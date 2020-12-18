Как потомок Героя Советского Союза Антона Петрова восстанавливал биографию своего прапрадеда

Восьмиклассник Барнаульского кадетского корпуса Никита Шабалин не похож на прапрадеда внешне, но упорством и настойчивостью, по словам родственников — вылитый Антон Петров. Он изучил улицу имени героя вдоль и поперек, с помощью бабушки Натальи Хромовой часами искал информацию на поисковых сайтах Министерства обороны, чтобы проследить боевой путь командира артбатареи. Наконец, собрав воедино воспоминания родственников, составил портрет незнакомого, но такого родного человека.

Готов к труду и обороне

Родители Антона Петрова с тремя детьми жили сначала на ул. Короленко, потом купили дом на ул. Газонной, 19. Любознательный глава семьи Василий Степанович однажды обнаружил, что рядом с улицей есть запасы глины, из которой можно делать кирпичи. Он добился у городской власти разрешения и поставил печи на пустыре для обжига кирпичей. У Василия Петрова были даже наемные рабочие: основной завод стоял на ВРЗ, на ул. Газонной работала подменная смена, контора находилась на месте нынешнего трамвайного депо № 2. В летнее время Антон со старшим братом работал на заводе вместе с отцом, позже его тетка стала заведовать складами по выдаче кирпича. Оборотистые мужчины семейства зимой еще и валенки катали. Антон учился в семилетней школе № 34, на месте которой сейчас находится онкологический центр.

«Учился мой прапрадед хорошо, к труду был привычен, поэтому в 1929 году по путевке комсомола его направили в Красноярский физкультурный техникум, по окончании которого он устроился инструктором на вагоноремонтный завод, – написал в своей исследовательской работе Никита Шабалин. – С 1934 по 1937 год Антон Петров служил в Красной Армии, демобилизовавшись, возглавил краевой совет спортивного общества «Спартак». Судя по сохранившимся фотографиям, это был молодой, красивый, энергичный человек спортивного телосложения. После армии он женился, в 1938 году родилась дочь Галина, в мае 1941-го – Лариса, а через два месяца Антону пришла повестка на фронт».

Очевидцев довоенной биографии своего родственника Никита в живых не застал, он настойчиво расспрашивал бабушек-дедушек, в том числе двоюродных, досконально изучил факты, приведенные в книге Александра Кочетова «Их именами названы улицы», зачитывал родне данные из разных источников, чтобы установить истину.

Долгое время считалось, что Антон Петров погиб на войне. Об этом Никите рассказывала Валентина Ивановна Стурова, работавшая в 1965 году в школе № 78 пионервожатой. Под ее руководством пионеры занимались исследованием биографий героев Великой Отечественной войны. В то время она с детьми провела огромную работу по розыску родственников Антона Петрова, и его племянница Клара Александровна рассказала, что герой не погиб и живет в Харькове. Пионеры отправили ему письмо и получили ответное, подтверждающее, что он действительно жив. С этим письмом пионеры и Валентина Ивановна Стурова ходили в Краеведческий музей, где ошибочная информация была исправлена.

Из протокола № 13 исполкома Барнаульского горсовета от 22.04.1965 года «О переименовании некоторых улиц в городе Барнауле в память Героев Советского Союза периода Великой Отечественной войны: «Обязать горкомхоз произвести работу по переименованию улиц в срок до 9 мая 1965 года». На основании этого документа улица Газонная переименована в улицу имени Антона Петрова.

Командир огневого взвода

Военную биографию прапрадеда Никита Шабалин собирал из разных источников, в том числе о боевом пути 107-й стрелковой дивизии, сформированной на Алтае.

Уже в боях под Ельней в августе 1941 года старший сержант Петров проявил себя отважным, решительным и грамотным командиром орудия. В период с 8 по 14 августа огнем орудия было уничтожено до двух взводов пехоты, наблюдательный пункт, два миномета, два пулемета, противотанковое орудие, склад с боеприпасами противника. 28 августа 1941 года Петров был назначен командиром огневого взвода.

— Приказом командующего войсками Западного фронта награжден орденом Красного Знамени – это была самая первая награда прадеда, – пояснил Никита Шабалин. – Он принимал участие в обороне Москвы, Ржевско-Сычёвской, Орловской, Брянской, Городокской, Белорусской, Гумбиннен-Гольдапской и Восточно-Прусской наступательных операциях, участвовал в штурме Кёнигсберга. В августе 1943 года был тяжело ранен, но после госпиталя вернулся в строй.

Антон Петров особо отличился в боях на косе Фрише-Нерунг (ныне коса Балтийская, Калининградская область) в апреле 1945 года. Находясь в составе десанта, 26 апреля 1945 года переправился через залив Фришес-Хафф (ныне Калининградский залив) и огнем батареи обеспечил захват и расширение плацдарма, отражение контратак противника. Когда противник подошел к наблюдательному пункту батареи, силами взвода управления своей батареи организовал отражение контратаки стрелковым оружием, чем способствовал удержанию плацдарма десантом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 29 июня 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство, гвардии капитану Петрову Антону Васильевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

— В 1946 году капитан Антон Васильевич Петров был уволен в запас, – рассказал Никита Шабалин. – С войны он привез ордена Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, боевые медали. Но в Барнаул прапрадед не вернулся, а почему, лучше расскажет бабушка Наталья Александровна Хромова.

Большое наследие

— Во время одного из боев Антон Петров был ранен, его вынесла с поля боя медсестра, – говорит внучка героя Наталья. – Девушка сама сильно пострадала, наверное, в госпитале они друг друга и полюбили. Антон Васильевич уехал после войны с ней в Харьков, но с женой так и не развелся. Он оставил первой жене все льготы, причитающиеся семье Героя Советского Союза, многие годы на все лето принимал старшую дочь у себя в гостях, она подружились с его сыном Александром. Дед окончил экономический институт, стал директором текстильной фабрики, а затем – директором рынка в Харькове, но не инженером коммунальных предприятий, как написано в книге Кочетова. Бабушка его простила, зла не держала, даже ездила в гости вместе с дочерью Галиной. Антон Петров оставил в Барнауле большое наследие: двух дочерей, четырех внуков, трех правнуков и двух праправнуков. И я очень горжусь тем, что Никита, пожалуй, больше всех нас, вместе взятых, сделал для того, чтобы собрать и сохранить для потомков историю этого барнаульца.

Автор благодарит за помощь в подготовке статьи Фонд социальных проектов депутата БГД Александр Локтева.