Что можно приготовить к новогоднему столу из продуктовых новинок барнаульских предприятий

По традиции, в новогоднем меню должно присутствовать что-то новенькое и оригинальное. Преподаватель Барнаульского кооперативного техникума, эксперт Академии World Skills Владимир Астроушко в ходе кулинарного мастер-класса представил подборку праздничных блюд из местных продуктов. О полезной и сытной закуске из хумуса мы рассказывали на прошлой неделе, на очереди – горячее и десерт.

Утка с фруктами фламбе

Ингредиенты (порция на одного человека):

утка маринованная – 250 г,

морс – 100 г,

травяной чай – 5 г,

груша – 1 шт.,

яблоко – 1 шт.,

апельсин – 1 шт.,

сахар или мед – 20 г,

масло сливочное – 50 г,

базилик зеленый, руккола, мята, горчица зернистая, специи по вкусу.

Для приготовления этого блюда использовалась маринованная утиная грудка. Следует аккуратно срезать грудку с кости. Убрать лишний жир, на коже сделать надрезы. Жарить необходимо кожей вниз на сухой сковороде.

— Утку принято готовить либо с кровью, либо средней прожарки, когда мякоть слегка розового цвета, – поясняет Владимир Астроушко. – Мясо этой птицы довольно волокнистое, с минимальным количеством жира и прожилок, относится к красным сортам.

После 10-12 минут обжаривания заворачиваем утку в фольгу и отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 15 минут. Температура внутри мякоти должна достичь 57 градусов. После приготовления следует дать мясу отдохнуть.

А в это время можно приняться за соус и гарнир. Соусы готовим двух видов. Для первого завариваем чай – у нас это травяной сбор «Иван-чай». Ставим кастрюльку с чаем на огонь, после закипания добавляем пару столовых ложек меда и вывариваем на медленном огне.

Для второго соуса кипятим смородиновый морс на медленном огне до загустения.

Для гарнира нарезаем четвертинками яблоко и грушу, апельсин – на колечки. Обжариваем на растопленном сливочном масле до подрумянивания, в конце добавляем сахар для образования на фруктах корочки.

Торжественность случая требует торжественного подхода – Владимир Астроушко устроил файер-шоу на кухне: подлил к гарниру коньяк и поджег его горелкой. Это называется фломбирование – когда в продукт для придания пикантности добавляют крепкий алкогольный напиток, а чтобы удалить спирт, блюдо поджигают. Как только спирт выпарится, огонь должен погаснуть. Однако, по словам шеф-повара, если нет желания экспериментировать на кухне с огнем, то достаточно обойтись обжариванием фруктов.

Теперь самый важный этап – оформление. Владимир Астроушко рисует на белом полотне блюда эллипс соусом из морса. В центр выкладывает утку, окружает ее кусочками фломбированных фруктов. Сверху поливает чайным соусом, украшает зеленью.

Мороженое с суфле, печеньем и мятой

Ингредиенты на одну порцию:

мороженое – 200 г,

суфле – 80 г,

батончики – 50 г,

сливки – 100 г,

орехи любые – 50 г,

сахар – 30 г,

мята.

В этом рецепте самым сложным будет приготовление карамели. Растопить на сковороде немного сливочного масла, добавить в него сахар, карамелизовать на медленном огне до коричневого цвета. Затем присоединить сливки, при этом интенсивно помешивая. Варить до полного растворения сахара, консистенция должна получиться густой.

Пока карамель готовится, подсушить на сковороде орехи.

Все ингредиенты готовы – можно оформлять десерт. На блюдо выкладываем овсяное печенье (крошкой или целиком – на вкус готовящего), сверху – шарики мороженого. Украшением и дополнением к десерту будут сладости в виде суфле и ягодно-ореховых батончиков. Сладкую композицию поливать карамелью и украсить веточкой мяты.

Для ознакомления с продуктовыми новинками барнаульских предприятий пищевой отрасли комитет по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Барнаула организовал серию кулинарных мастер-классов по приготовлению блюд. Были представлены следующие торговые марки: «Алтайские закрома», «Барнаульский пищевик», «Алтай-продукт», ТМ «Плавыч», «Алтибар», «Алтайхолод», ИП Кушнерик, ООО «Магия трав», «Алфит+», ООО «АМЭЙЗИН ФУД».