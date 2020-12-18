Что и как пытаются проносить в колонии к заключенным

Отделы безопасности в российской уголовно-исполнительной системе появились 28 лет назад. Это их сотрудники следят, чтобы осужденные или их сообщники с воли не пронесли в колонию запрещенные предметы (сотовые телефоны, оружие, наркотики), чтобы заключенные не устроили драку между собой или нападение на охранников.

Детектор «видит» все

Сотрудник в камуфляже с небольшим черным ящиком на бедре двигается по комнате, не спеша подводя дискообразный детектор на конце длинной штанги то к стене, то к полу. На панели прибора мигают выстроенные в ряд красные и зеленые лампочки, показывающие колебания магнитного поля. При приближении «тарелки» к моей сумке, стоящей на столе, шкала зеленых лампочек резко загорается. «В вашей сумке находится сотовый телефон или другой электронный прибор», – говорит наш собеседник, начальник режима и надзора УФСИН России по Алтайскому краю Евгений Ходырев.

Действительно, в сумке лежит диктофон, и плюсом к нему – аккумулятор к фотоаппарату. Найти технику в моих вещах умному прибору – детектору нелинейных переходов – раз плюнуть. Ведь он «видит» даже сквозь стену электропроводку в соседнем кабинете, или мобильник, спрятанный заключенными под полом. И это лишь один из многих инструментов в большом арсенале отделов безопасности, которые работают при колониях Алтайского края.

Мобильник в рыбе

Фантазия у заключенных и их помощников с воли очень богатая. В каких только экзотических местах ни пытаются они спрятать запрещенные предметы. Получается своего рода соревнование на изобретательность между теми, кто ищет, и теми, кто прячет.

— Основной предмет, который стараются пронести в колонию – это сотовый телефон, – рассказывает Евгений Ходырев. – С каждым годом они становятся все меньше, их можно спрятать где угодно. Последний телефон, который мы изымали, был размером всего 2 на 5 см.

Человек, который пытался его пронести в передаче для осужденного, придумал отвлекающий маневр. В его вещах была шоколадка, он отломил половинку, засунул в обертку тоненький телефон и запаял. Сотрудники при досмотре вещей попробовали ее на разлом. «Шоколадка» не сломалась, и сотовый нашли. Наверное, гражданин рассчитывал, что на первом телефоне все успокоятся и дальше искать не будут. Но они тщательно прощупали рыбу, которая также была в багаже, и нащупали там твердый предмет. Когда ее разрезали, там оказался еще один мобильник.

Но зачем так упорно бороться с мобильниками в колониях? Разве они кому-то вредят?

— Вредят, и даже очень. Наверное, все слышали о мошенниках, которые звонят пожилым людям и говорят: «Ваш сын устроил аварию. Необходимы деньги, чтобы он избежал наказания. Перечислите их на такой-то номер». Нередко такие звонки делают граждане, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Но у нас в алтайских колониях за последние годы не было ни одного случая телефонного мошенничества.

Старая кружка

Вообще, умение находить столь тщательно запрятанные предметы – это своего рода искусство, для успеха в котором нужно и знание мест, где люди обычно прячут вещи, и навыки психолога, и дружба с современной техникой.

— Помогает хорошее знание людей. Например, один осужденный проехал к нам в колонию через всю Россию с большой грязной металлической кружкой. Когда ему предложили на выбор вместо нее нормальную новую посуду, он отказался, что уже вызвало подозрения. Наши сотрудники тщательно осмотрели кружку, отмыли ее от грязи и нашли шов. Изнутри было припаяно второе дно. Когда кружку распилили, в ней оказался сотовый.

За последние три года сотрудники отделов безопасности изъяли более 20 тыс. руб., более 10 литров алкогольных и спиртосодержащих напитков, более 20 граммов наркотиков, 109 телефонов, сим-карты и зарядные устройства, а также 4 самодельных ножа.

Впрочем, поиском запрещенных предметов работа сотрудников отдела, конечно, не ограничивается. Также они наблюдают, чтобы в колонии не было конфликтов между осужденными, чтобы постояльцы не нарушали распорядок. Заключенные постоянно находятся под наблюдением, даже когда они сами этого не видят.

— Конфликт у осужденных может возникнуть на ровном месте. В основном поводом служат оскорбления. Один у другого попросил сигарету, тот ему не дал. Он его обозвал, тот ответил. Вот и повод. Но у нас есть пост видеоконтроля, куда выводится изображение со всех видеокамер, установленных в учреждении. Оператор наблюдает за поведением осужденных, и если видит какой-то конфликт, по громкой связи предупреждает: «Прекратить противоправные действия». Обычно этого достаточно, чтобы они успокоились. Если не слушают, то на место направляется дежурный наряд.

К слову, агрессия осужденных выливается не только друг на друга, но порой и на сотрудников. Так что приходится все время быть настороже.

Все сотрудники у нас обеспечены видеорегистраторами, которые постоянно находятся при них, и запись служит доказательной базой, что осужденный совершил правонарушение.

Кроме того, Евгений Ходырев и его коллеги ловят беглецов, отбывающих срок за легкие преступления. Днем они работают на свободе – дворниками, разнорабочими на предприятиях, а к вечеру самостоятельно возвращаются в свое общежитие в колонии-поселении.

— Но иногда кому-то надоедает отбывать срок, и вместо общежития он отправляется по своим делам. Вечером в отряде проводится перекличка, и обнаруживается, что человека не хватает. Тогда наша задача разыскать его и возвратить. Был у нас, например, осужденный, который не вернулся в колонию с предприятия, а вместо этого пошел проведать супругу. Разыскная группа прямиком поехала к его жене и прибыла туда раньше него. Когда беглец дошел до супруги пешком, его уже там ждали. На этом побег закончился. Все, кто у нас убегали, были найдены и возвращены в учреждение.

15 декабря – День создания отделов безопасности УИС.