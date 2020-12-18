В Барнауле проходят рейды на водных объектах

На выходных в Ленинском районе рыбакам напомнили о безопасном поведении на льду. Такие рейды регулярно проводятся специалистами Научногородокской сельской администрации и штаба по делам ГОЧС района. В выходной день к ним присоединились инспектор государственной инспекции по маломерным судам Алексей Евсеенко и представитель МКУ «Управление ГОЧС г. Барнаула» Виталий Чернявский.

Участники рейда побывали на озере Пионерское в поселке Казенная Заимка, на озере, расположенном вблизи садоводства «Озерное», на реке Ляпиха в районе села Гоньба.

По словам главного специалиста – начальника штаба по делам ГО и ЧС администрации Ленинского района Андрея Панькова, еженедельные рейды планируются ближе к обеду, когда любителей подледного лова собирается уже немало.

— Рыбаки нам в этот раз попались опытные, это видно по экипировке. К беседам они относятся с пониманием и внимательно слушают правила оказания помощи в случае возникновения чрезвычайной ситуации, – пояснил Андрей Паньков. – Любители экстрима, гоняющие по льду на снегоходах, им встречались, но к подобным шалостям опытные рыбаки относятся весьма негативно, понимают, что закончиться это может плачевно. Уловом мы не интересуемся, а вот не замерз ли рыбак, спрашиваем – обморожение можно сразу и не заметить. Сейчас лед крепкий, опасность представляет лишь выезд на транспорте, но всякое случается. Предупредить людей о соблюдении правил поведения на воде мы обязаны. На листовках, которые раздаем, указаны номера телефонов экстренных служб.

В ходе воскресного рейда по водоемам Ленинского района было проведено 17 профилактических бесед с любителями подледного лова. Рыбакам раздали 25 листовок о безопасном поведении на воде в зимний период.

Правила поведения на водоемах в зимний период:

1. Нельзя выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости (туман, снегопад, дождь).

2. При переходе через реку нужно пользоваться ледовыми переправами.

3. Нельзя проверять прочность льда ударом ноги. Если после первого сильного удара поленом или лыжной палкой покажется немного воды, это значит, что лед тонкий, по нему ходить нельзя. В этом случае следует немедленно отойти по своему же следу к берегу скользящими шагами, не отрывая ног ото льда и расставив их на ширину плеч, чтобы нагрузка распределялась на большую площадь. Точно так же поступают при предостерегающем потрескивании льда и образовании в нем трещин.

4. При вынужденном переходе водоема безопаснее всего придерживаться проторенных троп или идти по уже проложенной лыжне. Если их нет, перед тем, как спуститься на лед, нужно внимательно осмотреться и наметить предстоящий маршрут.

5. При переходе водоема группой необходимо соблюдать расстояние между людьми в пять-шесть метров.

6. Замерзшую реку (озеро) лучше переходить на лыжах, при этом крепления лыж нужно расстегнуть, чтобы при необходимости быстро их сбросить; лыжные палки следует держать, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности и отбросить.

7. Рюкзак следует вешать на одно плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед под вами провалился.

8. На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур длиной 20-25 метров с большой глухой петлей на конце и грузом. Груз поможет забросить шнур к провалившемуся в воду товарищу, петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться, продев ее под мышки.

9. Нельзя отпускать детей на лед (рыбалку, катание на лыжах и коньках) без присмотра.

10. Нельзя выходить на лед в алкогольном опьянении. В такой ситуации люди неадекватно реагируют на опасность и часто становятся беспомощными.