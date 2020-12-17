Съезд с Нового моста на пл. Баварина стал регулируемым

С закрытием коммунального (Старого) моста через Обь увеличилась транспортная нагрузка не только на Новый мост, но и на транспортные развязки, особенно на площадь Баварина. В связи с этим в администрации города приняли решение об установке светофора на проблемном участке.

Как рассказал заместитель председателя городского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Валерий Ведяшкин, светофоры монтируются на участках с большим транспортным и пешеходным потоками и высоким уровнем аварийности. Правосторонний съезд с Нового моста к площади Баварина стал именно таким.

— Решение об установке здесь светофорного объекта приняли уже под конец года после мониторинга ситуации. Это дополнительный объект, который в этом году не был запланирован в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», – рассказывает Валерий Ведяшкин. – После закрытия Коммунального моста автомобильный трафик на этом участке вырос. Водители спешат, не соблюдают очередность проезда и попадают в ДТП. Светофор сократит число опасных ситуаций на дороге и стабилизирует ситуацию.

Здесь самый распространенный вид дорожно-транспортных происшествий – столкновение автомобилей. На улице Антона Петрова в районе ТРЦ «Огни» другая проблема – большое количество пешеходов, пересекающих проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Чтобы оградить от нештатных ситуаций и их, и водителей, здесь тоже установили светофор. К слову, кроме снижения уровня ДТП, он упорядочит и транспортный поток на этом участке – пешеходы будут переходить дорогу группами, а не тянуться по одному, как это было до недавнего времени.

За неполные 12 месяцев в Барнауле установили десять светофорных объектов. На площади Баварина – одиннадцатый и последний в этом году. Напомним: светофоры появились в том числе на пересечении проспекта Строителей и улицы Деповской, улиц Попова и Трактовой, Малахова и Взлетной, в районе остановки «Цветочная» на улице Попова. Общая сумма затрат составила 13 млн руб.

Поводом для принятия таких мер становятся обращения граждан и статистические данные, которые формируются ежемесячно. Их анализируют специалисты профильного комитета, выезжают на места, выявляют причины ДТП и в соответствии с этим выбирают пути решения проблемы.