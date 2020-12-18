120 лет назад в Барнауле открылся Народный дом

У этого красивого старинного здания на ул. Ползунова, 35, являющегося памятником федерального значения, богатая и яркая биография. Народный дом, театр, филармония – он был и остается центром культуры и просвещения.

17 декабря 1900 года в истории нашего города – одна из самых знаковых и значимых дат. Конечно, их будет еще немало в начинающемся тогда, столь стремительном и переломном XX веке, но открытие Народного дома стало настоящим торжеством общественной инициативы.

От проекта – к воплощению

Народные дома на рубеже веков в России появлялись как в европейской части, так и в Сибири. В Барнауле с такой инициативой выступило Общество попечения о начальном образовании в Барнауле, образованное народником Василием Штильке.

«Решение о передаче Обществу попечения участка земли с руинами старой горнозаводской тюрьмы принял 11 мая 1894 года сам император и несколько позже, в 1898 году, во время строительства, велел Министерству финансов выделить на строительство 10 тыс. руб., – рассказывает профессор АлтГУ Валерий Скубневский в статье «Народный дом – центр культуры и общественной жизни дореволюционного Барнаула».

Общество попечения организовало сбор недостающих для строительства средств. Как говорится, с миру по нитке. Так, 5 тыс. руб. пожертвовал иркутский купец Иннокентий Сибиряков, 2 тыс. руб. – бийский купец Алексей Морозов, на такую же сумму предоставил строительные материалы барнаульский купец Василий Сухов. Поддержали финансами Барнаульская городская дума и Главное управление Алтайского округа. Жертвовали деньги члены Общества попечения, рядовые горожане.

Проект народного дома из красного кирпича выполнил известный петербургский архитектор, академик архитектуры, мастер русского стиля Иван Ропет (настоящая фамилия – Петров). Причем безвозмездно. Барнаульский Народный дом – одно из трех сохранившихся сегодня строений, спроектированных Ропетом. Оно претерпело немало реконструкций, подстраивалось. Но в настоящее время ему вернули облик, максимально приближенный к первоначальному проекту.

Непосредственно строительными работами также безвозмездно руководил гражданский инженер Иван Носович.

Так в центре Барнаула появилось трехэтажное здание — тогда это было одно из самых крупных строений города. И в нем был тот самый большой зрительный зал с партером, балконом и ложами, о котором так долго мечтали в городе.

Эпицентр культуры

С первых же дней после открытия Народный дом стал центром притяжения горожан разного сословия. Общество попечения имело любительский театр, его называли «школьным», он ставил спектакли в летнем саду и в одном из цехов закрытого сереброплавильного завода (таким образом, создание нынешней «Спички» можно считать воскрешением былых традиций), теперь же у него появился своя сцена. Здесь же показывал свои постановки и «Кружок любителей драматического искусства» Александра Лесневского. Известные на всю Россию артисты, например, певцы Шевелёв, Комарова, Адамовская, всемирно известный скрипач Графман включали в маршрут своих гастролей Барнаул. В Народном доме слушали барнаульцы и изумительное пение «русского жаворонка» Надежды Плевицкой.

Любой из горожан, независимо от сословия и возраста, получил возможность прийти в бесплатную библиотеку Народного дома и взять нужную книгу. Ее фонды позволяли не только изучать классику, но и следить за литературными новинками.

Событием, вызвавшим большой общественный интерес, стала в 1908 году первая в Барнауле художественная выставка, представившая работы Андрея Никулина – первого сибирского импрессиониста. Кстати, в годы Великой Отечественной войны здесь же проходили краевые вернисажи, на которых выставлялись работы как местных художников, так и эвакуированных на Алтай мастеров.

Благотворительные концерты, лекции, балы-маскарады, детские праздники – жизнь Народного дома была наполненной и разнообразной. Иногда здесь собиралась лишь привилегированная публика, иногда ставились спектакли для рабочих. Но чаще всего это были общие представления. Вот как описывает обычную для Народного дома атмосферу перед началом спектакля участник революционного движения М.В. Зимачев: «Именитое купечество и барышни чинно восседают в партере в ожидании открытия занавеса, пролетарский элемент на балконе нетерпеливо стучит ногами, вызывая актеров. Полицейские на своих местах. Все в порядке вещей, обыкновенно, традиционно».

Революционное настроение

Однако Народный дом, как отмечает Валерий Скубневский, был не только площадкой взаимодействия, но зачастую и конфронтации разных социальных групп населения. После получения известий о манифесте 17 октября 1905 года 20-22 октября в Народном доме проходили многолюдные митинги. Проводились тематические балы-маскарады. На балу 1 января 1906 года первый приз жюри присудило маске «свободная печать». На человека был надет картонный каркас, весь оклеенный прокламациями и вырезками из газет. 4 января того же года на балу два человека изображали подполковника Завьялова и унтер-офицера Кузнецова, которые в гротескной форме обыскивали публику, вызывая всеобщий смех. Двумя годами спустя шок у «приличной публики» вызвала сценка «Труд пимоката» – на сцене обнаженные до пояса рабочие катали пимы, как в мастерских…

К 1914 году в здании Народного дома располагались и две городские школы. А с началом Первой мировой войны здесь же стали проходить и занятия Зайчанской школы Общества попечения, здание которой было отдано под размещение военнопленных. Поэтому Народный дом нередко называли Школьным.

Вокруг Общества попечения и Народного дома в Барнауле группировались местные оппозиционные силы, составляющие ядро Школьного общества. Мещанское собрание требовало прикрыть Народный дом. Но благодаря тому, что здесь размещались две школы, закрытие не состоялось.

Конфронтационные события продолжались вплоть до революции 1917 года — именно в Народном доме была провозглашена советская власть на Алтае.

Новая и новейшая история

С 1921 года до переезда его в новое здание на ул. Молодёжной размещался в Народном доме Краевой драматический театр. В годы Великой Отечественной войны здесь шли спектакли эвакуированных трупп — Московского Камерного театра под управлением Александра Таирова и Днепропетровского русского театра. В 1972 году здание передано ГФАК. С 2000 по 2007 год по проектной документации НПЦ «Наследие» была проведена реставрация здания архитектуры «Народный дом» с приспособлением под филармонию.

Читателям «Вечёрки» эта часть биографии дома хорошо знакома, мы много рассказывали о театральной истории, о ее военном периоде; регулярно освещаем и сегодняшнюю музыкальную жизнь дома на ул. Ползунова. Дома, который по сути своей был и остается Народным.