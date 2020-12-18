Что и как пытаются проносить в колонии к заключенным

Декабрь 18 15:27 2020

Отделы безопасности в российской уголовно-исполнительной системе появились 28 лет назад. Это их сотрудники следят, чтобы осужденные или их сообщники с воли не пронесли в колонию запрещенные предметы (сотовые телефоны, оружие, наркотики), чтобы заключенные не устроили драку между собой или нападение на охранников.

Евгений Ходырев обследует комнату детектором нелинейных переходов.
Фото Стаса Сидоркина

Детектор «видит» все

Сотрудник в камуфляже с небольшим черным ящиком на бедре двигается по комнате, не спеша подводя дискообразный детектор на конце длинной штанги то к стене, то к полу. На панели прибора мигают выстроенные в ряд красные и зеленые лампочки, показывающие колебания магнитного поля. При приближении «тарелки» к моей сумке, стоящей на столе, шкала зеленых лампочек резко загорается. «В вашей сумке находится сотовый телефон или другой электронный прибор», – говорит наш собеседник, начальник режима и надзора УФСИН России по Алтайскому краю Евгений Ходырев.

Действительно, в сумке лежит диктофон, и плюсом к нему – аккумулятор к фотоаппарату. Найти технику в моих вещах умному прибору – детектору нелинейных переходов – раз плюнуть. Ведь он «видит» даже сквозь стену электропроводку в соседнем кабинете, или мобильник, спрятанный заключенными под полом. И это лишь один из многих инструментов в большом арсенале отделов безопасности, которые работают при колониях Алтайского края.

Мобильник в рыбе

Фантазия у заключенных и их помощников с воли очень богатая. В каких только экзотических местах ни пытаются они спрятать запрещенные предметы. Получается своего рода соревнование на изобретательность между теми, кто ищет, и теми, кто прячет.

— Основной предмет, который стараются пронести в колонию – это сотовый телефон, – рассказывает Евгений Ходырев. – С каждым годом они становятся все меньше, их можно спрятать где угодно. Последний телефон, который мы изымали, был размером всего 2 на 5 см.

Человек, который пытался его пронести в передаче для осужденного, придумал отвлекающий маневр. В его вещах была шоколадка, он отломил половинку, засунул в обертку тоненький телефон и запаял. Сотрудники при досмотре вещей попробовали ее на разлом. «Шоколадка» не сломалась, и сотовый нашли. Наверное, гражданин рассчитывал, что на первом телефоне все успокоятся и дальше искать не будут. Но они тщательно прощупали рыбу, которая также была в багаже, и нащупали там твердый предмет. Когда ее разрезали, там оказался еще один мобильник.

Но зачем так упорно бороться с мобильниками в колониях? Разве они кому-то вредят?

— Вредят, и даже очень. Наверное, все слышали о мошенниках, которые звонят пожилым людям и говорят: «Ваш сын устроил аварию. Необходимы деньги, чтобы он избежал наказания. Перечислите их на такой-то номер». Нередко такие звонки делают граждане, которые отбывают наказание в местах лишения свободы. Но у нас в алтайских колониях за последние годы не было ни одного случая телефонного мошенничества.

Старая кружка

Вообще, умение находить столь тщательно запрятанные предметы – это своего рода искусство, для успеха в котором нужно и знание мест, где люди обычно прячут вещи, и навыки психолога, и дружба с современной техникой.

— Помогает хорошее знание людей. Например, один осужденный проехал к нам в колонию через всю Россию с большой грязной металлической кружкой. Когда ему предложили на выбор вместо нее нормальную новую посуду, он отказался, что уже вызвало подозрения. Наши сотрудники тщательно осмотрели кружку, отмыли ее от грязи и нашли шов. Изнутри было припаяно второе дно. Когда кружку распилили, в ней оказался сотовый.

За последние три года сотрудники отделов безопасности изъяли более 20 тыс. руб., более 10 литров алкогольных и спиртосодержащих напитков, более 20 граммов наркотиков, 109 телефонов, сим-карты и зарядные устройства, а также 4 самодельных ножа.

Впрочем, поиском запрещенных предметов работа сотрудников отдела, конечно, не ограничивается. Также они наблюдают, чтобы в колонии не было конфликтов между осужденными, чтобы постояльцы не нарушали распорядок. Заключенные постоянно находятся под наблюдением, даже когда они сами этого не видят.

— Конфликт у осужденных может возникнуть на ровном месте. В основном поводом служат оскорбления. Один у другого попросил сигарету, тот ему не дал. Он его обозвал, тот ответил. Вот и повод. Но у нас есть пост видеоконтроля, куда выводится изображение со всех видеокамер, установленных в учреждении. Оператор наблюдает за поведением осужденных, и если видит какой-то конфликт, по громкой связи предупреждает: «Прекратить противоправные действия». Обычно этого достаточно, чтобы они успокоились. Если не слушают, то на место направляется дежурный наряд.

К слову, агрессия осужденных выливается не только друг на друга, но порой и на сотрудников. Так что приходится все время быть настороже.

Все сотрудники у нас обеспечены видеорегистраторами, которые постоянно находятся при них, и запись служит доказательной базой, что осужденный совершил правонарушение.

Кроме того, Евгений Ходырев и его коллеги ловят беглецов, отбывающих срок за легкие преступления. Днем они работают на свободе – дворниками, разнорабочими на предприятиях, а к вечеру самостоятельно возвращаются в свое общежитие в колонии-поселении.

— Но иногда кому-то надоедает отбывать срок, и вместо общежития он отправляется по своим делам. Вечером в отряде проводится перекличка, и обнаруживается, что человека не хватает. Тогда наша задача разыскать его и возвратить. Был у нас, например, осужденный, который не вернулся в колонию с предприятия, а вместо этого пошел проведать супругу. Разыскная группа прямиком поехала к его жене и прибыла туда раньше него. Когда беглец дошел до супруги пешком, его уже там ждали. На этом побег закончился. Все, кто у нас убегали, были найдены и возвращены в учреждение.

15 декабря – День создания отделов безопасности УИС.