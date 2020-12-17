В ближайшее время дорожные службы Барнаула получат 13 единиц новых специализированных машин

В среду, 16 декабря, на площадках Северо-Восточного и Центрального ДСУ прошел смотр дорожных машин, поступивших в регион. Это грейдеры, фронтальные погрузчики и КДМ на базе автомобилей КамАЗ. Всего 23 единицы, 13 из которых получил Барнаул.

В 2020 году в регионе на усовершенствование материально-технической базы из бюджетов федерального и краевого уровней было выделено порядка миллиарда рублей. На эти средства закупили около 100 единиц различной техники для строительства, ремонта и обслуживания дорожной сети. Машины приобрели по поручению Губернатора, Председателя Правительства Алтайского края Виктора Томенко.

Все помнят, в каком напряжении трудились дорожные и коммунальные службы прошлой зимой на расчистке дорожной сети, ликвидируя последствия обильных снегопадов. Чтобы такая ситуация не повторилась, для улучшения состояния парка дорожной техники в районах и городах региона Губернатором края было принято решение выделить дополнительное финансирование по трем программам: во-первых, это приобретение техники для государственных унитарных предприятий краевого значения, по второму направлению специальным распоряжением Губернатора были выделены более 300 млн руб. на приобретение техники, которая пойдет в муниципальные образования. В рамках реализации индивидуальной программы «За развитие Алтайского края» на приобретение дорожной техники в течение двух лет предусмотрено 500 млн руб. федеральных средств с однопроцентным софинансированием из бюджета региона. В этом году поступило 300 млн руб. На эти средства приобретается дорожная техника, которая уже поступает и будет работать нынешней зимой на улицах городов и на территории края.

Более 22 млн рублей из средств бюджета Барнаула выделили на приобретение спецтехники для автопарка городской дорожной службы.

На эти средства приобретут пять минипогрузчиков ANT-1000 и четыре трактора МТЗ-82 для МБУ «Автодорстрой». Также закупят дополнительное плужно-щеточное и шнекороторное оборудование. Техника предназначена для всесезонной эксплуатации и может быть мобильно переоснащена в зависимости от необходимого функционала. В зимнем сезоне тракторы и минипогрузчики планируют использовать для уборки тротуаров от снега.