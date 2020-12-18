Как преображаются улицы Барнаула к Новому году

Разноцветные огоньки, ледовые фигуры, красочные баннеры – Барнаул неузнаваемо преображается к Новому году. В каждом районе припасены свои праздничные нарядности.

Грациозный и мощный световой символ года у Нулевого километра по соседству со светодинамическим фонтаном виден издалека. Высота фигуры быка с венчающей его аркой составляет ни много, ни мало – 4 метра. Ширина композиции столь же внушительная – 5,5 метра. Объемная конструкция изготовлена из металлического каркаса и расцвечена светодиодными элементами, а по контуру украшена узорами и надписью «С Новым годом!». Впечатляющий фон для семейных фотографий!

На площади также установили и другие светящиеся фигуры. Так, с разных сторон расположились праздничные елочки, Дед Мороз, Снегурочка, снеговик. Вечером они переливаются разными цветами. Кроме того, там развесили баннеры с изображением лесных животных с советских новогодних открыток.

Яркой праздничной площадкой для горожан всех возрастов в Новый год станет пешеходная часть улицы Мало-Тобольской. Здесь уже установлена новогодняя елка, зажглись гирлянды и засветились яркими огоньками более 50 световых фигур – сказочных персонажей из любимых всеми произведений и мультфильмов «Двенадцать месяцев», «Ну, погоди», «Холодное сердце», «Летучий корабль», «Снежная королева», «Дюймовочка», «Серебряное копытце». Детворе здесь будет чем заняться – для катания ребятишек обустраивают две малых детских горки. Скульпторы уже вырезают изо льда восемь сказочных героев.

Композиция-фонтан на площади Баварина радует барнаульцев и гостей города, яркие гирлянды – в сквере на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Гоголя. Красивые ели, цветы и карета с оленями – на центральной аллее проспекта Ленина.

В сквере у Дворца бракосочетания молодоженов радуют световые ели и фигуры оленей. Парк культуры и отдыха «Центральный» встречает гостей яркими светодиодными елями и виньетками, световым фонтаном.

Большинство новогодних баннеров, украшающих городские улицы, созданы по сюжетам советских новогодних открыток художника-аниматора студии «Союзмультфильм» Владимира Зарубина.

В ярких красках

Новогодние пейзажи можно увидеть не только на центральных улицах города. Особое праздничное настроение возникает, как только оказываешься на площади Мира в Ленинском районе Барнаула. В центре композиции уже расположилась красавица-ель. Для того чтобы украсить лесную красавицу потребовалось 224 шара, а также гирлянды, мишура. На самой макушке 12-метровой красавицы – большая пятиконечная звезда.

— На площади Мира будет установлено семь ледяных фигур. В этом году их монтируют предприятия района. Уже готовы бык, Дед Мороз, дракон. Завершаются работы по изготовлению ледяной елки, Снегурочки. Для этих целей было завезено 40 куб. м льда. Над площадью Мира ведется монтаж светодиодного потолка протяженностью 528 метров, – рассказал начальник управления по строительству и архитектуре администрации Ленинского района Михаил Рябов.

Вскоре на ул. Георгия Исакова (от пересечения с ул. Малахова и до ул. Попова) на опорах освещения будет установлено 30 новых светодиодных виньеток.

Пригород не отстает

Практически в каждом пригородном поселке Барнаула оформлены свои праздничные площадки. Так, в поселке Южном ей станет центральная площадь перед Дворцом культуры. Сейчас здесь идет строительство городка – устанавливают новогоднюю елку с ограждением. Будет горка для детворы, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, а также световые элементы в виде подарков, шаров и кареты. Уже сегодня на площади работает ледовый каток.

В микрорайоне Затон новогодней площадкой традиционно станет площадь около ул. Водников, 11. Вход территориального управления микрорайона оформили световой бахромой и гирляндами, рядом расположились две световых ели, разноцветный подарок и снеговик. Для жителей Затона на территории новогоднего городка установили новогоднюю ель с ледяной юбкой и горку для ребятишек.