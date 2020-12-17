В Барнауле открылось модульное здание для личного состава пожарного поезда

Новое здание предназначено для ведомственной охраны, которая отвечает за тушение пожаров на объектах ОАО «РЖД», а также занимается пожарно-профилактической работой.

В современном помещении для сотрудников пожарного поезда оборудовали офисы, учебные классы, бытовые помещения, комнату психологической разгрузки – словом все, что нужно для работы и отдыха в комфортных условиях. Строительство модуля проводилось благодаря инвестиционной программе ОАО «РЖД» «Пожарная безопасность» по оснащению пожарных поездов, дислоцированных в границах Западно-Сибирской железной дороги, подвижным составом нового поколения и стационарными зданиями модульного типа в 2019-2022 году».

Всего в Барнаульском отряде ведомственной охраны филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД работают шесть пожарных поездов. На протяжении многих лет они сотрудничают с подразделениями МЧС России по Алтайскому краю. По сути, без них не обходится ни один крупный пожар. Например, самое активное участие три поезда Барнаульского отряда принимали в тушении крупного пожара в селах Николаевка, Неводное и Бастан, пришедшего со стороны Казахстана в 2010 году. Также они тушили в 2012 году Барнаульский завод РТИ, а в 2016 году – Барнаульский радиозавод. Всего с 2010 года они оказали помощь подразделениям МЧС в тушении 65 пожаров.

В торжественной обстановке Николай Долгих вручил начальнику Барнаульского отряда филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЗСЖД Алексею Кукину символический ключ от здания. Сотрудников ведомственной охраны поздравили с прошедшим 9 декабря профессиональным праздником и вручили благодарственные письма и ценные подарки.

— Мы открываем не только новое здание, но и новую страницу в истории вашего подразделения, – сказал директор филиала ФГП ведомственной охраны ЖДТ России на ЗСЖД Николай Долгих. – На ЗСЖД 26 пожарных поездов, из них 14 – нового поколения, которые поставлены на дорогу в рамках реализации инвест-программы пожарной безопасности РЖД. Это 11-й модуль, который вводится в эксплуатацию, а всего в этом году их будет 12.