Сегодня, 18 декабря, свое 80-летие отмечает корифей алтайской медицины Яков Шойхет

На счету у выдающегося врача и ученого Якова Шойхета тысячи прооперированных пациентов, сотни вставших на крыло учеников, десятки спасающих жизни патентов, множество важных для региона и страны научных разработок.

Одни хорошо знают Якова Наумовича как ученого Алтайского медицинского университета, разработавшего множество методик лечения пациентов. Для других он прежде всего талантливый хирург и активный председатель попечительского совета регионального благотворительного марафона «Поддержим ребенка». Но одно из самых значимых его свершений – появление и реализация в регионе Семипалатинской программы.

В конце 90-х годов двадцатого века Яков Шойхет инициировал выработку единой концепции радиационной, медицинской, социальной защиты и реабилитации населения страны, подвергшегося аварийному облучению. Она объединила результаты комплексных исследований влияния на здоровье человека многих факторов. Тогда впервые предложили в качестве критерия оценки использовать не физико-химические параметры загрязнения, а степень вреда для человека. Дело это оказалось не из легких.

— В те годы все были убеждены, что за пределы Семипалатинского региона радиактивность не выходила, – говорит Яков Наумович. – А мы нашли ее в Алтайском крае. Доказали этот факт. Благодаря этому приняли госпрограмму, причем не одну. За счет средств этой программы построили учреждения медицины. До сих пор жители нашего региона получают льготы и компенсации, – рассказывает Яков Наумович.

Прогнозам вопреки

За свою более чем полувековую работу в медицине Алтайского края Яков Шойхет сделал для региона немало значимых свершений, изменивших качество жизни и судьбу людей.

— В 90-е годы в южных районах края стали рождаться желтые дети. Напуганные женщины спрашивали нас, можно ли вообще рожать в Алтайском крае. Приехала комиссия Минздрава. Это были специалисты со всех институтов акушерства, гинекологии и детства страны. Онт сказали, что дети, которые появились на свет с такой желтухой, однозначно будут инвалидами. Нам бы надо было в уныние перейти, но мы сделали иначе. Нам передали гостиницу в Горняке, и из нее мы сделали реабилитационный центр для восстановления таких детей. Проработали специальную программу, чтобы они могли стоять на ножках и ходить. И через шесть лет ребятишки пошли в школу! Главный педиатр страны был очень удивлен, – рассказывает юбиляр.

Одно из достижений современности – уникальная эндоскопия, помогающая продлить жизнь неизлечимым пациентам.

— Раньше мы делали большие тяжелые и объемные операции. С помощью малотравматичных методов, которые сейчас разработаны в Барнауле, мы можем продлить жизнь больных. Есть пациентка, которая после получения помощи благополучно живет уже седьмой год . У нее огромная неоперабельная опухоль, а она комфортно живет, ходит, питается. Таких операций мы провели уже сотни.

Искусство быть врачом

Каждый день Якова Наумовича расписан по минутам. Признается, что лучший отдых для него – это работа. Он неустанно занимается наукой. Стал наставником для 35 докторов наук и 87 кандидатов.

— Все, кто работал со мной, сейчас практикующие врачи. Они очень толковые ребята, – уверен он.

Для становления в медицине, по мнению Якова Шойхета, не обязательно наличие ученых степеней.

— Врач должен фундаментально знать человека на современном уровне, следить за развитием медицины и внедрять это в клинику. Это техническая сторона вопроса. Более важна совершенно другая: врач, который не любит больных и не способен сопереживать, должен уходить из своей специальности. Многое зависит от внутреннего чувства ответственности перед каждым больным. Всегда стремлюсь помочь тому, кто ко мне обратился. Для меня он прежде всего человек, попавший в беду.

Яков Наумович со своими учениками вновь стоит на пороге новых открытий.

— Сегодня человек значительно обгоняет время. Только что мы проводили обучение врачей в рамках допобразования. Я специально включил в число выступающих людей, которые не имеют ученых степеней, но они высококлассные специалисты с мощным кругозором. Приятно было слушать их выступление. Они показывали новейшие методики, которые сейчас находятся в области патентоведения и должны быть зарегистрированы, как совершенно новые методы в области эндоскопии. Это не просто эндоскопия, а использование эндоскопических методов на основе применения целого ряда новых аппаратов. Кое-что у нас изобретено даже для лечения ковида. Как только будет получен патент, мы передадим эти методы общественности, – сообщает Яков Наумович.

Яков Шойхет – доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки РФ, завкафедрой факультетской хирургии АГМУ, хирург высшей категории, руководитель пульмонологического и гепатологического краевых центров, автор 1680 научных работ и 25 патентов на изобретения в области медицины.