Между шахматами и боулингом: как пауэрлифтер учит барнаульских детей игре в бочча

Два раза в неделю в спорткомплексе училища олимпийского резерва проходят необычные тренировки – дети с ограниченными возможностями здоровья оттачивают мастерство в паралимпийском виде спорта бочча. Проводит их участник чемпионата России по пауэрлифтингу среди спортсменов с ПОДА мастер спорта по греко-римской борьбе Александр Аксёнов.

Новые горизонты

Эта тренировка ничем не отличается от многих других, проходящих в зале. Разминка, растяжка, затем отработка элементов игры. Правда, большинство участников занятия, включая тренера, сидят в инвалидных колясках, что, однако, не мешает им выполнять задания.

— Так, Настя, тянемся руками к солнцу. Вот, молодец, – подбадривает своих подопечных Александр Аксёнов. – А теперь тянемся к полу. Вот, видишь, руку убрала и сразу падаешь. Это потому что сидишь расслабленно.

Историю Саши мы рассказывали в феврале. Талантливый борец, получив звание мастера спорта, столкнулся с онкологией. Потребовалась операция, в результате которой была допущена врачебная ошибка. Из-за развившегося осложнения Александру ампутировали обе ноги выше колена. Парень не отчаялся, по приглашению заслуженного тренера России Андрея Подпального пришел в пауэрлифтинг, и теперь штурмует звание мастера спорта уже по этому виду спорту.

В бочча играют как индивидуально, так и командами. Каждому участнику дается несколько шаров. Матч начинается со жребия, дающего возможность бросить меньший шар – паллино. После этого каждая сторона бросает шары по очереди, стараясь, чтобы их шары были как можно ближе к паллино. При этом разрешается выбивать шары противника от паллино. Наибольшее число очков дается игроку, чей шар оказался ближе всех к паллино.

Знакомство с ангелами

С видом спорта под названием бочча Аксёнов познакомился год назад. Тогда он уже тренировался и работал в клубе «Патриот».

— Андрей Александрович (Подпальный. – Прим. авт.) сказал, что надо быть в теме и вникать в другие виды спорта. Один из таких – бочча. Он рассказал, кто в нем участвует, по каким правилам проходят соревнования, – вспоминает Александр.

Вскоре Саша поехал в качестве судьи на свои первые соревнования по бочча, где и познакомился с общественной организацией «Дети ангелы Барнаула». Она объединяет ребятишек с поражением опорно-двигательного аппарата, и одно из направлений работы как раз бочча. После соревнований руководитель Олеся Судакова связалась с Аксёновым и предложила вести тренировки. Саша взял время на раздумье, и в начале 2020 года снова пришел к «ангелам» уже в качестве тренера.

— Сразу было видно, что у Александра есть стержень, дети к нему потянулись, – вспоминает Олеся Борисовна. – Он настоящий тренер, ребятишки его слушают, стараются выполнять все его задания.

На профессиональные рельсы

Между тем знакомство с бочча было не таким уж простым. В первую очередь из-за правил. Аксёнов говорит, что до сих пор открывает что-то новое в этом виде спорта. Бочча – это что-то на стыке шахмат и боулинга. Нужно выбивать один шар другими, располагать их на игровом поле в особом порядке, так что каждый бросок надо хорошенько обдумать.

Уже через пару месяцев после начала занятий Александр Аксёнов со своими ребятами поехал на первенство России в Алексин, где расположена основная база инваспорта страны. Собственно, он сразу обозначил задачу – тренировки не «для себя», а полноценные спортивные занятия.

— Надо выходить на российский уровень. Изучили календарь соревнований, составили смету, чтобы нас могли командировать туда, чтобы было все четко, – рассказывает тренер.

Правда, в план вмешалась пандемия, приостановившая тренировки на несколько месяцев. Как только зал УОР получил паспорт готовности, занятия возобновились в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Сейчас в группе Александра числятся около 30 человек. Конечно, на тренировки в один момент приходят не все, но, как говорит он, меньше восьми редко собираются.

В соответствии с правилами международной организации бочча до соревнований допускаются спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, причем их разделяют на несколько категорий в зависимости от тяжести недуга. К Александру на тренировки ходят не только опорники, есть дети с аутизмом, другими видами ментальных нарушений. При этом все занятия проходят в соответствии с официальными правилами игры.

— Раньше детям у нас все подсказывали родители, какой шар и куда играть. Так не интересно, ребенок должен сам ориентироваться на площадке, без этого не будет результата. Да и на официальных соревнованиях подсказки запрещены, можно получить предупреждение, – сообщает Аксёнов.

За ориентир Александр взял Краснодарский край, приезжающий на всероссийские соревнования большим составом. Там спортсмены тренируются каждый день.

— На первенстве России к тренерам подошел, сказал, что я их начинающий коллега. Конечно, у нас нет в распоряжении столько тренировочного времени, но надо к этому стремиться. Краснодарцы дали мне несколько советов, будем пытаться соответствовать. А в феврале хотим провести чемпионат края, надо подключать и районы нашего региона, – делится планами Аксёнов.

Дети и родители такие начинания только поддерживают.

— Конечно, надо развиваться, хотим, чтобы наши дети ездили на российские соревнования, выходили на новый уровень, – говорит Олеся Судакова. – У них появился стимул. У нас есть мальчик Егор Лосев, выступает с самой тяжелой категорией, так он буквально воспрял духом после прихода к нам нового тренера.

Для самого Александра занятия по бочча – первый тренерский опыт. По первому образованию он инженер, сейчас получает тренерский диплом в педагогическом университете, при этом уже успел в омском вузе получить сертификат наставника по адаптивному спорту. Теперь он ему точно пригодится.

10 декабря в спорткомплексе УОР прошли соревнования по бочча, приуроченные к декаде инвалидов. В них принял участие 21 спортсмен с ограниченными возможностями здоровья. Участников разделили на пять классов, три из которых являются паралимпийскими. Победителями в своих классах стали Анастасия Макарьева, Елизавета Безрукова, Егор Лосев, Руфа Маслова, Григорий Коновалов.