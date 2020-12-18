О проекте «Деревни.net», самом адекватном «Самоубийце» и театре без пьес и бюджетов

В Барнауле по приглашению Краевого театра драмы побывал театровед, театральный критик, председатель экспертного совета фестиваля «Золотая маска», преподаватель ГИТИСа Александр Вислов. Сюда он прибыл в качестве «летающего критика» для того, чтобы оценить состояние труппы, ее потенциал, уровень репертуарных спектаклей и их место в театральном контексте страны.

Десять лет спустя

— Александр Александрович, в Барнаул «летели» охотно? Все-таки не столичный масштаб.

— Мне было лестно, что в Барнаул позвали именно меня. Потому что с Краевым театром драмы связан кусок моей жизни – пусть и небольшой, но важный. Десять лет назад на площадке театра был реализован интереснейший проект – драматургическая лаборатория «Живому театру — живого автора», в котором и мне довелось поучаствовать. Тогда вместе с опытными мастерами-документалистами и известными драматургами творческий состав театра отправился в экспедицию в Курью затем, чтобы набрать живой материал и создать на его основе коллективный спектакль. Итогом этой работы стала постановка «Деревни.net», к которой руку приложил и я. Впоследствии этот спектакль даже был показан в рамках внеконкурсной программы «Золотой маски». Это был довольно успешный, яркий, неожиданный проект, во многом опередивший время. Потом российские театры стали активно ездить по экспедициям, собирая фактуру для будущих постановок (и Государственный Театр Наций, и школа-студия МХАТ во главе с Виктором Рыжаковым). Думаю, если бы этот проект был запущен на 3-4 года позже, то и резонанс был бы больше. В тот момент зритель к таким экспериментам был не готов.

— Что успели посмотреть за эти дни?

— Мне довелось побывать на пяти спектаклях. На экспериментальной сцене я посмотрел постановки «Кроткая» и «Лёха», а на основной – «Случайные встречи», «Самоубийца» и «Ревизор». Сразу скажу – театр находится в прекрасной творческой форме. Понравилась мне и атмосфера, царящая за кулисами – для того, чтобы ее оценить, мне, человеку театральному, достаточно переступить порог служебного входа. Конечно, за последние десять лет здесь существенно изменился состав труппы. Отрадно видеть много молодежи и тех, кого я хорошо помню по док-проекту, – Константина Кольцова, Антона Киркова, Лену Кегелеву, Елену Адушеву. Главное — баланс молодости и опыта здесь соблюден, что для репертуарного театра крайне необходимо.

Спектакли «здесь и сейчас»

— Какие работы взяли себе на заметку?

— Безусловно, «Лёху» – спектакль, который я посмотрел внепланово! От увиденного я получил настоящее удовольствие. Умная, тонкая, стильная и при этом очень глубокая работа, повествующая о времени, о человеке. Важно, что каждый из участников постановки пропускает этот материал через себя, рассказывает о своей семье, о своих бабушках и дедушках. В итоге получилась очень пронзительная история, которая к тому же прекрасно музыкально оформлена. В общем, просто песня!

На большой сцене я бы выделил «Самоубийцу», поставленного по нежно любимой мною пьесе Николая Эрдмана. Признаться, до сих пор мне ни разу не удавалось увидеть адекватное сценическое воплощение этого материала. Всегда что-то не срасталось, шло не так. Читаешь пьесу, и она кажется тебе дико смешной, очень глубокой и чрезвычайно драматичной. А смотришь – в тебя ничего не попадает, все мимо. Мне даже казалось, что Эрдману нужно отлежаться, что сегодня не его время. Однако постановка Алексея Логачёва меня в этом разубедила. Это чуть ли не самая точная и приближенная к первоисточнику режиссерская версия. Наиболее состоятельная из всех когда-либо виденных мною сценических интерпретаций эрдмановской пьесы. Безусловно, к этому спектаклю у меня есть ряд вопросов. Но то, что режиссеру удалось воплотить на сцене один из самых сложных жанров – трагифарс, а саму постановку превратить не в назидательную историю, а в спектакль-размышление – это очень ценно.

— А чего, на ваш взгляд, нашему театру не хватает?

— Бесшабашного эксперимента!

— Вроде «Лёхи»?

— Нет, «Лёха» – не эксперимент. Ведь эта пьеса идет в театрах, в том числе в МХТ, где ее поставил Данила Чащин (кстати, он задействован в проекте, который будет реализован на барнаульской сцене с участием Константина Хабенского). Здесь не хватает работы, рожденной в самом театре на местном материале – специально написанном или сочиненном по ходу работы здесь и сейчас. Как говорит Хайдеггер, на этом клочке родной земли, в настоящий час.

— Одно время похожий спектакль «Поток», поставленный Дмитрием Егоровым, шел у нас на сцене Молодежного театра Алтая…

— Да, что-то вроде этого. Когда спектакль рождается внутри театра и является уникальным продуктом этого театра, то есть его больше не увидишь нигде, – это дорогого стоит.

«Летающий критик» – проект Союза театральных деятелей России, дающий театрам возможность получить профессиональное независимое мнение ведущих экспертов страны.

По законам современного искусства

— Расскажите о наиболее любопытных явлениях в российских театрах, которые вам кажутся интересными?

— Их много, но они не про большой репертуарный театр. Так, мне кажется интересным, когда для создания спектаклей практически не требуется ничего. Раньше нужна была пьеса, бюджет. Теперь же ничего не нужно – даже помещения, только идеи и азарт. Сегодня много таких проектов реализуется в Санкт-Петербурге (Москва все еще любит бюджет). Как правило, они реализуются на территории заброшенных ДК или в режиме променада прямо на улице, в декорациях города, с наушниками или без. Конечно, в подобных экспериментах бывает много ерунды, но это как с современным искусством – среди талантливых работ легко может затесаться и барахло. Тут легко заблудиться. Но на то и существуем мы, театральные критики, чтобы помочь людям отличить поддельное от настоящего.

— Можете назвать спектакль, который произвел на вас самое большое впечатление в последнее время?

— «Преступление и наказание» (не раздумывая). Это спектакль Константина Богомолова в питерском театре «Приют комедианта». Еще один – «Слава» в БДТ его же. На мой взгляд, в нашей стране Константин Богомолов – безусловно, режиссер номер один.