праздники нельзя проводить из-за пандемии, а поздравить население микрорайона очень хочется, – рассказала председатель Совета ТОС «Гущинский» Анна Кныш. – Начали мы с незащищенных слоев населения. Вместе с депутатом АКЗС Александром Балушкиным и предпринимателем Али Шура оглы Ибрагимовым собрали продуктовые наборы из риса, масла, макарон, тушенки, сладостей и много чего еще. Развезти подарки по квартирам с соблюдением всех санитарноэпидемиологических требований нам помогли сотрудники Комплексного центра социальной поддержки населения по Ленинскому району. Сюда же мы привезли шесть больших пакетов с хорошими вещами, которые жители микрорайона приносили в ТОС в течение всего года. Уже готовы подарки многодетным, приемным, опекунским семьям, в которых воспитываются особые детки, когда соберем полные сведения о наличии таких семей, сразу отправимся поздравлять.

С 29 ноября ТОС «Гущинский» запустило беспроигрышную лотерею к Новому году. Взрослых и маленьких жителей микрорайона попросили прислать праздничные фотографии и видеосюжеты. Это могут быть рисунки, поделки, чтение стихов, песни, танцы, даже новогодние постряпушки. Анна Кныш с активом ТОС оформила фотозону, записала обращение Деда Мороза и Снегурочки, которые каждую неделю подводят промежуточные итоги и раздают подарки.

— Только в первую неделю конкурса мы получили 21 заявку, – поделилась Анна. – Наша активистка Любовь Прокофьева, к примеру, приготовила творческий подарок – новогодние песни, которые можно послушать на страничке ТОС в «Одноклассниках». Татьяна Рыжкова сделала изумительного снеговика, руки у нее золотые, и мы часто обращаемся к рукодельнице за советами. Очень приятно, что на нашу инициативу откликнулись и жители других микрорайонов. Все творчество мы находим в соцсетях по специальным хештегам, чем не только популяризируем свою деятельность, но и расширяем аудиторию присутствия ТОС в микрорайоне.

К слову, в роли Деда Мороза и Снегурочки выступает доброволец ТОС Анатолий Паршутин с дочерью Машей, они в прямом эфире вытаскивают шары из лототрона с номерами заявок-победителей. Все оформление – экологически чистое: картон, деревоплита, шары сделаны из яиц от «киндер-сюрприза» – у активистов все идет в дело. 27 декабря ТОС подведет окончательные итоги конкурса с двумя сеансами кинофильма «Три орешка для Золушки», с обязательными подарками и соблюдением санитарных норм.

Анна Кныш: «В микрорайоне Гущинский живет очень много неравнодушных, творческих людей, которые высаживают цветы, делятся секретами мастерства, участвуют в самодеятельности, добровольческих акциях. В следующем году мы решили рассказать о каждом из них, поскольку убеждены, что каждый дом и улица должны знать своих героев».

Кинозал памяти

— День Победы лично для меня – радостная, важная и одновременно трогательная дата. На фронте воевал дед по отцу Пётр Васильевич Козлов, бабушка по матери Анна Дмитриевна Донских ковала Победу в тылу. Таких историй хватает в каждой семье, поэтому и праздник по-настоящему родной для всего народа, – поделилась Анна Кныш. – 9 Мая вместе со студентами института культуры мы провели для ветеранов два концерта на улице. Ребята собрали миниоркестр, танцевали вальс, пели военные песни, читали стихи, а из окон и с балконов на нас смотрели любимые ветераны – Иван Козылбашев и Евдокия Силина. В этот же день вместе с молодежным советом ТОС и школьниками школы № 113 возложили цветы к памятным доскам на ул. Героя Советского Союза Веры Кащеевой и 87-й кавалерийской дивизии, сформированной в Барнаульском гарнизоне. Высадили рябиновую аллею Памяти на ул. Веры Кащеевой, 7, за которой будут ухаживать ребята, посадили деревца во дворах домов, где живут ветераны. А вечером участвовали в акции «Песни Победы», пели их всем студенческим общежитием на ул. Гущина.

Активисты ТОС придумали проект «Никто на забыт, ничто не забыто», который получил грантовую поддержку администрации города. На выделенные средства общественники приобрели большой экран с проектором и решили показывать молодежи фильмы о Великой Отечественной войне, а потом их обсуждать. Первый показ состоялся 22 июня, в день, когда на Красной площади шел военный парад.

Фильм «Аты-баты, шли солдаты…» сейчас мало кто помнит и среди старшего поколения, а для студентов и подростков он стал настоящим открытием, вызвавшим и слезы, и желание поклониться героям войны. После фильмов в ТОС открывалась литературная гостиная, в которой ребята рассказывали, какие книги о войне они прочитали, какие стихи знают, какие песни поют.

— Всего мы посмотрели 10 фильмов, – продолжает председатель ТОС. – Сюда вошли не только киноленты о войне, мы отметили день рождения знаменитого земляка Василия Макаровича Шукшина фильмом «Печки-лавочки» и День семьи, любви и верности лентой «Любовь и голуби». Очень хотелось пригласить на встречи ветеранов, но пообщаться с ними мы смогли только по телефону, записывая воспоминания. На страничке ТОС в соцсети оформили фотоальбом «Помним, гордимся», который заполнили фотографиями и рассказами жителей микрорайона о близких, внесших свой вклад в Великую Победу. Пока историй набралось чуть больше десятка, но эту работу мы будем продолжать.