Стаканчики отдельно, тетрадки отдельно: в барнаульской школе внедряют проект по раздельному сбору мусора

В гимназии № 5 ведется активная работа по экологическому просвещению школьников – это начальный этап реализации проекта по раздельному сбору мусора на территории общеобразовательного учреждения. Сейчас ученики и педагоги делают только первые шаги к большой цели, не боясь строить серьезные планы.

Изменить сознание

До решительных действий и внедрения системы раздельного мусора в гимназии № 5 созрели только в этом году. Процесс двигается небыстро – педагогам приходится самостоятельно искать пути решения проблемы, проводить беседы с учащимися, привлекать родительскую общественность и искать социальных партнеров. Тем не менее, он не стоит на месте.

Наиболее активно в подготовительную работу включились ребята из отряда лесничества – неравнодушные к природе школьники. Так, десятиклассники занимаются просветительской деятельностью, рассказывая своим сверстникам о правильном экологическом поведении, вреде мусора и возможностях сокращения его объемов. Кроме того, дети изучают содержимое мусорных корзин в классах, проводят опросы, выясняя, как обстоят дела с отходами в семьях, что об этом говорят мамы и папы, насколько грамотно относятся к покупкам.

— Проблемы с ТБО возникли примерно 30 лет назад, – подмечает руководитель отряда лесничества «Иволга» гимназии № 5 Елена Конищева. – Я училась в советской школе, в то время не было такого количества отходов – стекло и макулатура сдавались, пластика в принципе не использовался в быту.

В гимназии решили: если нет возможности отказаться от избыточного использования пластика, тогда его нужно научиться правильно утилизировать, постараться изменить сознание людей в этом отношении, создать новые правильные привычки.

Грамотный подход

Для Елены Конищевой такой опыт нов и знаком одновременно – в домашних условиях педагог занимается разделением отходов, но пока не знает, как внедрить аналогичную практику в большой школьный механизм.

— Сейчас перед нами стоит материальная проблема – нужно понять, где взять баки под разные виды вторсырья, найти организации, которые согласятся помогать в транспортировке и переработке, – поясняет Елена Генриховна. – Только кажется, что это просто организовать, на самом деле тонкостей много. Если макулатуру, например, мы можем складировать в коробки, как это делаем сейчас (кстати, активно бумагу стали приносить учащиеся младших классов), то с остальными видами отходов так поступить не удастся.

Еще одна задумка – установить в гимназии компостер. В ближайшее время воплощать ее в жизнь не планируют, тем не менее уже сейчас изучают отношение коллектива к подобному оборудованию.

— Оно бы нам пригодилось – школьная столовая производит много пищевых отходов. И если бы мы смогли сами делать перегной, было бы просто замечательно! – обосновывает педагог. – Но к этому тоже следует подойти с умом. Нужно, чтобы все – и педагоги, и обслуживающий персонал – были готовы к таким внедрениям, чтобы все правила были соблюдены и наши новшества не шли вразрез с установками надзорных органов, чтобы все было грамотно и цивилизованно.

Такая практика в принципе не нова – в зарубежных школах к ней прибегают. Для нас же она пока еще незнакома. Педагоги уверены, что это исправимо. Только нужно время.

На инициативу учащихся и педагогов гимназии № 5 откликнулись представители родительского сообщества. В частности, они помогли распечатать просветительские листовки и плакаты, призывающие школьников бережно относиться к природе.

Экологический опыт

К экологической теме в гимназии № 5 решили обратиться не вдруг – здесь регулярно проводят экоакции, пишут научно-исследовательские работы. С последними ребята выступали на всероссийском уровне и занимали призовые места.

Одна из таких работ была обращена к проблеме вывоза мусора с территории поселка Южного. Елена Конищева вместе с ученицей, которая занималась исследованием, детально изучили вопрос, взаимодействовали с поселковой администрацией, придали тему огласке и вызвали соответствующую реакцию – мусора на территории Южного, кстати, как и в целом в городе, стало существенно меньше.

— Конечно, дело не только в нашем внимании, причин для этих мер оказалось достаточно, но было приятно, что тогда этой проблеме уделили внимание, – признается Елена Генриховна.

Кроме этого, ребята активно участвуют в соревнованиях по лесному делу, посещают занятия со специалистами Центра защиты леса, выходят на уборку леса, совершают просветительские прогулки по экологической тропе, мастерят кормушки и домики для птиц. Как отмечают педагоги, дети и родители с энтузиазмом откликаются на подобные начинания, было бы только кому взять инициативу в свои руки и повести их за собой.

В этом году планы скорректировала пандемия, поэтому от части мероприятий экологической направленности в гимназии № 5 решили отказаться. Эта мера временная – когда жизнь вернется в прежнее русло, здесь наверстают все упущенное.

В гимназии № 5 надеются, что при удачном внедрении экологического проекта их опыт будет полезен для других школ Барнаула и пригорода и постепенно распространится на обычные семьи.